Friedberg: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Sturz beim Eislaufen

(ots) – Beim Schlittschuhlaufen im Bad Nauheimer Eisstadion stürzte am Montag vergangener Woche (27.12.21, 22 Uhr) ein 52-Jähriger, offenbar durch das rücksichtslose Verhalten einer Teenagerin. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Mann erlitt Brüche an beiden Handgelenken.

Neben der jungen Frau hatten sich nach dem Sturz zunächst auch weitere Personen um den Verletzten gekümmert. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung schließlich in ein Krankenhaus. Momentan sind die Personalien der mutmaßlichen Verursacherin nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und bittet neben möglichen Zeugen auch die Schlittschuhläuferin, sich unter Tel. 06032/91810 (Polizeiposten Bad Nauheim) bzw. 06031/6010 (Polizeistation Friedberg) zu melden.

Büdingen: Unter Alkoholeinfluss von Fahrbahn abgekommen

Am Montagabend verlor ein 28-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Langen-Bergheim und Eckartshausen die Kontrolle über seinen schwarzen VW. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam schließlich in einem Straßengraben zum Liegen. Offenbar stand der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss, wie ein Atemtest anzeigte.

Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen verletzt in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt. Den entstandenen Sachschaden an Auto, Schutzplanke, Leitpfosten und mehreren kleinen Bäumen schätzen die Ordnungshüter derzeit auf 21.000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 bei der Polizei in Büdingen zu melden.

Bad Vilbel: Betrüger am Telefon

Zu mehreren betrügerischen Telefonanrufen kam es seit Montagabend (3.1.21) in Bad Vilbel. Dabei gelang es den Straftätern in bislang zwei Fällen, Beute zu machen.

So rappelte gegen 22 Uhr der Anschluss einer Seniorin. Die Anruferin, die sich als Tochter der Geschädigten ausgab, behauptete einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Dann war der Hörer an eine weitere, weibliche Person übergeben worden, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Um eine Haftstrafe der Tochter zu vermeiden müsse die Geschädigte schleunigst eine Kautionszahlung in Höhe mehrerer zehntausend Euro leisten. Im weiteren Verlauf übergab die arglose Rentnerin bis etwa 23.30 Uhr in der Straße “Am Lattigkopf” zweimal mehrere Goldmünzen an eine ihr unbekannte Frau. Die Abholerin soll bisherigen Erkenntnissen zufolge etwa 160 cm groß und zierlich gewesen sein. Sie habe mit einem leichten, osteuropäischen Akzent gesprochen und einen schwarzen Mantel mit Kapuze getragen haben.

In nahezu identischer Art und Weise war am Montagabend auch eine Seniorin in der Massenheimer Hainstraße um einen vierstelligen Geldbetrag sowie diversen Schmuck erleichtert worden.

Die Kripo in Friedberg bittet zu den genannten Fällen unter Tel. 06031/6010 um Hinweise möglicher Zeugen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen