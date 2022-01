Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: 80-Jähriger wurde Opfer eines dreisten Trickdiebstahls

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als es am Dienstagmorgen gegen 09:30

Uhr unerwartet an der Wohnungstür eines 80-Jährigen aus Schwetzingen klingelte,

ahnte dieser zunächst nichts Böses. Vor der Tür stand eine ihm unbekannte

männliche Person, die vorgab, sich nach dem Wohlergehen des Mannes erkundigen zu

wollen. Da der 80-Jährige tatsächlich erst einen Schicksalsschlag erlitten hatte

und es sich um eine persönliche Information handelte, gewährte er dem

Unbekannten Eintritt in seine Wohnung. Als der Trickdieb jedoch zielstrebig das

Wohnzimmer des Mannes aufsuchte und nach einem Getränk fragte, wurde der

80-Jährige stutzig. Er forderte den Unbekannten sofort auf, die Wohnung wieder

zu verlassen. Dem kam der Trickdieb auch umgehend nach. Was der 80-Jährige zu

diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, der kurze Aufenthalt reichte dem Langfinger

offenbar aus, um eine Geldbörse aus dem Wohnzimmer zu entwenden. Erst nach

mehreren Stunden bemerkte der 80-Jährige das Fehlen seines Portemonnaies, in

welchem sich persönliche Dokumente sowie rund 20 Euro Bargeld befanden.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 45 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er trug eine Schiebermütze und

hatte auffallend markante Gesichtszüge. Darüber hinaus habe er mit einem

norddeutschen Dialekt gesprochen.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

weitere Hinweise. Wer hat den Trickdieb gesehen und kann weitere Angaben zu der

Person und/oder dessen Fluchtrichtung machen? Zeugen werden gebeten, sich unter

der Tel.: 06202 2880 zu melden.

Die Polizei gibt folgende Warnhinweise:

Lassen Sie sich von keinen unbekannten Personen Taschen oder

Gegenstände IN die Wohnung tragen.

Gegenstände IN die Wohnung tragen. Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung allein oder bitten

Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson hinzu.

Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson hinzu. Lassen Sie die Personen nicht sich unbeaufsichtigt in Ihrer

Wohnung bewegen.

Wohnung bewegen. Reichen Sie Stifte, Wasser usw. immer nur durch den Türspalt

einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster.

einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster. Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Radsätze von zwei Fahrzeugen entwendet – Polizei bittet um Hinweise

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vermutlich am frühen Dienstagmorgen

entwendete ein bislang Unbekannter den Radsatz eines Volvos, der an der Ecke

Rebenweg/Apfelweg abgestellt war. Möglicherweise könnte ein helles Fahrzeug

sowie eine Person mit einem auffallend roten Pullover im Tatzusammenhang mit dem

Diebstahl stehen. Eine Anwohnerin stellte gegen 00:45 Uhr verdächtige Geräusche

fest. Als sie aus dem Fenster blickte, fiel ihr im genannten Einmündungsbereich

die unbekannte Person sowie das Fremdfahrzeug auf. In der Folge versuchte die

über 60-Jährige die Situation richtig zu deuten. Jedoch erst als der Unbekannte

gegen 01:30 Uhr wieder in sein Fahrzeug gestiegen war und sich in unbekannte

Richtung entfernt hatte, erkannte die Frau den Diebstahl.

Ebenfalls in den frühen Morgenstunden des Dienstags wurden die Kompletträder

eines Audis entwendet, der auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellt war. Der

55-jährige Fahrzeugführer hatte seinen PKW gegen 1 Uhr im Bereich „Großer

Stadtacker“ geparkt. Als er gegen 7:30 Uhr wieder zu seinem Wagen zurückkehrte,

fand er den Audi ohne Räder und auf Steinen aufgebockt vor.

Die Höhe des Diebstahlschadens ist in beiden Fällen noch unklar. Das

Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft

insbesondere, ob ein Tatzusammenhang zwischen den genannten Fällen besteht.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und/oder die Hinweise zu der

unbekannten Person mit dem roten Pullover und dem hellen Fahrzeug geben können,

werden gebeten, sich unter der Tel.: 06222 57090 zu melden.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – 7.500 EUR Schaden

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag

gegen 14 Uhr an der Kreuzung Talstraße / Pfarrgartenstraße. Eine 31-Jährige

Mercedes-Fahrerin befuhr die Talstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße, als sie an

der Kreuzung zur Pfarrgartenstraße eine 38-Jährige Mitsubishi-Fahrerin übersah,

welche die Pfarrgartenstraße von der Wieslocher Straße kommend befuhr und

vorfahrtsberechtigt war. In Folge dessen kollidierten beide Fahrzeuge

miteinander. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt

7.500 EUR.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmiererei und Sachbeschädigung am Pavillon- Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen dem 23.12.2021 und dem 03.01.2022

beschmierten und besprühten bisher unbekannte Täter einen Pavillon im

Kreuzwiesenweg mit diversen Zeichen und Zahlenfolgen. Darüber hinaus ritzten die

Täter mehrere Wörter in das Holz des Pavillons und besprühten Mülleimer mit

weißer Farbe. Da aufgrund der verwendeten Zeichen von einem politisch

motivierten Hintergrund auszugehen ist, ermittelt das Fachdezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nun wegen Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen und gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise werden unter Tel.: 0621/174-4444 entgegengenommen.