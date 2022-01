Die Küche ist ein zentraler Raum in jedem Zuhause – doch herrscht in den meisten Küchen hierzulande das reinste Chaos.

Viele Küchen sind schon deutlich in die Jahre gekommen und bieten sowohl in puncto Design und Funktion schon längst kein zufriedenzustellendes Ergebnis mehr. Doch ist die Küche viel mehr als nur ein Lagerraum für Lebensmittel und Arbeitsstätte zur Zubereitung verschiedener Mahlzeiten, sondern auch das Herzstück eines jeden Wohnraums. So ist die Einrichtung und Ausstattung in der Küche ein wesentlicher Faktor für den heutigen Wohnkomfort. Die Technik ermöglicht es ganz verschiedene neue Funktionen in die Küche zu zaubern und den täglichen Küchenalltag damit erheblich zu vereinfachen.

Mit smarter Ausrüstung und den richtigen Küchensystemen gelingt es nicht nur für deutlich mehr Komfort in der Küche zu sorgen, sondern auch gleichzeitig mehr Ordnung zu schaffen. Wir haben Ihnen einen Überblick von verschiedener Küchenausstattung zusammengefasst, mit der die Küche deutlich moderner und funktionaler aufgestellt wird.

Heißes Wasser oder kühles Sprudelwasser auf Knopfdruck

In einer immer schnelllebigeren Welt kann es gar nicht schnell genug gehen. Warum also auf heißes und gekühltes Sprudelwasser lange warten müssen?

Mit modernen Küchensystemen gelingt es auf Knopfdruck kaltes Sprudelwasser oder kochend heißes Wasser direkt aus der Wasserleitung zu beziehen. Ein Blick zu den Wassersystemen von Grohe zeigt die modernen Möglichkeiten der Technik auf, so dass sich auf Knopfdruck 100 Grad heißes oder kühles Wasser mit Kohlensäure aus der Leitung liefern. Die neuartigen Wassersysteme sind ein echter Hingucker und eine enorme Erleichterung im Alltag. Ob heißes Wasser für den Tee, Cappuccino und zum Kochen von Nudeln – hier erhält die Küche ein sehr praktisches und cleveres Gadget.

Ordnungssysteme bringen mehr Organisation in die Küche

Das Equipment in den meisten Küchen ist gigantisch – vom Backzubehör über Pfannen, Töpfe und allerhand elektrische Küchengeräte. Das Kochen verschiedener Gerichte ist mit der Verwendung von viel Kochgeschirr und Utensilien verbunden, so dass oftmals die große Suche beginnt. Um nicht minutenlang nach dem Schneebesen oder den Aufsetzen für das Handrührgerät zu suchen, ist es wichtig, dass alle Dinge in der Küche einen festen Platz zugeordnet bekommen. Besonders clever sind Vorratsschränke mit Innenauszug oder ein zusätzlicher Apothekerschrank im Hauswirtschaftsraum für mehr Stauraum-Optionen. Um alle Küchenhelfer ordentlich zu verstauen, braucht es verschiedene Ordnungssysteme. Hier dienen verschiedene Einsätze für Schubladen und Schränke sowie spezielle Küchenboxen.

Der Küche mehr Farbe verleihen

Die meisten Küchen hierzulande wirken trostlos und nicht wirklich einladend. Dabei ist es nicht immer die Küchenzeile, die komplett ausgetauscht werden muss, um frischen Wind in die Küche zu bringen. Mit etwas Farbe wird es möglich die Fronten von Küchenschränken wieder neu in Szene zu setzen. Auch mit einem mutigen und gewagten Farbanstrich in Lila, Orange oder Türkis gelingt es der Küche einen völlig neuen Look zu verleihen. So muss es nicht gleich immer eine Komplettrenovierung sein, um mehr Glanz und Gemütlichkeit in die Küche zu zaubern.

Die Küche mit smarter Technik ausstatten

Die Küche der Zukunft ist vollständig vernetzt. Nicht nur die Sicherheit von elektrischen Geräten wird verbessert, auch der Komfort in der Küche wird deutlich erhöht. Durch intelligente Geräte gelingt es das Kochen wesentlich zu vereinfachen. Hier kommen nicht nur Technikfreaks auf ihre Kosten, sondern vor allem Menschen im Alter. Die voll vernetzte Küche ermöglicht es sogar Lebensmittel nachzubestellen, wenn diese aufgebraucht sind oder zur einer bestimmten Uhrzeit Kaffee aus dem Vollautomaten zuzubereiten. Per Sprachbefehl gelingt es zudem verschiedene Küchengeräte zu steuern und somit das Kochen wesentlich komfortabler zu gestalten.