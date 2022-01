Schwerer Unfall – Rettungskräfte behindert und angegriffen

Oberdieten (ots) – Auf der B253 kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKWs. Angehörige der Unfallbeteiligten verfolgten unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln den zum Unfallort fahrenden Rettungswagen. Als ein Rettungssanitäter die Fahrer darauf ansprach, reagierten sie sofort verbal aggressiv. Einer griff den Rettungssanitäter mit Schlägen an.

Selbst nach dem Eintreffen der Polizei reagierten die Angehörigen nicht auf Weisungen und behinderten die Rettungsmaßnahmen. Nur die Intervention der Polizei verhinderte wohl weitere Übergriffe. Die beiden 30- und 33-jährigen Männer müssen sich demnächst für die angezeigten Geschwindigkeits-, Abstands- und Rotlichtmissachtungen und den tätlichen Angriff auf den Rettungssanitäter verantworten.

Der Unfall war am Dienstag 04.01.2022 gegen 17.20 Uhr am Ortsein- bzw. Ortsausgang von Oberdieten. Beim Abbiegen nach links von der B253 in die Straße Im Süßacker, kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem abbiegenden schwarzen Skoda und dem entgegenkommenden grauen Mitsubishi. Der 33-jährige Fahrer des Skodas erlitt leichtere, die beiden Insassen im Mitsubishi, ein 57-jähriger Fahrer aus Bad Laasphe und seine 52-jährige Ehefrau, schwere Verletzungen.

Nach der Erstversorgung transportierten die Rettungswagen die beiden schwer Verletzten ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Rundfunkwarnmeldungen wiesen mit Umleitungsempfehlung auf die bis 18.50 Uhr gesperrte Bundesstraße hin.

Kirchhain – Fast 2,4 Promille

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Dienstag, 04. Januar, um kurz vor 22 Uhr in Kirchhain einen SUV und kontrollierte den Fahrer. Zwar rochen die Beamten sofort den Alkohol, als sie den Fahrer ansprachen, jedoch zeigte der Fahrer kein Verhalten und lieferte keine Anhaltspunkte auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum. Der Alkotest zeigte dann aber 2,38 Promille an, sodass die Polizei die Fahrt beendete, den Führerschein sicherstellte und den 49 Jahre alten, im Ostkreis lebenden Fahrer nach der veranlassten Blutprobe entließ.

Halsdorf – Türschlösser verklebt

Vermutlich sorgte eingebrachter Sekundenkleber dafür, dass zwei Türschlösser zur Sporthalle der Mittelpunktschule nicht mehr funktionierten. Die Schösser sind defekt und die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beträgt mindestens 600 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 15 Uhr am Donnerstag, 23. Dezember und 10 Uhr am Dienstag, 04. Januar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Reddehausen – Heckschaden am blauen BMW – Gelbe Lackspuren gesichert

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich auf der Parkfläche vor den Garagen des Anwesens Hohlweg 8 ereignete. Der Unfall war zwischen 23 Uhr am Montag und 16 Uhr am Dienstag, 04. Januar. Nach dem gesicherten, fremden Lack auf dem blauen BMW verursachte ein gelbes Fahrzeug den Heckschaden am BMW. Das gesamte Heck war eingedellt und verkratzt. Der Schaden ist vierstellig. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Schwarzer Renault auf Rewe-Parkplatz angefahren

Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen Renault Twingo hinten rechts am Radlauf. Der Unfall auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße Am Seewasem war am Dienstag. 04. Januar. zwischen 09 und 10 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu der Kollision mit dem schwarzen Twingo gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen