Wilderei auf junges Rehwild – Zeugenaufruf

Schriesheim (ots) – Gleich 2 Mal machte der Jagdpächter in seinem Jagdrevier im Gewann Pappelbach grausige Feststellungen. Bereits am Sonntag 12.12.2021 gegen 13 Uhr fand er unterhalb des Weges “Linker Pappelbachweg/ Wiesenweg”, etwa 100 Meter vom Parkplatz Schützenhaus, ein totes Rehkitz. Der Kopf und das Schulterblatt des Rehs waren fachgerecht herausgeschnitten und fehlten. Knapp eine Woche später, am Samstag, 18.12.2021 gegen 8 Uhr hörte der Jagdpächter zunächst aus Richtung Pappelbach einen Kleinkaliber-Schuss.

Gegen 11 Uhr wurde ihm erneut ein totes Rehkitz im Bereich “Rechter Pappelbachweg Wiesenweg” gemeldet. Wie er feststellen musste, war auch bei diesem Tier Kopf und ein Schulterblatt fachgerecht herausgeschnitten. Die Körperteile fehlten.

Bei beiden toten Jungtieren schließt der Jagdpächter ein Wildtierangriff aus und die Polizei ermittelt derzeit wegen Jagdwilderei. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201. 10030, in Verbindung zu setzen.

Kontrolle auf der Rastanlage – 12 gramm Kokain bei eingeschlafenem Mann gefunden

BAB 6, Hockenheim (ots) – Am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Walldorf einen Audi auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim West. Der 55-jährige Mann war den Polizisten zuvor aufgefallen, da dieser mit dem Kopf auf dem Lenkrad abgestützt im PKW schlief. Als sich die Beamten nach dem Wohlbefinden des Mannes erkundigten, stieg dieser mit einem Beutel in der Hand aus dem Fahrzeug.

Bei der genaueren Nachschau stellten die Polizeibeamten fest, dass sich im Beutel rund 12 Gramm mutmaßliches Kokain befanden. Einen gültigen Führerschein für das Fahrzeug konnte der Mann bei der weiteren Kontrolle ebenfalls nicht vorweisen. Nachdem er eine Blutprobe abgegeben hatte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Drogenbesitz ermittelt.

17-Jähriger im Verdacht mit Drogen gehandelt zu haben

Wiesloch (ots) – Gegen einen 17-Jährigen wird wegen des Verdachts ermittelt, mit Drogen gehandelt zu haben. Der Jugendliche wurde am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr, in der Alten Bahnhofstraße, zusammen mit drei Begleitern kontrolliert. Nachdem bei ihm eine geringe Menge Marihuana aufgefunden worden war, schauten die kontrollierenden Beamten schließlich genauer hin.

Dabei entdeckten sie neben 800.- Euro vermutlichem Dealgeld auch Dealer-Utensilien wie Portionierungsbeutel und ein sogenannter “Grinder”, der üblicherweise zum Mahlen und Zerkleinern von Kräutern Verwendung findet. Das Dealgeld und Utensilien wurden beschlagnahmt. Der Jugendliche wurde nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Aktuelle Schwemme von Anrufen “falscher” Polizeibeamte – Anrufe negieren, sofort auflegen und Polizei informieren

Edingen-Neckarhausen/Ladenburg (ots) – Auch im Neuen Jahr versuchen „falsche Polizeibeamte erneut ihr Glück, um Menschen in der Region um ihr Erspartes zu bringen. Seit 12 Uhr am Montagmittag 03.01.2022 registrierte das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim innerhalb einer Stunde (Stand: 13 Uhr) insgesamt 14 Betrugsversuche “falscher” Polizeibeamter.

Sie täuschten den Angerufenen ausschließlich in Edingen-Neckarhausen und Ladenburg vor, dass ein naher Angehöriger einen Verkehrsunfall gehabt hätte und zur Abwendung der Haft, die Bezahlung einer Kaution von teilweise mehreren 10.000 Euro notwendig sei.

Bislang erkannten alle 14 Personen die Betrugsversuche, legten auf und informierten die Polizei.

Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass es im Laufe des Montagnachmittages in der Region rund um Edingen-Neckarhausen und Ladenburg zu weiteren, ähnlichen Anrufen kommt.

Die Polizei appelliert deshalb eindringlich, solche Anrufe zu negieren, sofort aufzulegen und die Polizei zu informieren. Auf keinen Fall sollte man sich in Diskussion mit den gewieften Anrufern einlassen.

Hinweise bitte die örtlich zuständige Polizeidienststelle oder in allen aktuellen Fällen per Polizeinotruf 110 an das Polizeipräsidium Mannheim.

Einbruch in ein Pfarrhaus

Reilingen (ots) – Am Freitag 31.12.2022 gegen 16 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zum Pfarrhaus in der Hauptstraße. Der Pfarrer hielt sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss des Anwesens auf und konnte verdächtige Geräusche innerhalb des Gebäudes im Erdgeschoss wahrnehmen.

Als er aus einem Fenster zum Hinterhof hinaussah, erblickte er eine Person, die gerade aus dem Gebäude hinauslief. Entwendet hatte der Täter nach ersten Erkenntnissen nichts.

