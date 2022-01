Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Nach Unfall: Polizei sucht unbekannten Hyundai-Fahrer – B 448 / Obertshausen

(lei) Nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos am Montagvormittag auf der Bundesstraße 448, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach einem noch unbekannten weiteren Autofahrer, der als Zeuge in Frage kommt. Mitursächlich für den Unfall war offenbar ein liegengebliebenes Pannenfahrzeug. Eine 47-Jährige Audi-Fahrerin war gegen 10.45 Uhr auf dem Teilstück zwischen Obertshausen und dem Tannenmühlkreisel unterwegs, als plötzlich Qualm aus dem Fahrzeug aufstieg. Die Frau aus Seligenstadt hielt ihren A1 daraufhin auf dem rechten Fahrstreifen an und verließ ihr Fahrzeug, um Hilfe zu holen – ohne dabei jedoch den Wagen für den nachfolgenden Verkehr abzusichern. Dies wurde zwei von hinten herannahenden Verkehrsteilnehmern kurz darauf offenbar zum Verhängnis: Ein 32-jähriger Hanauer konnte seinen Mitsubishi Colt zwar noch früh genug abbremsen, eine 24 Jahre alte Corsa-Lenkerin schaffte dies nicht mehr und krachte in das Heck des Vordermanns. Der Hanauer wurde dabei leicht verletzt. Trotz eines vergleichsweise geringen Sachschadens von insgesamt etwa 3.500 Euro waren sowohl der Corsa als auch der Colt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen des nicht gesicherten Fahrzeugs muss die 47-Jährige nun mit einem Bußgeld in Höhe von 75 Euro rechnen. Vor dem Mitsubishi fuhr der bereits erwähnte unbekannte Autofahrer. Auch dieser musste eine Vollbremsung hinlegen und auf die linke Fahrspur ausweichen, um einen Crash mit dem Audi zu verhindern. Anschließend fuhr das Fahrzeug jedoch weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich dabei um einen Hyundai Tucson gehandelt haben. Die Beamten bitten nun diesen Fahrer, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug beziehungsweise dem Fahrzeugführer machen können.

Wem fiel an Weihnachten ein Lastwagen im Wohngebiet auf? – Dreieich/Offenthal

(aa) Nach einer Unfallflucht, die sich bereits an Weihnachten (zwischen 24.12.21, 12 Uhr und 25.12.21, 9 Uhr) in der Eifelstraße ereignet hat, sieht die Ermittlerin gute Chancen, den Fall doch noch aufklären zu können. Die Polizeibeamtin geht davon aus, dass ein Lastwagen die Eifelstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend befuhr und einen in Höhe der Hausnummer 1 geparkten BMW streifte. Das führte unter anderem zu tiefen Schleifspuren über die komplett linke Seite des grauen 5er. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt (Totalschaden). Der Verursacher war weitergefahren, ohne sich darum zu kümmern. Laut Fluchtermittlerin könnte der Lkw an Weihnachten in dem Wohngebiet aufgefallen sein. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Diebe stahlen unter erheblicher Kraftanstrengung – Hanau

(aa) Werkzeugdiebe haben in der Nacht zum Dienstag in der Genossenschaftsstraße mit großer Kraftanstrengung ein auf dem Friedhofparkplatz abgestelltes Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Zwischen 19 und 7.30 Uhr schnitten die Täter an dem weißen Fiat Ducato mit der Blechschere eine größere Öffnung in die Schiebetür. Anschließend holten sie das Werkzeug (unter anderem Bohrmaschine, -schrauber und -hammer sowie einen Winkelschneider) aus dem Fahrzeug. Der Wert der Beute liegt etwas unter dem an dem Fiat angerichteten Schaden, der auf 4.000 Euro geschätzt wird. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Etwa 50.000 Euro Schaden bei Carport-Brand / Anonymer Hinweisgeber gesucht – Nidderau/Heldenbergen

