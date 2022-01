A 61/Gundheim (ots) – Vollständig ausgebrannt ist ein PKW eines 40-jährigen Fahrers am 04.01.2022 gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz Bergkloster. Der Fahrer merkte auf seiner Fahrt über die A61 in Höhe Gundheim, dass am Fahrzeug offenbar ein technischer Defekt vorlag. Er steuerte den Parkplatz Bergkloster an und stellte den Wagen dort ab.

Unmittelbar darauf stand der Motorraum in Flammen. Der Brand griff auf das ganze Fahrzeug über. Die vor Ort in den Einsatz kommenden Feuerwehren aus Worms, Worms-Abenheim und Westhofen konnten nicht mehr verhindern, dass der PKW völlig ausbrannte. Der Total-Schaden am PKW dürfte mehrere tausend Euro betragen. Auch die Fahrbahndecke wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand.