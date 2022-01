Frauen mit Messer bedroht – 30-Jähriger festgenommen

Bad Hersfeld (ots) – Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld nahmen am Montagabend 03.01.2022 einen 30-jährigen Mann aus Bad Hersfeld fest, nachdem dieser zuvor 2 Frauen in der Innenstadt mit einem Messer bedroht hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprach er gegen 20.50 Uhr, eine 31-jährige Frau im Bereich des Linggplatzes an und forderte sie aggressiv auf, sich mit ihren Hunden von der Örtlichkeit zu entfernen.

Als die Dame der Aufforderung nicht sofort nachkam, lief der Mann augenscheinlich mit einem Messer in der Hand auf sie zu. Die 31-Jährige rannte daraufhin weg und informierte die Polizei.

Wenige Minuten später informierte eine 21-Jährige aus dem Werra-Meißner-Kreis ebenfalls die Polizei und gab an, dass ein Mann mit einem Messer in der Hand sie in der Burggasse dazu aufgefordert habe, ihr Handy zu zeigen.

Anhand der Personenbeschreibungen der beiden Frauen wurde ein 30-jähriger Bad Hersfelder im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch Beamte der Polizei in Bad Hersfeld festgenommen. Bei ihm konnten ein Messer sowie eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Hierbei beschlagnahmten die Beamten eine weitere geringe Menge Betäubungsmittel sowie Gegenstände, die möglicherweise zum Verkauf von Drogen dienen.

Der Bad Hersfelder wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da kein dringender Tatverdacht hinsichtlich eines hinreichend gewichtigen Delikts sowie keine Haftgründe vorlagen.

Personen, die entsprechende Beobachtungen im Bereich des Linggplatzes oder der Burggasse gemacht haben oder im oben genannten Zeitraum in diesem Bereich ebenfalls in aggressiver Weise von einem Mann angesprochen worden sind, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Mann schubst und schlägt Zugbegleiterin

Fulda (ots) – Opfer von Gewalt wurde Montagmittag 03.01.2022 gegen 12 Uhr eine 55-jährige Zugbegleiterin während der Fahrt von Fulda in Richtung Flieden. Weil der Mann wegen des Nichttragens eines Mund-Nase-Schutzes angesprochen wurde, kam es offensichtlich zu einem Konflikt. Demzufolge schlug der Maskenverweigerer auf die Bahnmitarbeiterin ein, zudem schubste und beleidigte er die 55-Jährige.

Wegen seines Verhaltens schloss die Zugbegleiterin den Mann von der Weiterfahrt aus. Der Aufforderung, den Zug zu verlassen, kam der Unbekannte nach und verließ den Zug beim Halt im Bahnhof Neuhof.

Die Bahnmitarbeiterin setzte ihren Dienst zunächst fort, musste ihn allerdings später abbrechen. Am Abend erstattete sie Strafanzeige beim Bundespolizeirevier Fulda.

Täterbeschreibung:

Der Unbekannte mit ungepflegtem Erscheinungsbild war schlank und etwa 20-25 Jahre alt. Er führte einen schwarzen Rucksack mit.

Weitere Angaben liegen nicht vor. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten – 3 Männer festgenommen

Dipperz (ots) – Am frühen Freitagmorgen 31.12.2021 gegen 02 Uhr, versuchte ein Trio den Geldautomaten einer Bankfiliale im Gewerbepark zu sprengen. Die Polizei Fulda hat unmittelbar nach der Tat die Ermittlungen aufgenommen und aufwendige Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, an der auch die Polizei Unterfranken und Thüringen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, trafen die Beamten zwei Tatverdächtige im näheren Umkreis um die Bankfiliale an und nahmen diese fest.

Im Rahmen von Folgeermittlungen der Fuldaer Kriminalpolizei konnte der Tatverdacht gegen zwei Männer – einen 22-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus Frankfurt am Main und einen 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus Dietzenbach – begründet und erhärtet werden. Den beiden Beschuldigten liegt zur Last, gemeinschaftlich handelnd den Geldautomaten in Dipperz durch Einleitung eines Gasgemisches und anschließende Zündung zur Explosion gebracht zu haben, um das darin befindliche Bargeld zu stehlen. Der Automat hielt der Sprengung jedoch Stand, sodass die Beschuldigten ohne Beute flüchteten. Am Geschäftsgebäude und am Geldautomat entstand erheblicher Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Mehrere Glasscheiben der Bankfiliale zersplitterten durch die Druckwelle der Sprengung.

Das Fuldaer Amtsgericht erließ in der Folge auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen. Bei deren Umsetzung in Dietzenbach und Frankfurt am Main am Freitagnachmittag (31.12.) durch Kräfte der Kriminaldirektion Osthessen, unterstützt von Beamtinnen und Beamten benachbarter Polizeipräsidien sowie Hessischen Spezialeinheiten, konnte ein weiterer 23-jähriger rumänischer Staatsangehöriger in Dietzenbach festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurden die beiden zuerst festgenommenen Tatverdächtigen noch am Freitag (31.12.) dem Ermittlungsrichter des Fuldaer Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, sodass beide Männer im Anschluss einer hessischen Justizvollzugsanstalt überstellt wurden. Der 23-jähriger rumänische Staatsangehörige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Zeugen, die Hinweise gebeten können, wenden sich bitte an die Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0. Die Auswertung der Beweismittel sowie die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Scheiben klirrten im Bahnhof Alsfeld