(lei) Feuerwehr und Polizei mussten am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, zu einem Brand in der Karoline-von-Günderrode-Straße ausrücken. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass ein Carport samt integriertem Schuppen bereits in Vollbrand stand. Obwohl die Feuerwehr Nidderau ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindern konnte, wurde auch die Fassade des Wohngebäudes in Mitleidenschaft gezogen. In dem Schuppen waren unter anderem Gartengeräte und drei Fahrräder gelagert. Nach vorläufigen Schätzungen der Polizei entstand durch den Brand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Was die Brandursache angeht, so gehen die Beamten von einem technischen Defekt an einer Wallbox aus. An dieser wurde unmittelbar vor Brandausbruch ein E-Auto geladen. Das Fahrzeug selbst konnte noch rechtzeitig aus dem Carport herausgefahren werden, wohl auch deshalb, weil die Hauseigentümer durch einen bis dato unbekannten Mann auf den Brand aufmerksam gemacht wurden. Der Unbekannte hatte kurz zuvor an der Haustür geklingelt, den Eheleuten Bescheid gegeben und damit wohl einen noch größeren Schaden verhindert. Da er als wichtiger Zeuge in Betracht kommt, bitten die Beamten den Mann, sich bei der Polizei in Hanau zu melden (Telefon: 06181 9010-0). Auch die Hauseigentümer möchten sich gerne bei ihm bedanken.

Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest – Erlensee/Rückingen

(fg) Dank aufmerksamer Anwohner nahmen Polizeibeamte am Dienstagabend zwei mutmaßliche Einbrecher im Alter von 35 und 39 Jahren vorläufig fest. Gegen 19.30 Uhr meldeten Zeugen zwei Personen, die sich offenbar widerrechtlich in einem leerstehenden Gebäude in der Straße „Zum Fliegerhorst“ aufhielten. Bis zum Eintreffen der Beamten hielten Anwohner die mutmaßlichen Eindringlinge fest. Bei der vorläufigen Festnahme der beiden Männer fanden die Beamten Einbruchswerkzeug; der 35-Jährige und sein Begleiter mussten daher mit zur Polizeistation. Ihnen wird der Versuch des besonders schweren Diebstahls vorgeworfen. Was die beiden Tatverdächtigen aus dem leerstehenden Objekt mitgehen lassen wollten, ist der Polizei bisher nicht bekannt. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurden die Männer entlassen.

Ölspur: Polizei sucht mögliche Geschädigte – Gelnhausen/Autobahn 66

(fg) Bereits am Donnerstag vor dem Jahreswechsel (30. Dezember) verursachte ein Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Gelnhausen Ost und West eine massive Ölspur, infolgedessen sich ein Unfall ereignete und offenbar weitere Autofahrer gefährdet wurden. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nun weitere Geschädigte sowie Zeugen des Vorfalls. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs gegen 10 Uhr auf der Autobahn 66 in Richtung Frankfurt unterwegs. Anschließend sei der Fahrer, dessen Wagen offenbar einen Motorplatzer hatte, an der Anschlussstelle Gelnhausen West abgefahren. Anhand der Ölspur gehen die Beamten davon aus, dass das Fahrer im weiteren Verlauf an der Anschlussstelle Gelnhausen Ost wieder aufgefahren und in Richtung Wächtersbach gefahren ist. Eine 30 Jahre alte Frau geriet auf der Ölspur in der Anschlussstelle Gelnhausen West ins Schleudern und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Die Frau aus Gelnhausen blieb unverletzt. An ihrem Wagen entstand jedoch ein Schaden von rund 1.500 Euro. Der Verursacher unterließ es offenbar, die Ölspur zu beseitigen, vor ihr zur warnen sowie eine öffentliche Stelle davon zu unterrichten. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten den Wagen fest, der für die Ölspur verantwortlich sein dürfte. Nun werden Zeugen sowie weitere Geschädigte gesucht, die sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 melden.