Höllenritt mit verbogener Abschleppstange

A61-Worms-Mörstadt/Dorsheim (ots) – Zeugen meldeten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 04.01.2022 gegen 21 Uhr einen Abschleppvorgang mit zwei Pkw auf der A 61 Richtung Koblenz in Höhe der Anschlussstelle Dorsheim. Dabei solle das Gespann teilweise nach Angaben der Miteilenden mit bis zu 130km/h fahren. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte das Gespann dann auch antreffen und an der Tank- und Rastanlage Hunsrück-Ost kontrollieren.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 61-jährige Fahrer des Zugfahrzeugs, der auch Halter des gezogenen Pannen-PKW war, bereits an der Anschlussstelle Worms-Mörstadt auf die Autobahn aufgefahren war. Da dies verboten ist, gab der 61-Jährige nach dem Grund befragt an, dass er erst bestimmte Ansprüche eines Automobil-Klubs in Anspruch nehmen könne, wenn bei einer Panne eine Distanz von mehr als 50 Kilometern zwischen Wohnort und Pannenort vorläge.

Auf die gefahrene Geschwindigkeit beim Abschleppvorgang und die bereits verbogene Abschleppstange angesprochen, gab der 31-jährige Lenker des gezogenen Pannen-PKW an, dass er seinem Freund nur habe helfen wollen und dass die Fahrt “die Höllenfahrt seines Lebens” gewesen sei. Vergeblich habe er unterwegs versucht, den 61-Jährigen zu einer gemäßigten Fahrweise zu bewegen.

Da die beiden aus dem Wonnegau stammenden Männer den Automobil-Klub bereits verständigt hatten, prüft die Polizei nun, ob sich beide wegen versuchten Betruges zum Nachteil des Automobil-Klubs verantworten müssen. In dem Fall droht beiden eine Strafanzeige.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Kreis Alzey-Worms

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Alzey (ots) – Eine Verkehrskontrolle endete am Dienstag Mittag für einen 51-jährigen Alzeyer mit einer Blutprobe und der Sicherstellung des Fahrzeuges. Einer Polizeistreife fiel ein Fahrer eines Fahrzeuges auf, der bekannt dafür ist ohne gültige Fahrerlaubnis Auto zu fahren.

Aus diesem Grund wurde er einer Kontrolle unterzogen, dabei wurde festgestellt, dass er aktuell nicht im Besitz eines Führerscheines ist und das Fahrzeug nicht zugelassen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest wies darauf hin, dass der kontrollierte Mann auch unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist.

Auf der Polizeidienststelle wurde ein Blutprobe durchgeführt und das nicht zugelassene Fahrzeug sichergestellt. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss von Drogen verantworten.

Mit gefälschten Impfausweisen in den Urlaub

A61 Stromberg (ots) – Sie seien auf dem Weg vom Flughafen nach Hause erzählten am späten Nachmittag des 04.01.2022 zwei 19 und 17 Jahre alten Männer aus Frankfurt bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 61 bei Stromberg. Nach Papieren gefragt, händigten sie den Zivilfahndern der Verkehrsdirektion Wörrstadt neben den Fahrzeugdokumenten auch ihre Impfausweise aus. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Impfausweise nicht am Heimatort ausgestellt und die Chargennummern des Impfstoffes nicht ausgegeben waren.

Die beiden Frankfurter gaben dann auch zu, die Ausweise von Unbekannten gekauft zu haben, um damit einen Kurzurlaub in ihrem Heimatland Serbien machen zu können. Die Impfausweise stellten die Beamten sicher. Weitere Folgen waren Strafanzeigen und eine erkennungsdienstliche Behandlung.