Täterbeschreibung:

männlich, dunkle Haare, Vollbart. Dunkle Jeans, dunkle Regenjacke, dunkle Schuhe mit weißen Schuhsohlen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

53-Jähriger beleidigt 44-jährigen Mann mit rassistischen Worten – Polizei sucht Zeugen

Brühl (ots) – Ein 53-jähriger Mann beleidigte am Freitagmittag 31.12.2021 in Brühl den Filialleiter eines Einkaufsmarktes mit rassistischen Ausdrücken. Der 53-Jährige geriet gegen 12.30 Uhr aufgrund der angeblich langsamen Arbeitsweise einer Kassiererin in dem Einkaufsmarkt in der Mannheimer Straße derart in Rage, dass er laut herumschrie. Dies bemerkte der 44-jährige Marktleiter und versuchte schlichtend einzugreifen.

Daraufhin bemängelte der 53-Jährige, dass die Kassiererin hinter der Plexiglasscheibe keine Maske trug und zog seine Maske ebenfalls herunter. Als der Marktleiter ihn anschließend darauf hinwies, dass in dem Einkaufsmarkt Maskenpflicht bestehe und den aggressiven Mann aufforderte, seine Maske wieder anzulegen, geriet dieser völlig außer sich und beleidigte den Marktleiter mit rassistischen und ausländerfeindlichen Äußerungen und verließ den Markt.

Als der 44-Jährige nach Geschäftsschluss die Ladenräume verließ, begegnete er dem 53-Jährigen auf dem Parkplatz erneut. Dabei setzte der 53-Jährige seine vorherigen Hasstiraden lautstark fort. Auch als der Geschädigte mit seinem Fahrzeug den Parkplatz verließ, rief der 53-jährige Mann diesem weitere Beleidigungen hinterher.

Gegen den 53-Jährigen wird nun wegen Beleidigung mit rassistischem und verhetzendem Inhalt sowie des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Zeugen, die auf die Vorfälle aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den Beleidigungen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wiesloch (ots) – Schwere Verletzungen zog sich am späten Sonntagvormittag ein 49-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, an dem er alleine beteiligt war.

Der Mann fuhr gegen 11.30 Uhr mit seinem Rad auf der Schillerstraße, rutsche kurz vor der Einmündung “Südliche Zufahrt” auf einem nassen Gullydeckel weg und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich eine schwere Hüftverletzung zu, die, nach seiner notärztlichen Behandlung vor Ort, eine stationäre Aufnahme in einer Mannheimer Klinik und eine zeitnahe Operation notwendig machten.

Mit 2,1 Promille am Steuer unterwegs

Weinheim (ots) – Am Samstagabend 01.01.2022 war ein 37-jähriger Mann mit seinem PKW Peugeot unterwegs, obwohl er deutlich alkoholisiert war. Der Mann fiel einer Polizeistreife zuächst gegen 21:40 Uhr auf, als er die Straße “Am Hauptbahnhof” in Richtung Ludwigstraße befuhr. Da der Fahrer bereits beim Aussteigen aus dem Fahrzeug schwankte und starken Alkoholgeruch aufwies führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch.

Dieser ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der 37-jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier Weinheim verbracht. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.

BAB 6 – Verkehrsunfall in Höhe Anschlussstelle Mannheim-Rheinau/Schwetzingen

Schwetzingen (ots) – Am späten Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr, befuhr eine 22-Jährige mit ihrer Mercedes-Benz A-Klasse den rechten Fahrstreifen auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Frankfurt. Kurz nach der Anschlussstelle MA-Rheinau/Schwetzingen fuhr ihr ein 34-Jähriger aus Unachtsamkeit mit seinem Lexus hinten auf. Die beiden Pkw und umherliegende Trümmerteile versperrten in der Folge beide Fahrstreifen.

Sowohl die beiden Insassen der A-Klasse als auch der Fahrer des Lexus konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Alle drei Unfallbeteiligten verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Unfallfahrzeuge wurden durch Abschleppdienste abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 33.000 EUR. Der Einsatz der Feuerwehr beschränkte sich auf das Beseitigen der Fahrzeugteile auf den Fahrstreifen. Seit 23:45 Uhr ist der linke Fahrstreifen wieder befahrbar. Zurzeit ist noch der rechte Fahrstreifen aufgrund von Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich gegen 02:30 Uhr abgeschlossen sein. In der Spitze bildete sich ein Rückstau von zwei Kilometern.

Sachbeschädigungen im fünfstelligen Bereich – Zeugen gesucht

Sandhausen (ots) – Am Neujahrsmorgen, zwischen 0 und 13 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter in der Jahnstraße an der Bushaltestelle am Sportzentrum zwei Wartekabinen. Die Täter schlugen mehrere Scheiben ein und rissen Fahrplanhalterungen ab. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und erste Spuren gesichert, welche jetzt ausgewertet werden. Sollten Zeugen die randalierenden Personen in der Jahnstraße gesehen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden diese gebeten sich unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Einbruchsversuch an Silvester – Polizei sucht Zeugen

Heiligkreuzsteinach-Eiterbach (ots) – Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Silvesternacht zwischen 18:00 Uhr und 11:30 Uhr am nächsten Morgen in der Ortsstraße im Ortsteil Eiterbach. Ein bislangunbekannter Täter versuchte mittels eines Hebelwerkzeugs die Hauseingangstür aufzuhebeln, um in die Wohnung zu gelangen. Bislang konnten keine Hinweise erlangt werden, dass der Täter die Wohnung tatsächlich betreten hat. Diebstahlschaden entstand keiner, der Sachschaden liegt bei rund 1.500 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter 06223-92540, zu melden.