Einbruch in Imbiss

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben am Sonntag in der Nordbahnstraße einen

Imbiss heimgesucht. Vermutlich am späten Abend brachen sie ein Fenster auf und

stiegen ein. Die Diebe stahlen unter anderem ein Fernsehgerät,

Lautsprecherboxen, einen Computer mitsamt Monitor und Drucker sowie zahlreiche

Corona-Schnelltests und Getränkedosen. Aus der Kasse ließen sie Wechselgeld

mitgehen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 2.100

Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wem sind Personen

oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbruchversuch in Sonnenstudio

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht zum Dienstag in der

August-Herrmann-Straße in ein Sonnenstudio einzubrechen. Am Morgen entdeckte

eine Zeugin, dass die Eingangstür zum Studio beschädigt war. Das Vorhaben der

Diebe, Beute zu machen, war offenbar gescheitert. Die Polizei ermittelt wegen

des versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Platzverweise nicht befolgt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 34-jähriger hat am Dienstagmittag

mehrfach Platzverweise nicht befolgt und sich dadurch einen Platz im Gewahrsam

gesichert. Der betrunkene Mann war gegen 13 Uhr an einer Tankstelle in Otterbach

negativ aufgefallen. Durch sein irrationales Verhalten und sein Auftreten

verängstigte er die Angestellten und verschreckte Kunden. Bereits am Montag

mussten die Beamten mehrmals wegen dem 34-Jährigen nach Otterbach ausrücken. Er

hatte an verschiedenen Supermärkten Kunden belästigt und daraufhin Hausverbote

und Platzverweise gesammelt. Da er auch den aktuellen Platzverweis für die

Tankstelle und die Supermärkte nicht befolgte, nahmen die Einsatzkräfte ihn in

Gewahrsam. Auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen wegen Hausfriedensbuch zu. |elz

33-Jähriger sucht Konfrontation

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein Mann am Dienstag in

einem Möbelhaus am Opelkreisel eingehandelt. Gegen 11 Uhr wurde die Polizei

verständigt, weil der Kunde im Kassenbereich randalierte und auch einen

Mitarbeiter angriff.

Erste Befragungen vor Ort ergaben, dass der Mann zunächst mit einer Kassiererin

in Streit geraten war, nachdem diese ihn aufgefordert hatte, seine

Mund-Nasen-Bedeckung wieder aufzusetzen. Er habe lauthals herumgeschrien und den

Geschäftsbetrieb aufgehalten.

Als er sich anschließend beim Vorgesetzten beschweren wollte, sei er wieder

aggressiv und laut geworden und habe die Mitarbeiter auch beleidigt. Dem Mann

wurde ein Hausverbot erteilt und er sollte nach draußen begleitet werden, wobei

er weiterhin die Konfrontation mit dem Personal suchte.

Auch gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten verhielt sich der 33-Jährige

aufbrausend und aggressiv. Wiederholten Aufforderungen, den Mindestabstand

einzuhalten, kam er nicht nach. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen

Beleidigung, Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln und Belästigung der

Allgemeinheit, dauern an. |cri

Mutmaßlichen Dieb in flagranti ertappt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstag in der Fabrikstraße einen

mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat erwischt. Kurz nach 15 Uhr fiel den Beamten

ein 22-Jähriger auf. Der Mann war den Beamten nicht unbekannt. Als die

Polizisten den Verdächtigen zur Rede stellten, machte er sich gerade an einem

Auto zu schaffen. Der Pkw war offensichtlich unverschlossen. Aus dem Wagen

entwendete der Mann Münzen, die er beim Erblicken der Einsatzkräfte sofort

fallen ließ. Der Verdächtige wurde durchsucht. Weiteres mutmaßliches Diebesgut

kam jedoch nicht zum Vorschein. Die verständigte Fahrzeughalterin bestätigte,

dass aus ihrem Auto Geld fehlte. Der zweistellige Betrag konnte der Frau wieder

ausgehändigt werden. Gegen den 22-Jährigen leitete die Polizei ein

Ermittlungsverfahren ein. |erf

Unfall hat strafrechtliches Nachspiel

Kaiserslautern/Weilerbach (ots) – Ein strafrechtliches Nachspiel hat ein Unfall,

der sich am Dienstagvormittag auf der B270 ereignete. Nach den derzeitigen

Erkenntnissen hatte zunächst ein Lkw-Fahrer beim Spurwechsel einen neben ihm

fahrenden Pkw gestreift und beschädigt. Weil er den Anstoß aber offenbar nicht

bemerkte, fuhr der Verursacher weiter – der Fahrer des betroffenen Pkw folgte

ihm.

Als der Lkw an seinem Ziel ankam und der Fahrer stoppte, konfrontierte der

Pkw-Fahrer ihn mit dem Unfallvorwurf. Auch der Beifahrer mischte sich ein und

vergaß dabei offensichtlich seine Manieren.

