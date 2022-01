Sachbeschädigung

Münster-Sarmsheim, 03.01., Gemarkung Talstraße Richtung Rümmelsheim, 22:30 Uhr. Die Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim meldete Vandalismus im Bereich der sogenannten Lange Bank Lina . Diese befindet sich gegenüber der PV-Anlage Talstraße Richtung Rümmelsheim. Unbekannte hinterließen Brandstellen in Holz und Boden, und auch einiges an Müll. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter!

Verkehrsunfall mit Flucht dank Zeugenhinweis geklärt

Bingen, 03.01., Mainzer Straße, 12:43 Uhr. Der 85-jährige Fahrer eines Opels wollte rückwärts auf einem Parkplatz ausparken, übersah dabei einen geparkten Porsche und prallte gegen dessen hinteres Heck. Durch die Kollision entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 2.500 EUR. Dank Zeugen konnte der Unfallflüchtige ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden.

Falsche Polizeibeamte

03.01.22, Sprendlingen, 12:00 – 18:30 Uhr. Zwei ältere Mitbürgerinnen wurden gestern Opfer von sogenannten Falschen Polizeibeamten . Eine 91-Jährige wurde von einem männlichen Anrufer in Panik versetzt, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht. Die Angerufene hatte nach Aufforderung einer ihr unbekannten weiblichen Person Schmuck und einen mittleren 3-stelligen Bargeldbetrag übergeben. Die Abholerin wurde beschrieben wie folgt: 30-40 Jahre alt, 170 cm groß, eher westliches Aussehen, akzentfreies Deutsch, grauer Pullover mit Kragen, schwarze Jacke, rot/rosa Stoffbeutel. Eine 72-Jährige hatte am Telefon einen Anrufer, der laut schrie und weinte. Nachdem sie den Namen ihres Enkels nannte, bestätigte er diesen und erklärte, dass dieser eben einen tödlichen Unfall verursacht habe. Die Großmutter könne nun 19.000 EUR Kaution zahlen und bewahre ihn damit vor dem Gefängnis. Als die Frau angab, so viel Bargeld nicht zu besitzen, fragte man sie nach weiteren Wertgegenständen aus. Daraufhin wurde die Dame misstrauisch und informierte die Polizei. Die Frau rief ihren Enkel an und vergewisserte sich ob seines Wohlbefindens.

Bitte nehmen Sie sich in Acht, bleiben Sie misstrauisch bei unbekannten Anrufern und lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln!

Unfallflucht

Hahnheim, K35

Am Neujahrstag, 01.01.22 gegen 14:30 Uhr, kommt es zwischen Zornheim und Hahnheim im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall. Die 21-jährige Dalheimerin befährt die K35 in Richtung Hahnheim. Im Kurvenbereich kommt ihr ein dunkler Kombi entgegen, der zu weit in der Mitte fährt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden weicht sie nach rechts aus und streift die Leitplanke. An ihrem Fahrzeug entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Der dunkle Kombi fuhr in Richtung Zornheim weiter. Hinweise zu dem dunklen Fahrzeug nimmt die Polizei in Oppenheim unter der Tel.-Nr.: 06133-9330 entgegen.