Darmstadt

Zeugen nach Einbruch in Arztpraxis gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag (4.1.), 18.30 Uhr und Mittwoch (5.1.) haben Einbrecher die Räume einer Arztpraxis in der Sophienstraße heimgesucht. Gewaltsam hatten sich die Täter Zugang verschafft und die Praxis nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei fielen den Kriminellen unter anderem Bargeld in die Hände. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weißer BMW gestohlen – Wer kann Hinweise zum Verbleib des Autos geben?

Messel (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (4.-5.1.) hatten es noch unbekannte Täter auf einen weißen BMW, der auf einem Grundstück in der Neugasse parkte, abgesehen. Die Kriminellen überwanden und öffneten das Hoftor, entwendeten das Auto und flüchteten in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DI-BW33 angebracht.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall. Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Autos geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittler und Ermittlerinnen alles Sachdienliche entgegen.

Groß-Gerau

Verkehrsunfall in Rüsselsheim – Evreuxring Varkausstraße – Zeugenaufruf

Rüsselsheim (ots) – Am Dienstag 4.1.2022, kam es gegen 22:20 Uhr an der Kreuzung Evreuxring/Lucas-Cranach-Straße und Varkausstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein roter Ford Focus, geführt von einer 17jährigen Fahranfängerin aus Rüsselsheim, und ein blauer Nissan Micra, dessen Fahrerin eine 30-jährige Rüsselsheimerin war, kollidierten im Kreuzungsbereich, sodass ein Schaden von ca. 25.000 Euro entstand.

Der Ford wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Insassen der jeweiligen PKW blieben glücklicherweise unverletzt. Nach ersten Ermittlungen muss eines der beiden Fahrzeuge über eine rote Ampel gefahren sein. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142-6960 zu melden.

Odenwaldkreis

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Zeugenaufruf

Michelstadt – Würzberg (ots) – In den Abendstunden des Dienstags (04.01.) dürfte nach bisherigem Ermittlungsstand mutmaßlich ein Sattelzuggespann die K45 von Michelstadt OT Würzberg kommend in Fahrtrichtung B47/Eulbach befahren haben. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Gespann nach rechts in die Bankette ab und beschädigte hierbei zwei Leitpfosten und hinterließ deutlichen Flurschaden.

Die Feuerwehren Michelstadt mussten umfangreiche Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn durchführen. Die K45 musste für die Reinigungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden dürfte bei ca. 1.000 EUR liegen.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

