Fuß- und Radweg unter Salinenbrücke überflutet

(AJ) – Die angerückten Kräfte des Löschbezirks Süd sperrten den Bereich mit Flatterband ab. Der Bauhof wurde zur Beschilderung des betroffenen Bereiches beauftragt. Aufgrund des Einsatzes wurden weitere in der Vergangenheit immer wieder betroffene Bereiche im Stadtgebiet kontrolliert und teilweise durch den Bauhof beschildert.

An den meisten Stellen war jedoch noch reichlich Platz für den steigenden Pegel. Kräfte des Löschbezirks West nahmen gegen 0:00 Uhr eine Warnung der Bevölkerung am Kapitän-Lorenz-Ufer vor, da zu diesem Zeitpunkt noch mit einem steigenden Pegel von etwa 40 cm gerechnet wurde und die dortigen Garagen evtl. hätten geräumt werden müssen.

Dies war eine Vorsichtsmaßnahme und gemäß dem zu beachtenden Hochwasseralarmplan nötig. Gegen 2 Uhr konnten alle Kräfte wieder einrücken, als nur noch mit fallenden Pegelständen zu rechnen war.

Nicht alle Bewohner fanden die nächtliche „Störung“ angemessen und beschwerten sich bei dem zuständigen Zugführer des Löschbezirks West Steffen Frech, der die dortigen Maßnahmen nach den Vorgaben des Hochwasseralarmplans durchführte und auch selbst lieber im Bett gelegen hätte, anstatt im strömenden Regen von Haus zu Haus zu ziehen, um die Anwohner zu warnen.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Fahrraddiebstähle – Eigentümer gesucht (siehe Foto)

Bad Sobernheim (ots) – Im Stadtgebiet von Bad Sobernheim wurden im Dezember 2021 mehrere Fahrraddiebstähle begangen. Zu 3 Fahrrädern (ein D4X ATB-Bike, ein Lakes Preload 210 MTB-Bike und ein MCKenzie Fahrrad) konnten bislang noch keine Eigentümer ermittelt werden.

Die Polizei vermutet, dass aufgrund der Auffindesituation, diese 3 Fahrräder ebenfalls aus Diebstählen stammen könnten.

Die Eigentümer werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn unter 06752/1560 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Zweiradfahrer

Kerzenheim (ots) – Am Dienstag 04.01.22 gegen 21:39 Uhr, ereignete sich auf der B 47, Gemarkung Kerzenheim, ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Rollerfahrer. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B 47 aus Fahrtrichtung Ebertsheim kommend in Fahrtrichtung Göllheim. Ein 16-Jähriger befuhr mit seinem Roller den Beschleunigungsstreifen der B 47 von der L 449 kommend in Fahrtrichtung Göllheim.

Als der PKW-Fahrer den rechts neben ihm befindlichen Beschleunigungsstreifen passierte, fuhr der Rollerfahrer, welcher sich zu dieser Zeit am Ende des Beschleunigungsstreifens befand, auf die B 47 auf, ohne hierbei den bevorrechtigten, auf der rechten Fahrspur befindlichen PKW zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Roller wurde in Folge dessen von dem PKW erfasst. Der Rollerfahrer wurde von dem Roller geschleudert, kam einige Meter weiter zum Liegen und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Gutachter wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Bad Kreuznach (ots) – Am Dienstag 04.01.2022 kam es um 17:06 Uhr in Bad Kreuznach-Bosenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Der PKW befuhr die Rheinhessenstraße von Bad Kreuznach kommend in Richtung Pfaffen-Schwabenheim. Am Fußgängerüberweg in Höhe der Bäckerei Heintz übersieht die 32 jährige PKW-Fahrerin die von rechts kommende Fußgängerin.

Das Fahrzeug stößt folglich mit geringer Geschwindigkeit mit der 62-jährigen Fußgängerin zusammen. Durch den Zusammenstoß fällt die Fußgängerin zu Boden und stößt sich den Kopf. Leichte Verletzungen am Knie und an der Schulter können ebenfalls festgestellt werden. Zur weiteren Abklärung wird die Fußgängerin ins Diakonie Krankenhaus verbracht. Die PKW-Fahrerin habe die Fußgängerin bei Dunkelheit schlichtweg übersehen.