Alsfeld (ots) – Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro haben bislang Unbekannte im Bahnhof Alsfeld angerichtet. Zu Bruch gingen zwei große Glasscheiben des Warteunterstandes am Gleis 2/3. Der Fahrdienstleiter des Bahnhofes hatte den Schaden am Montag 03.01.2022 gegen 05 Uhr, festgestellt und Strafanzeige bei der Bundespolizei erstattet.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Bankkarte und Pin erpresst – Zeugen gesucht

Schotten – Unter Androhung körperlicher Gewalt forderten 3 unbekannte Männer am Montagabend (03.01.), gegen 20 Uhr, einen 38-Jährigen aus Schotten im Alteburg Park auf, ihnen seine Bankkarte samt zugehörigem Pin übergeben. Darüber hinaus sollte der Schottener, sein blaues Handy Samsung Galaxy S21 im Wert von circa 800 Euro sowie sein mitgeführtes Bargeld an die Täter aushändigen.

Der 38-Jährige kam den Forderungen der Männer nach und übergab die Wertgegenstände. Anschließend hob einer der Täter an einer Bank einen 4-stelligen Betrag von dem Konto des Mannes ab, bevor das Trio den Schottener zurückließen und zu Fuß in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, grüne Bomberjacke, graue Jogginghose, Kapuze. Schwarze Stoffhandschuhe mit silbernen Streifen im Bereich der Handgelenke, blaue OP-Maske.

Täter 2: männlich, grüne Bomberjacke

Täter 3: männlich, dunkle Bomberjacke

Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen von 7 Pkw zerstochen

Hünfeld. In der Nacht zu Sonntag (02.01.) stachen Unbekannte mehrere Reifen von Fahrzeugen im Wartburgring platt. Insgesamt sind sieben Pkw betroffen, an denen jeweils mindestens ein Reifen mittels spitzem Gegenstand beschädigt wurde. An einem weiteren Fahrzeug entstand, vermutlich durch Schläge, im hinteren Bereich Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Personen, die im Bereich des Wartburgrings verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß an Ampelkreuzung – Zeugenaufruf

Rotenburg. Ein Mann aus Rotenburg befuhr mit seinem Skoda Kombi am Montag (03.01.), gegen 11 Uhr, in Lispenhausen die Nürnberger Straße aus Rotenburg kommend in Richtung Bebra. Der Fahrer eines BMW befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Schulstraße und wollte nach links in die vorfahrtsberechtigte Nürnberger Straße einbiegen.

Nach eigenen Angaben überfuhr der Skoda-Kombi-Fahrer die dortige Ampel bei Grünlicht, als plötzlich der BMW-Fahrer in die Nürnberger Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beträgt rund 3.000 Euro. Laut Angaben des BMW-Fahrers zeigte die Ampel beim Einbiegen auf die Bundesstraße bereits Rotlicht für den fließenden Verkehr. Ein aus Richtung Bebra kommender weißer Pkw sei zudem bereits zum Stehen gekommen.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer des weißen Pkw. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Rufnummer 06623/937-0 oder jede andere Polizeistation.

Crash beim Abbiegen

Eichenzell. Bei einem Unfall am Montag (03.01.) entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 18.20 Uhr in Eichenzell-Döllbach die Odilienstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Ortsausgang. Der Fahrer wollte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt fahren und setzte den rechten Blinker.

Aufgrund der engen Zufahrt nutzte er die Breite der Fahrbahn, um in einem weiten Bogen einzubiegen. Ein nachfolgender 68-jähriger Mercedes-Fahrer versuchte rechts an dem BMW vorbei zu fahren. Hierbei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (03.01.), gegen 18:40 Uhr, wollte ein 47-jähriger Mann aus Bad Hersfeld den Zebrastreifen Uffhäuser Straße/Meisebacher Straße in Richtung Frauenberg überqueren. Zur selben Zeit befuhr ein Fahrzeug die Meisebacher Straße von der Wehneberger Straße kommend. Beim Befahren des Fußgängerüberwegs streifte das bisher unbekannte Fahrzeug den 47-jährigen Mann.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bremste das Fahrzeug nach der Kollision kurz, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der leichtverletzte 47-Jährige begab sich anschließend zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt

Bad Hersfeld. Am Montag (03.01.), gegen 19 Uhr, befuhr eine 49-jährige Frau aus Eiterfeld mit einem Opel Astra die Max-Becker-Straße in Fahrtrichtung Heinrich-von-Stephan-Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 62-jähriger Mann aus Niederaula mit einem Citroen C1 die Heinrich-von-Stephan-Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße. In Höhe der dortigen Kreuzung kam zum Zusammenstoß mit dem Citroen des vorfahrtsberechtigten Mannes aus Niederaula.

Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Hilfe. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fahrzeug von Fahrbahn abgekommen – Zeugen gesucht

Wallersdorf. In der Zeit zwischen Sonntag (02.01.), 20 Uhr, und Montag (03.01.), 7 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer Weidezaunstäbe und Leitpfosten. Der Unfallverursacher befuhr die Hersfelder Straße in Wallersdorf in Richtung Grebenau. Ortsausgangs kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Bankette und beschädigte diese samt Weidezaunstäben und Leitpfosten.

Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.900 Euro zu kümmern. Nach derzeitigen Ermittlungen könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen grünen Sattelzug oder Lkw handeln. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

