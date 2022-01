Trotz Quarantäne mit Zug von Heidelberg nach Mannheim unterwegs

Heidelberg/Mannheim (ots) – Sonntagmittag 02.01.2022 gegen 11:30 Uhr reiste ein 70-jähriger Mann trotz bestehender Quarantäneanordnung und möglicherweise ohne Mund-Nasen-Bedeckung mit der S2 von Heidelberg nach Mannheim. Nach Hinweisen durch das Polizeipräsidium Mannheim, konnten Beamte der Bundespolizei den Mann in der Haupthalle des Mannheimer Hauptbahnhofes in Gewahrsam nehmen.

Der 70-Jährige wurde zuvor von einer Pflegeeinrichtung im Raum Heidelberg bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Einrichtung gab zudem an, dass der Mann sich derzeit aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne befindet.

Nachdem der Mann im Mannheimer Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen werden konnte, brachte ihn ein Krankentransport in eine psychiatrische Einrichtung. Das zuständige Gesundheitsamt Heidelberg ist über den Sachverhalt informiert.

Bei Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist die Hotline des Heidelberger Gesundheitsamtes unter 06221 522-1881 erreichbar.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Gesuchter Straftäter gefasst – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Am späten Sonntagabend 02.01.2022 hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen 20:30 Uhr wurde der 32-jährige Deutsche am Hauptbahnhof durch eine Streife der Bundespolizei einer routinemäßigen Personenkontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Restfreiheitsstrafe von 387 Tagen zu verbüßen hatte.

Des Weiteren führte der Deutsche Betäubungsmittel sowie eine EC-Karte einer anderen Person bei sich. Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Unterschlagung wurden eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-Jähirge in die Justizvollzugsanstalt Mannheim eingeliefert.

Schwerer Unfall auf dem Parkring – Autofahrer schwer verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein VW-Fahrer wurde am Montagnachmittag 03.01.2022 bei einem Verkehrsunfall im Parkring schwer verletzt. Der Mann war kurz vor 15 Uhr bei „Rot, so der bisherige Kenntnisstand, von der Bismarckstraße in den Parkring eingebogen. Dabei stieß er mit einem abbiegenden Lkw-Fahrer zusammen.

Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der VW-Fahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug wurde total beschädigt, Betriebsstoffe verunreinigten die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Ein Abschleppdienst und eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn sind angefordert. Mit Behinderungen rund um die Parkring ist bis mindestens 16.30 Uhr zu rechnen. Wer kann, sollte eine Ausweichroute wählen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

Im betrunkenen Zustand Unfall verursacht und geflüchtet

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Samstag 01.01.2022 gegen 21 Uhr, verursachte der betrunkene Fahrer eines PKW Opel in der Waldhornstraße einen Unfall und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Zeugen hatten den 28-jährige Mann dabei beobachtet, wie er beim Ausparken zuerst gegen einen hinter ihm geparkten PKW Fiat stieß und schließlich beim Einfahren auf die Fahrbahn auf einen geparkten PKW VW auffuhr.

Ohne sich jedoch um den durch ihn angerichteten Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der 28-Jährige danach in der Katharinenstraße in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp 2,7 Promille. Im Anschluss wurde bei ihm eine Blutentnahme in den Räumen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau durchgeführt.

Die Fahrerlaubnis des 28-Jährigen wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Unerlaubtem Entfernen von einer Unfallstelle verantworten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

18-Jähriger mit Alkohol am Steuer

Mannheim (ots) – Nur wenige Wochen konnte sich ein 18-Jähriger seines Führerscheins erfreuen. Nach dem frühen Montagmorgen dürften im Nachgang ein Fahrverbot und eine Nachschulung, verbunden mit einem erheblichen finanziellen Aufwand, folgen.

Der junge Mann war gegen 1.30 Uhr in der Theodor-Heuß-Anlage in eine Fahrzeugkontrolle geraten. Ein Alkoholtest ergab etwas mehr als 1 Promille, weshalb sich der Heranwachsende einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Fahrzeugschlüssel wurden vorübergehend beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Geschwister-Scholl-Schule

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 02.01.2022 gegen 03:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Geschwister-Scholl-Schule in der Mecklenburger Straße. Einer oder mehrere bislang unbekannter Täter verschafften sich Zutritt in das Schulgebäude, in dem sie die Tür ins Musikzimmer aufhebelten und die Tür zum Sekretariat auftraten.

Ob etwas entwendet wurde und über die Höhe des Sachschadens, können bisher keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/ 71849-0 zu melden.