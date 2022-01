Mannheim: Unfall mit vier Fahrzeugen – Rettungskräfte im Einsatz;

Mannheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Stadtteil

Neckarau, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren, entstand ein

Sachschaden von rund 40.000.- Euro.

Verletzt wurde nach dem derzeitigen Erkenntnisstand niemand. Jedoch wurden sechs

Personen, darunter zwei Kleinkinder zwecks Untersuchungen in verschiedene

Kliniken gebracht. Drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr in der Neckarauer Straße,

nachdem eine Autofahrerin stadtauswärts unterwegs war und in Höhe der

Haltestelle Friedrichstraße verbotswidrig nach links abbiegen wollte. Als sie

ihren Irrtum bemerkte, lenkte sie wieder zurück auf die Fahrbahn, übersah

allerdings einen passierenden Pkw und kollidierte mit diesem.

Dadurch wurde das Fahrzeug der Frau abgewiesen, schleuderte nach links über die

Gleise auf die Gegenfahrbahn in Richtung Innenstadt und stieß gegen zwei

Fahrzeuge, die an einer roten Ampel angehalten hatten. D erzeit (Stand: 15.45

Uhr) werden die Fahrzeuge abgeschleppt. Es kommt immer noch zu

Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen.

Kurz nach 16 Uhr dürften sämtliche Spuren wieder frei sein.

Mannheim, Hockenheim, Graben-Neudorf: In Schule eingebrochen und Auto gestohlen, zwei jugendliche Tatverdächtige nach Unfall vorläufig festgenommen

Mannheim, Hockenheim, Graben-Neudorf (ots) – Am frühen Mittwochmorgen wurden

zwei jugendliche Täter, die zuvor in eine Schule eingebrochen waren und dabei

ein Auto entwendet hatten, auf der B 39 bei Hockenheim nach einem Verkehrsunfall

festgenommen.

Am Mittwochabend, gegen 20 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in das

Nebengebäude einer Schule im Neckarauer Waldweg im Mannheimer Stadtteil Neckarau

gemeldet. Die Täter hatten den Glaseinsatz eines Fensters an dem Gebäude

eingeschlagen und waren so in die Räumlichkeiten eingedrungen. Hier sind sie auf

die Schlüssel des schuleigenen Dacia gestoßen, die sie mitgehen ließen.

Anschließend entwendeten sie das Fahrzeug und flüchteten damit.

Kurz nach Mitternacht wurde der Polizei in Karlsruhe ein Fahrzeug gemeldet, das

auf der L 560 auffallend langsam und in Schlangenlinien von Graben-Neudorf in

Richtung Hambrücken unterwegs sei. Durch Polizeistreifen des Polizeipräsidiums

Karlsruhe konnte das Fahrzeug im Bereich Wiesental festgestellt werden. Als es

einer Kontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte der Fahrer und versuchte

sich, unter Missachtung zahlreicher Verkehrsvorschriften, mit einer

Geschwindigkeit von bis zu 170 km/h, einer Kontrolle zu entziehen. Die Flucht

endete schließlich an der Kreuzung L 723/ B 39, als der Fahrer die Kontrolle

über das Fahrzeug verlor und frontal in die Leitplanken prallte. Der 16-jährige

Fahrer blieb unverletzt, sein 15-jähriger Beifahrer wurde mit Verdacht auf

innere Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der 16-Jährige stand sichtbar

unter Drogeneinfluss, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der Untersuchung

des Dacia konnte eine kleine Menge Marihuana aufgefunden werden. Weitere

Ermittlungen ergaben, dass der 16-Jährige noch nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis war.

Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug um den Dacia

handelte, der zuvor bei dem Einbruch in die Schule in Mannheim-Neckarau

entwendet worden war.

Gegen beide Jugendlichen wird nun wegen Einbruchs in das Schulgebäude und des

Fahrzeugdiebstahls ermittelt. Gegen den 16-jährigen Fahrer wird zudem wegen

Straßenverkehrsgefährdung, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen,

Drogenbesitzes und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen durch das Haus des Jugendrechts beim Polizeipräsidium

Mannheim dauern an. Deren Gegenstand ist unter anderem, inwiefern das Duo für

weitere, gleichgelagerte Fälle als Tatverdächtige in Betracht kommt.

Mannheim-Friedrichsfeld: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und Unfall verursacht

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Am Dienstagabend gegen 21 Uhr kam ein

23-jähriger BMW-Fahrer bei der Auffahrt vom Saarburger Ring auf die L597 nach

rechts von der Fahrbahn ab. Nach mehreren Metern im Grünstreifen kollidierte der

Mann schließlich mit einem Verkehrsschild kurz vor der Bushaltestelle

Lilli-Gräber-Halle. Der Gesamtschaden liegt bei 3.500 Euro. Durch den Unfall

wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.

Mannheim/ Suebenheim: Küchenbrand in Einfamilienhaus –

Mannheim-Suebenheim (ots) – Der gegen 21:45 Uhr gemeldete Küchenbrand im Bereich

Mannheim-Suebenheim ist mittlerweile gelöscht. Entgegen der ersten Meldung war

der Küchenbrand nicht in der Straße „Dünenhof“ sondern „Am Dünenrand“

ausgebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt an einem

Küchengerät den Brand ausgelöst haben. Der entstandene Sachschaden beträgt nach

ersten Schätzungen der Einsatzkräfte vor Ort ca. 25.000 Euro. Eine 71-jährige

Bewohnerin des Anwesens wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation durch

den hinzugerufenen Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Mannheimer Klinik

verbracht. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Das Wohngebäude kann nach Lüftung durch die Feuerwehr wieder

eingeschränkt bewohnt werden.