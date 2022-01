Autofahrt mit nicht zugelassenem Fahrzeug

Schifferstadt (ots) – Am Montagabend 03.01.2022 gegen 18:00 Uhr teilt ein 23-Jähriger mit, dass sein 45-jähriger Vater unberechtigterweise mit seinem nicht zugelassenen Fahrzeug herumfahre. Der 23-Jährige habe den PKW seinem Vater mit der Absicht überlassen, dass er diesen auf sich ummeldet. Dies tat der Vater jedoch nicht.

Da der 23-Jährige seinen Vater nach der Übergabe des Fahrzeugs nicht mehr erreichen konnte, meldete er den PKW ab und erstattete bei der Polizei Anzeige. Der 45-Jährige konnte in der Waldseer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Gegen den 45-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren, u.a. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Kennzeichen wurden vor Ort entwertet und der PKW dem 23-Jährigen übergeben.

Einbruch in Wohnhaus

Heuchelheim (ots) – Am 03.01.2022, zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Kalmitstraße in Heuchelheim ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie durchwühlten Schränke. Da zur Zeit des Einbruchs jedoch große Hunde im Haus waren, wurden die Einbrecher vermutlich gestört. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

83-jähriger PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Römerberg (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Montag gegen 21:30 Uhr ein alkoholisierter PKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Nachdem der Mann in der Viehtriftstraße unter anderem durch seine langsame Fahrweise auffiel, konnte er in der Lessingstraße kontrolliert werden.

Da die Beamten bei dem 83-Jährigen ebenfalls alkoholbedingte Auffälligkeiten feststellten, wurde sein Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe angeordnet.