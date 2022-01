Einbruch in Wohnhaus

Spangenberg-Pfieffe (ots) – 03.01.2022, 17:00 Uhr bis 04.01.2022, 10:00 Uhr – In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in ein unbewohntes Haus in der Weißenburger Straße ein. Die Täter verursachten hierbei 150 Euro Schaden. Sie brachen die verschlossene Eingangstür auf und gelangten anschließend in das Wohnhaus.

Im Haus durchsuchten sie mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde vermutlich nichts, da sich im Haus keine Wertgegenstände befinden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Bad Zwesten-Niederurff (ots) – 21.12.2021, 00:00 Uhr bis 04.01.2022, 11:00 Uhr – Innerhalb der vergangenen zwei Wochen versuchten unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Parkstraße einzubrechen. Die Täter verursachten hierbei 100 Euro Sachschaden.

Sie hatten versucht eine Seiteneingangstür zu öffnen indem sie am Schließzylinder bohrten und an der Tür hebelten. Die Tür hielt den Ausbruchsversuch stand und die Täter gelangten nicht in die Gaststätte. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