Der Lkw-Fahrer verständigte daraufhin die Polizei und erstattete Anzeige wegen

Beleidigung, Bedrohung und Nötigung. Der 35-Jährige wollte sich vor Ort nicht

weiter dazu äußern; er fiel jedoch negativ auf, weil er die Unfallaufnahme

störte. |cri

Aufmerksame Zeugin

Kaiserslautern (ots) – Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei am

Dienstagnachmittag eine Unfallflucht aus dem Stadtteil Mölschbach gemeldet. Die

Frau hatte beobachtet, wie ein VW Crafter gegen 16 Uhr in der Eulentalstraße

beim Rangieren gegen den Zaun einer Hofeinfahrt stieß. Ohne sich um den

angerichteten Schaden zu kümmern, machte sich der Fahrer aus dem Staub. Der

Zeugin gelang es aber noch rechtzeitig, das Fahrzeug samt Kennzeichen zu

fotografieren. Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer laufen. Auf ihn

kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Beim Abbiegen Fuß überrollt

Kaiserslautern (ots) – Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Dienstagabend

einen Fußgänger erfasst und verletzt. Die 26-jährige Frau war kurz nach 20 Uhr

mit ihrem Pkw in der Richard-Wagner-Straße unterwegs und wollte an der Ampel

nach links in die Logenstraße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen

Fußgänger, der aus Richtung Bahnhof kam und die Logenstraße bei Grün an der

Fußgängerampel in Richtung Richard-Wagner-Straße überqueren wollte.

Der 61-Jährige wurde vom abbiegenden Fahrzeug am Bein erfasst und sein Fuß

überrollt. Obwohl er anschließend über Schmerzen klagte, lehnte der Mann die

Verständigung eines Rettungswagens ab. |cri

Mappe aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots) – Über die Onlinewache hat ein Mann aus dem westlichen

Stadtgebiet einen Diebstahl aus seinem Auto angezeigt. Demnach wurde aus dem

Wagen in der Silvesternacht eine Mappe gestohlen, in der sich auch der

Fahrzeugschein und der TÜV-Bericht befanden.

Der Mercedes Viano war zur fraglichen Zeit in der Sickinger Straße abgestellt

und vermutlich nicht abgeschlossen. Die Tatzeit liegt zwischen 19.30 Uhr am

Silvesterabend und 5 Uhr am Neujahrsmorgen. Hinweise auf mögliche Täter nimmt

die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 gern entgegen. |cri

Wer hatte „Grün“?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Dienstagabend in

der Hohenecker Straße unterwegs waren und kurz nach 18 Uhr einen Unfall

beobachtet haben. Hier kam es in Höhe der Kreuzung zum Rauschenweg gegen 18.10

Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Opel Astra und einem grauen

Mercedes Smart.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der 36-jährige Opel-Fahrer aus Richtung

Brandenburger Straße und wollte an der Ampel nach links in Richtung L502

abbiegen. Der 24-jährige Smart-Fahrer kam aus Richtung Hohenecken und fuhr in

Richtung Brandenburger Straße. Im Kreuzungsbereich stießen sie zusammen.

Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Es blieb bei Blechschäden an

beiden Fahrzeugen, wobei der Opel Astra so stark beschädigt wurde, dass er nicht

mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Weil beide Fahrer angaben, dass die Ampel für ihre Fahrtrichtung grün gezeigt

habe, sucht die Polizei nun Zeugen, die helfen können, die Unfallsituation zu

klären. |cri

Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Kaiserslautern (ots) – -Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz – Drei mutmaßliche Einbrecher

hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen geschnappt. Im Rahmen einer

Streifenfahrt, fiel den Beamten ein Fahrzeug auf. Sie stoppten und

kontrollierten die Insassen. Gegen den Fahrer lag ein Haftbefehl wegen

Diebstahls vor. Im Fahrzeug konnten mehrere Aufbruchswerkzeuge und

Vermummungsgegenstände gefunden werden. Ebenfalls fanden die Beamten

Gegenstände, die Einbrüchen in Schulen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

zuzuordnen sind. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Ihr Fahrzeug

wurde sichergestellt. Die Männer wurden heute dem Ermittlungsrichter des

Amtsgerichts Kaiserslautern vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Kaiserslautern ordnete das Gericht die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an.

Die drei Männer machten von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Sie wurden in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht. |elz

Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in der Burgstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Das defekte Gerät, das an der Wand des Hauses Nummer 31 hing, fiel am Dienstagmorgen auf; die Tatzeit liegt demnach zwischen Montagnachmittag, 15.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.45 Uhr.

In dieser Zeit schnitten die Täter die Metallhülle des Automaten auf und hebelten die Geldkassette heraus. Wieviel Bargeld sich darin befand, ist noch unklar. Fest steht aber, dass der angerichtete Schaden um ein Vielfaches höher ist als der Wert der Beute.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum in der Burgstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Papiermüllcontainer brennt ab

Ein Papiermüllcontainer ist in der Nacht zu Mittwoch in der Pfaffenbergstraße ausgebrannt. Eine Zeugin war kurz vor 3 Uhr auf das Feuer auf einem Parkplatz aufmerksam geworden und hatte die Rettungsleitstelle verständigt.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte war der große blaue Container bereits vollständig abgebrannt. Die Feuerwehr konnte nur noch die geschmolzenen Reste des Kunststoffbehälters ablöschen.

Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist noch unklar. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

