Graben-Neudorf – Dieb auf frischer Tat ertappt – Polizei sucht Zeugen

Graben-Neudorf (ots) – Im Hölderlinweg in Graben-Neudorf überraschte am frühen

Mittwochmorgen gegen 5:00 Uhr eine 50-jährige Bewohnerin in ihrer Küche einen

ihr unbekannten Mann.

Offenbar hatte sich der Täter Zutritt über die unverschlossene Terrassentür

verschafft, nachdem er das Anwesen ausgespäht hatte. Der Langfinger entfloh über

dieselbe Tür mit zwei Handys im Wert von geschätzten 600 Euro.

Die Geschädigte beschreibt den Täter als schlank, circa 165 cm groß, und mit

dunklem Teint. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem dunklen

Parka mit hellen Streifen, die Kapuze ins Gesicht gezogen, mit dunklen Schuhen

und dunklen Handschuhen.

Im Zuge einer Fahndung erblickten Polizeibeamte den Dieb noch am Bahnhofsring.

Er konnte aber in Richtung der Goethestraße flüchten und verschwand trotz

intensiver Fahndung spurlos.

Am selben Morgen wurde ein ähnlich gelagerter Fall in der Grabener Schloßstraße

gemeldet. Dort kam ebenfalls ein Handy abhanden und wahrscheinlich stehen die

beiden Taten in Zusammenhang.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721

666-5555 entgegen.

Bruchsal – Radfahrerin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Bruchsal (ots) – Eine verletzte Person und ein Sachschaden von 100 Euro sind die

Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr in

Bruchsal ereignet hat.

Ein 36-Jähriger PKW-Fahrer wollte mit seinem Auto aus einem Grundstück auf die

Friedrichstraße einfahren. Hierbei übersah er offenbar die auf dem Radstreifen

nahende Radfahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurde die 51-Jährige im Gesicht und am rechtem Knie

verletzt, weshalb sie mit dem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus gebracht

wurde.

Karlsruhe – Einbruch in Corona-Teststation

Karlsruhe-Südstadt (ots) – Eine aufgehebelte Tür und ein Gesamtschaden von 4.000

Euro sind die Hinterlassenschaften von bislang unbekannten Tätern nach einem

Einbruch in eine Corona-Teststation in der Schützenstraße.

Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 08:20

Uhr, die Eingangstür zu einer Corona-Teststelle auf und entwendeten über 2.000

Antigen-Schnelltests. Ähnliche Vorgehensweisen konnten bei bereits vergangenen

Einbrüchen in der Ettlinger Straße und am Gottesauer Platz festgestellt werden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, wird derzeit von Beamten

des Polizeipostens Karlsruhe-Südstadt ermittelt.

Bretten/Oberderdingen/Großvillars/Knittlingen/Freudenstein – Bei Verfolgungsfahrt geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Bretten/Oberderdingen/Großvillars (ots) – Im Zuge der Verfolgungsfahrt eines mit

drei Personen besetzten dunkelroten Autos, dessen Fahrer in der Nacht zum

Dienstag bislang unerkannt flüchten konnte, bittet die Verkehrspolizei um

Zeugenmeldungen.

Das dunkelrote Fahrzeug war gegen 01.20 Uhr in der Brettener Georg-Wörner-Straße

in Schlangenlinien fahrend aufgefallen und sollte in diesem Zuge von einer

Streife kontrolliert werden. Allerdings missachtete der Pkw-Fahrer die

Haltezeichen der Polizeibeamten. Stattdessen setzte er mit hoher Geschwindigkeit

seine Fahrt in Richtung Oberderdingen und weiter nach Großvillars fort. Am

dortigen Kreisverkehr überfuhr der Flüchtende ein Verkehrszeichen und blieb

zunächst auf der Verkehrsinsel stehen.

Als sich die Streifenbeamten mit ihrem Fahrzeug dahinter positionierten, fuhr

das Fluchtfahrzeug rückwärts, beschädigte das Polizeiauto frontseitig und der

Fahrer setzte seine Fahrt über Knittlingen in Richtung Freudenstein mit hoher

Geschwindigkeit fort. Von der dortigen Kreisstraße 4517 bog das Fahrzeug in

einen Waldweg ab, wo sich die Spur verlor.

Trotz eingeleiteter Fahndung der Polizei war das Fahrzeug in der Folge nicht

mehr aufzufinden.

Der dunkelrote Kombi war mit einem Pforzheimer Kennzeichen versehen, das

allerdings nicht zugelassen beziehungsweise ausgegeben ist.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der

Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721 944840 zu melden.

Nach Maskenverstoß im Zug Widerstand geleistet

Mannheim (ots) – Am gestrigen späten Abend (4. Januar) hat ein 49-jähriger

jordanischer Staatsangehöriger einen Zug genutzt und dabei gegen die geltenden

Hygieneregeln verstoßen. Bei seiner Kontrolle leistete er Widerstand.

Gegen 20:45 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim angefordert, da

sich im ICE 272 eine Person befand, die wiederholt gegen die geltenden

Hygienevorschriften verstieß. Seitens des Mitarbeiters der DB AG wurde daraufhin

der Fahrtausschluss ausgesprochen.

Mehrmals forderten die Beamten den Mann daraufhin auf, den Zug zu verlassen.

Diesen Aufforderungen kam er auch nach der Androhung einer Zwangsmaßnahme nicht

nach.

Letztlich brachten die Beamten den 49-Jährige mittels einfacher körperlicher

Gewalt aus dem Zug. Dabei wehrte er sich so stark, dass sich ein Polizist leicht

am Arm verletzte. Auf dem Bahnsteig trat der Aggressor gegen die Beamten und

schlug mit der Faust nach diesen. Ein weiterer Beamter verletzte sich hierbei

leicht am Finger.

Auf dem Weg zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof beleidigte und

bedrohte der Tatverdächtige die Beamten fortwährend.

Aufgrund seines Verhaltens erwarten den Mann nun Strafanzeigen wegen tätlichen

Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

Zudem wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das

Infektionsschutzgesetz geprüft.