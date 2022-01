Überholmanöver

A65/Edesheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall auf der A65 bei Edesheim kam es Montagmorgen 03.01.2022 gegen 8 Uhr, als zwei Autofahrer beim Überholen von mehreren LKW zusammenstießen. Nach Angaben des vorausfahrenden 45 Jahre alten Autofahrers hätte der ihm Folgende Lichtsignal gegeben, weil er angeblich zu langsam unterwegs war.

Der 56 Jahre alte Autofahrer gab wiederum an, dass der Vorausfahrende plötzlich einen Bremsvorgang einleitete, weshalb er auf sein Fahrzeug aufgefahren ist. Infolge der Kollision wurde das Fahrzeug des 56-Jährigen so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 10.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Überholvorgang und Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte brechen in Kindertagesstätte ein

St. Martin (ots) – In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter an der Kindertagesstätte in der Kirchstraße eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich Zugang in das Objekt verschafft. Das gesamte Büro wurde nach Wertgegenständen abgesucht. Entwendet wurden Bargeld, ein Laptop sowie verschiedene Schlüssel. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro.

Ob ein Tatzusammenhang mit den zurückliegenden Einbrüchen in die Kindertagesstätten von Altdorf, Gommersheim, Freimersheim und Venningen vom vergangenen Wochenende besteht, wird derzeit geprüft. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu dem Einbrecher oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Einbruchsdiebstahl in Kindertagesstätte

Venningen (ots) – Unbekannte haben am vergangenen Wochenende an der Kindertagesstätte in der Mühlstraße ein Seitenfenster im rückwärtigen Bereich aufgehebelt und sind in das Gebäude eingestiegen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und das gesamte Mobiliar nach Wertgegenständen.

Mehrere Tablets und Laptops wurden entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Kamera entwendet

Bad Bergzabern (ots) – Bisher Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 2. auf den 3.1.22 eine auf einer Koppel unterhalb des Liebfrauenbergs aufgehängte Wildkamera der Marke “Reolink”, Ausführung “GO PT”. Diese wurde aus ca. 4 m Höhe heruntergeschlagen und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 350 EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.