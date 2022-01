Neustadt: WE ROCK-Queen „Best of Queen -The show goes on“ am 04. März 2022

mit Musikern des Musicals "We will rock you" in Köln

Neustadt an der Weinstraße – WE ROCK-Queen mit Bandleader Frank Rohles haben sich dem großen Lebensgefühl verschrieben, welches uns die Band Queen einst schenkte. Gitarrist Rohles, Bassist Peters und Schlagzeuger Ehlers gehörten zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ in Köln und wurden von Brian May und Roger Taylor persönlich ausgewählt. Rohles ist somit geradezu prädestiniert, die Musik von Queen mit all ihren musikalischen Facetten in einer ausdrucksstarken Tribute Show auf die Bühne zu bringen.

WE ROCK-Queen interpretieren in einem über zweistündigen Konzert die bekanntesten Songs von Queen und die Fans dieser Band erleben das unglaublich breite musikalische Spektrum von Glamrock, Rock bis hin zu opernhaft anmutenden Stücken noch einmal live. Losgelöst von rein optischen Effekten setzt WE ROCK-Queen den Schwerpunkt der Tribute-Show auf die authentische Wiedergabe der Songs. Hier bieten Musiker der Extraklasse eine ganz besondere Tribute-Show auf höchstem Niveau. Mit Hits wie „I want to break free“, „Radio Ga Ga“, das grandiose „We will rock you“ oder“, „I want it all“ und „We are the champions“ wird das Konzert selbst für anspruchsvolle Queen-Anhänger zu einem ganz besonderen und unvergesslichen Erlebnis.

Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf der Veranstalterseite www.echt-hartmann.de. Einlass ist um 19:00 Uhr und Konzertbeginn um 20:00 Uhr in der Stadthalle Saalbau in der Bahnhofstraße 1 in Neustadt an der Weinstraße.