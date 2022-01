Landau: Die Polizei-News

Fahrer wird plötzlich schwarz vor Augen

Offenbach/Queich (ots) – Ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße befuhr am Montagmorgen 03.01.2022 die L542 von Herxheim aus kommend in Richtung Offenbach/Queich. In einer dortigen Linkskurve kam der Mann vermutlich aufgrund von Kreislaufbeschwerden von der Fahrbahn ab.

Hierdurch wurden insgesamt 15 Zeilen eines an der Straße angrenzenden Weinbergs umgefahren. Der nicht unerhebliche Sachschaden an PKW und Weinberg lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern. Der Mann wurde bei dem Unfall aufgrund glücklicher Umstände nicht verletzt.

Straßenverkehrsgefährdung durch weißen Mini Cooper im Stadtgebiet Landau

Landau (ots) – Am Neujahrsabend 2022 kam es im Landauer Stadtgebiet ab kurz vor halb 9 über mehrere Minuten zu gefährlichen Fahrmanövern durch einen weißen Mini Cooper mit KL-Kennzeichen. Die Fahrt erstreckte sich von der Weißenburger über die Xylanderstraße, Süd-, West- Nordring in die Eichbornstraße.

Von dort setzte der Fahrer seine Fahrt über die Hans-Boner- und Godramsteiner Straße fort, ehe er über die Oskar-von-Miller- und Gilletstraße nach Nußdorf fuhr. Fahrzeugführer oder auch Fußgänger, welche durch den weißen Mini gefährdet worden sind, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau.

Einbrüche in Kindergärten

Offenbach/Frankweiler (ots) – In der Nacht von Montag, dem 03.01.2022 und Dienstag, dem 04.01.2022, wurde sowohl in Offenbach, als auch in Frankweiler in einen Kindergarten eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt in die beiden Objekte und durchwühlte mehrere Räumlichkeiten.

Entwendet wurden einige elektronische Geräte. Die Schadenshöhe kann zum derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Scheibe eingeschlagen und Geldbeutel entwendet 03.01.2022

Siebeldingen (ots) – Als ein 31-Jähriger gegen Mitternacht an seinen PKW herantrat, musste dieser feststellen, dass an seinem Fahrzeug die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen war und sein Geldbeutel aus dem Inneren entwendet wurde. Das Fahrzeug befand sich im Tatzeitraum im Innenhof seines Anwesens in der Pfarrgasse in Siebeldingen. Im Geldbeutel befanden sich neben diversen Ausweispapieren noch eine Bankkarte und ca. 300 Euro Bargeld.

Insbesondere Anwohner, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau unter der Telefonnummer

06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.