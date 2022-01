12-Jährige verletzt sich bei Verkehrsunfall

Speyer (ots) – Leicht verletzt wurde am Dienstag um 13:30 Uhr ein 12-jähriges Mädchen, das mit ihrem Fahrrad von der Pfaugasse in Richtung Große Greifengasse unterwegs war. Als sie in den Kreuzungsbereich zur Johannesstraße einfuhr, kollidierte ein von links kommender PKW-Fahrer mit dem Vorderreifen ihres Fahrrades, woraufhin die 12-Jährige zu Fall kam und sich hierdurch verletzte. Schäden an den Fahrzeugen konnten bislang nicht festgestellt werden.

21-Jähriger unter Cannabiseinfluss

Speyer (ots) – Scheinbar einer Verkehrskontrolle entziehen wollte sich am Dienstag um 23:15 Uhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Speyer. Als der junge Mann die Polizeistreife beim Wenden in der Lindenstraße erblickte, beschleunigte er leicht und parkte plötzlich am Fahrbahnrand der St.-Markus-Straße.

Der Grund für sein Verhalten war schnell klar: Er stand unter dem Einfluss von Cannabis, was ein vor Ort durchgeführter Drogentest bestätigte. Dem 21-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

E-Scooter-Fahrerin stürzt – Unfallverursacher gesucht

Speyer (ots) – Zu Fall kam am Dienstag um 05:50 Uhr eine E-Scooter-Fahrerin, die in der Johannesstraße von einem vorbeifahrenden PKW touchiert wurde. Durch den Sturz zog sich die 50-Jährige leichte Verletzungen zu.

Da der Fahrer nicht vor Ort blieb, wird dieser gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Unfallverursachenden Person oder zum Fahrzeug geben können, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Speyer in Verbindung zu setzen.

Unfall beim Ausparken- Verursacher gesucht!

Speyer (ots) – Am Montag 03.01.2022 parkte eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz einer Bankfiliale im Nussbaumweg rückwärts aus und beschädigte hierbei einen am Fahrbahnrand parkenden PKW. An dem Audi entstand ein Schaden von schätzungsweise 1.500 Euro.

Da sich der Verursacher nicht um die Regulierung des Schadens kümmerte und davonfuhr, sind die Personalien bislang unbekannt. Der Unfallverursachende Fahrer wird aufgefordert, sich bei der Polizei in Speyer zu melden. Zeugen, die den Unfall, der im Zeitraum von 01:45 Uhr bis 12:45 Uhr stattfand, beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.