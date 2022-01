Gesuchter Mörder am Flughafen Frankfurt verhaftet

Frankfurt-Flughafen (ots) – Bereits am Neujahrstag verhafteten Fahnder der Bundespolizei einen international gesuchten Mörder am Flughafen Frankfurt. Als der 42-jährige Albaner am Nachmittag des 01.01.2022 nach Istanbul ausreisen wollte, klickten die Handschellen. Die albanischen Strafverfolgungsbehörden suchten mit internationalem Haftbefehl nach dem Mann.

Er hat gemeinsam mit seinem Vater im August 2000 einen hochrangigen Polizeibeamten in Albanien getötet. Nachdem er einen Teil seiner Strafe bereits verbüßte, kam er im November 2017 gegen Kaution auf freien Fuß und tauchte dann unter.

Bundespolizisten führten den Mann am 02.01.2022 einem Haftrichter vor. Der Mann wartet nun im Justizvollzug auf seine Auslieferung an die albanischen Behörden.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Schreckschusspistole abgefeuert

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(ro) – Am Montagnachmittag 03.01.2022 meldeten Zeugen der Polizei mehrere Schussabgaben in Eschersheim. Diese entpuppten sich im weiteren Verlauf als verschossene Platzpatronen im Kontext einer Hochzeitsfeier. Gegen 17:20 Uhr erhielt die Frankfurter Polizei Meldung darüber, dass auf offener Straße mit einer Pistole in die Luft geschossen werde.

Mehrere Streifen fuhren daraufhin in die Niedwiesenstraße. Dort fanden sie einen Autokorso vor, der sich anlässlich einer Hochzeitsfeier zusammengefunden hatte. Bei der Kontrolle der Personen und Fahrzeuge fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, 100 Platzpatronen und eine leere Patronenpackung bei einem 23-jährigen Mann auf.

Für das Mitführen der Schreckschusswaffe konnte der 23-Jährige einen kleinen Waffenschein vorweisen. Da er die Waffe jedoch unerlaubt in der Öffentlichkeit abgefeuert haben soll, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen der entsprechenden Ordnungswidrigkeit ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Personen ihre Fahrt fortsetzen.

Ladendieb würgt Ladendetektiv

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(hol) – Am Montagmittag 01.01.2022 beobachtete ein Ladendetektiv einen Ladendieb in einem Supermarkt in Bockenheim. Als er den Mann außerhalb des Geschäfts einholte, rastete dieser aus. Gegen 11:30 Uhr stellte der Ladendetektiv den Dieb am Ausgang des Geschäfts zur Rede. Daraufhin ergriff der 35-Jährige die Flucht.

In Höhe einer Bäckerei in der Gräfstraße holte der Sicherheitsmitarbeiter ihn ein. Daraufhin wurde der Flüchtende handgreiflich. Er stieß den Detektiv zu Boden, setzte sich auf ihn und begann ihn zu würgen. Herbeigeeilte Passanten und weitere Mitarbeiter des Supermarkts trennten die Parteien und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Gegen den 35-Jährigen aus Bad Soden am Taunus leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ein.

