2 Unfälle sorgen am Morgen für Verkehrsbehinderungen auf A 49

A 49/Kassel-Niederzwehren (ots) – Zwei Unfälle sorgten am Dienstagmorgen 04.01.2022 auf der A 49 bei Kassel-Niederzwehren für Behinderungen im Berufsverkehr. Wie die eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es zunächst gegen 8:15 Uhr zwischen dem Westkreuz Kassel und der Anschlussstelle Niederzwehren zu einem Unfall gekommen. Dort war eine Tagesbaustelle eingerichtet, weshalb der rechte Fahrstreifen gesperrt war.

Aus bislang unbekannter Ursache war ein 29-Jähriger aus Spangenberg mit einem Mercedes Sprinter in den dort abgestellten Absperranhänger der Autobahnmeisterei gefahren. An dem Kleintransporter, der abgeschleppt werden musste, entstand rund 4.000 Euro Schaden. Mit weiteren 5.000 Euro schlägt der Schaden an dem Absperranhänger zu Buche.

Nur wenige Minuten später ereignete sich 100 Meter weiter hinten der zweite Unfall in Richtung Kassel, bei dem es sich um einen Auffahrunfall zweier Pkw auf dem linken Fahrstreifen handelte. Ein 66-Jähriger aus Fritzlar hatte mit seinem Mercedes GLA wegen stockenden Verkehrs abbremsen müssen. Der nachfolgende 35 Jahre alte Autofahrer aus Schwalmstadt reagierte nicht rechtzeitig und fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf den stehenden Wagen auf.

Der 66-jährige Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstanden Sachschäden, die sich auf 11.000 Euro summieren. Sie mussten abgeschleppt werden. Rund 1,5 Stunden dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten, bis schließlich alle Fahrstreifen wieder frei waren.

Nächtliche Auto-Aufbrüche wegen Portemonnaies – Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Fasanenhof/Wesertor (ots) – In den Nächten zu Montag 03.01.2022 sowie zum Sonntag 02.01.2022 ereigneten sich in den Stadtteilen Fasanenhof und Wesertor mehrere Auto-Aufbrüche, bei denen es der oder die unbekannten Täter auf sichtbar abgelegte Wertsachen, überwiegend Portemonnaies in geparkten Fahrzeugen, abgesehen hatten. Die oft gleichgelagerten Fälle könnten im Zusammenhang stehen, konkrete Hinweise darauf liegen jedoch bislang nicht vor.

Die Ermittlungen dauern an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Sie bitten nun um Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich der Tatorte aus der Bevölkerung.

Im Verlauf des gestrigen Montags meldeten sich fünf von Einbrüchen betroffene Fahrzeugbesitzer bei der Polizei. Die Täter waren immer gleich vorgegangen und hatten an Pkw, in denen von außen sichtbar Wertsachen lagen, die Scheiben eingeschlagen und überwiegend Portemonnaies, Taschen sowie in einem Fall zwei Päckchen Kaffee entwendet. Die Auto-Aufbrüche ereigneten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Mitternacht und Montagmorgen, 9 Uhr. Betroffen waren Autos der Hersteller Audi, Mercedes, Hyundai und Nissan, die in der Gartenstraße, Magazinstraße, Hartwigstraße, Ihringshäuser Straße sowie im “Franzgraben” abgestellt waren.

Bereits in der Nacht zum Sonntag waren ein Ford Kuga in der Wilhelm-Speck-Straße und ein VW Crafter in der Kolitzstraße aufgebrochen worden. Die Täter hatten jeweils eine Scheibe eingeschlagen und eine Brille, einen Drucker, einen Kulturbeutel und eine Geldbörse gestohlen. Nachdem die Beamten des Polizeireviers Nord am Sonntagmorgen die Anzeige in der Kolitzstraße aufgenommen hatten, meldete sich eine Anwohnerin, die in der Nacht um 1:45 Uhr einen lauten Knall gehört hatte. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie an dem VW Kastenwagen einen dunkel gekleideten und etwa 1,80 Meter großen Mann, der anschließend auf einem Elektroroller in Richtung Ihringshäuser Straße davonfuhr.

Die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, die in den beiden betreffenden Nächten möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Tatorte beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen