Falscher Polizist treibt sein Unwesen

Frankfurt (ots) – Ein 30-jähriger Mannheimer gab sich am Montagabend 03.01.2022 unberechtigt als Bundespolizist aus. Der Mann kontrollierte in ziviler Kleidung eine 15- sowie 16-Jährige in der S-Bahn von Frankfurt am Main-West nach Friedrichsdorf hinsichtlich ihrer Fahrkarten. Hierbei gab der 30-Jährige an Bundespolizist zu sein und öffnete seine Jacke, wodurch das Griffstück einer Schusswaffe im Hosenbund zu erkennen war.

Die kontrollierten Mädchen wurden misstrauisch und informierten die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main. Der Mann konnte jedoch zunächst unerkannt flüchten. Am Dienstagmorgen 04.01.2022 fiel der 30-jährige Mann dann erneut auf.

Dieses Mal war er im Hauptbahnhof Frankfurt in eine verbale Streitigkeit verwickelt. Anhand der sehr detaillierten Personenbeschreibung konnte der 30-Jährige als der falsche Polizist identifiziert und durch Beamte der Bundespolizei festgenommen werden.

Bei einer durchgeführten Durchsuchung konnte eine Schreckschusswaffe in seinem Hosenbund aufgefunden werden und in einer Vernehmung gab er die Taten zu. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Amtsanmaßung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Festnahmen nach Drogenhandel und Vollstreckung von Haftbefehl

Frankfurt (ots)-(ro) – Am Dienstag 04.01.2022 um 16 Uhr beobachteten die Zivilfahnde, wie in 2 Fällen kurz hintereinander Geld gegen Haschisch auf der Zeil die Besitzer wechselten. Alle beteiligten Personen wurden daraufhin festgenommen. Bei den mutmaßlichen Verkäufern, 2 Männern im Alter von 19 und 20 Jahren, handelte es sich in beiden Fällen um dieselben Personen. Bei ihnen wurde am Körper und in einem Drogenversteck weiteres Haschisch aufgefunden.

Nach dem Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen befinden sich alle Personen zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß.

Auch in den Abendstunden führten die Beamtinnen und Beamten die Maßnahmen fort und bewiesen bei ihren Personenkontrollen das richtige Gespür. Bei einem weiteren Mann fanden sie Haschisch auf und bei einem 23-jährigen Mann klickten gegen 21 Uhr aufgrund eines Haftbefehls die Handschellen. Seine Verhaftung konnte der 23-Jährige letztlich abwenden, indem er den fälligen Geldbetrag zahlte.

