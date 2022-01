Raub im Parkhaus – Trio will Geld und Mobiltelefon

Darmstadt (ots) – Nach einem versuchten Raub, der sich nach ersten Erkenntnissen am Montagabend (3.1.) in einem Parkhaus in der Hügelstraße ereignete, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Gegen 18.15 Uhr waren 3 noch unbekannte Täter dort an einen 15-Jährigen aus Münster herangetreten, hatten ihn unvermittelt in den Schwitzkasten genommen und die Herausgabe von Geld und einem Telefon gefordert. Der Versuch, dem Festgehaltenen das Mobiltelefon aus der Tasche zu ziehen, scheiterte und das Trio ergriff die Flucht.

Einer der Täter wurde auf etwa 14 bis 20 Jahre sowie eine Körpergröße von circa 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Er hatte kurze schwarze Haare, trug ein schwarzes Oberteil und eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen von der Marke “Adidas”. Zudem führte er eine “Gucci”-Bauchtasche mit sich. Seine beiden Begleiter wurden auf etwa 13 Jahre geschätzt. Bei einer Körpergröße von etwa 1,65 Meter wurden sie als “kräftig” beschrieben. Als auffallend wurde bei einem der Täter eine viereckige Brille wahrgenommen.

Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut. Augenzeugen der Tat, beziehungsweise Hinweisgeber, die Aufschlüsse über die Identitäten des noch unbekannten Trios geben können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Auf den Hintern geschlagen – Täter flüchtet auf Fahrrad

Darmstadt (ots) – Ein circa 1,80 Meter großer Fahrradfahrer von “athletischer” Statur, der mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Wintermütze bekleidet war, hat am Montagabend 3.1.22 einer 27-jährigen Fußgängerin in der Rheinstraße auf den Hintern geschlagen. Nach ersten Erkenntnissen näherte sich der Täter auf einem Fahrrad gegen 18.30 Uhr der jungen Frau und trat nach der unsittlichen Berührung sofort die Flucht an.

Die Tat ereignete sich vor dem Gebäude einer Bank, nahe Ecke Gagernstraße. Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Augenzeugen. Wer den Vorfall beobachten konnte oder Hinweise zu dem flüchtenden Radfahrer geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Vandalen suchen Schulgebäude heim – 4000 Euro Sachschaden

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Einen geschätzten Schaden von 4.000 Euro haben noch unbekannte Vandalen in dem Gebäude einer Schule im Wickopweg verursacht. Nach ersten Ermittlungen wird die Tatzeit zwischen Mittwoch (22.12.2021) und Montag (3.1.2022) eingegrenzt. In dieser Zeit verschafften sich die Täter gewaltsam über eine Fluchttür Zugang zu dem Gebäude. Dort öffneten und durchwühlten sie mehrere Schränke.

Ob die ungebetenen Gäste fündig wurden und Beute machten, ist abschießend noch nicht bekannt. In einem Klassenraum entleerten die Vandalen zwei Feuerlöscher. Die Entleerung der Feuerlöscher steht mutmaßlich im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung durch Feuer. Die Polizei hat gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 sind die Beamten des Kommissariats 43 in Darmstadt zu erreichen.

Jugendeinrichtung von Einbrechern heimgesucht

Darmstadt-Nord (ots) – Am Montag 3.1.2022 sind die Spuren ungebetener Besucher in dem Gebäude einer Jugendeinrichtung in der Pankratiusstraße entdeckt und die Polizei informiert worden. Offenbar hatten sich die Täter Zugang zu dem Gebäude verschafft und nach Beute Ausschau gehalten. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf einen niederen 3-stelligen Betrag.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten eine Lautsprecherbox. Die Tatzeit ist derzeit nicht genau bekannt. In diesem Zusammenhang sucht das Kommissariat 43 in Darmstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen (Rufnummer 06151/9690).

Odenwaldkreis

Drohender Dammbruch

Kollweiler – Dienstagvormittag 04.01.2022 gegen 10.40 Uhr wurden die 4 Feuerwehren der Verbandsgemeinde Weilerbach nach Kollweiler alarmiert. Dort drohte aufgrund der herrschenden Wetterlage ein Weiher überzulaufen, bzw. drohte der Damm des Weihers gar zu brechen. Die Feuerwehr brachte zunächst vier Pumpen in den Einsatz, um Wasser aus dem Weiher abzupumpen. Auf diese Weise konnte der Pegel reguliert und damit verbunden die Lage kontrolliert werden.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde zur Unterstützung das THW alarmiert. Schließlich wurden vom THW zwei Hochleistungspumpen in Stellung gebracht und eingesetzt. Wegen des Umfangs der zu treffenden Maßnahmen zog sich der Einsatz bis in den Abend hinein.

Des Weiteren wurden parallel zum vorgenannten Einsatz vier weitere Einsätze abgearbeitet, die im Zusammenhang mit der Wetterlage standen.

Darüber hinaus wurden in Anbetracht der Lage Ortsbereiche in der Verbandsgemeinde, vor allem in Kollweiler und Reichenbach-Steegen, fortlaufend überwacht. Freilich wurde für Folgeeinsätze eine Bereitschaft eingerichtet. Die Feuerwehren Kollweiler, Reichenbach-Steegen, Rodenbach und Weilerbach waren insgesamt mit 52 Feuerwehrangehörigen im Einsatz. Weiterhin waren das THW, die Polizei, die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung und der Bauhof der Verbandsgemeinde an dem Einsatz beteiligt. Bürgermeister Ralf Schwarm war in Kollweiler vor Ort, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen.

Quelle: Feuerwehr der VG Weilerbach

Verkehrsunfall mit 4 Fahrzeugen und einem schwer Verletzten

Bad König (ots) – Ein 39-jähriger Fahrzeuglenker aus Michelstadt befuhr im Berufsverkehr mit seinem PKW die B 45 aus Richtung Michelstadt kommend in Richtung Bad König. Zwischen der Zeller Brücke und der Zeller Kreuzung geriet besagter Fahrzeugführer aus noch nicht geklärten Umständen in den Gegenverkehr. Hier stieß er zunächst mit einem PKW, geführt von einem 46-jährigen Fahrzeugführer aus Bad König auf der linken Fahrspur zusammen.

Im weiteren Verlauf stieß er gegen einem weiteren PKW, geführt von einem 43-jährigen Fahrzeugführer aus Breuberg auf der rechten Fahrspur.

Der PKW des 46-jährigen Fahrzeugführers aus Bad König wurde nach dem Anstoß noch gegen einen in gleicher Richtung (rechte Spur) fahrenden LKW eines 57-jährigen Fahrzeugführers aus Höchst geschleudert. Der 39-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die beiden anderen Fahrzeugführer der beteiligten PKW erlitten leichtere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen 04.01.2022 um 07:40 Uhr. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 100.000 Euro. Die Bundesstraße 45 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für insgesamt 2 Stunden voll gesperrt und konnte um 09:45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

