Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Im Zeitraum von Montag, 03.01.2022, 18 Uhr bis

Dienstag, 04.01.2022, 5 Uhr schlugen ein oder mehrere Täter mit einem

unbekannten Gegenstand die Glasscheibe der Zugangstür einer Bäckerei in der

Friedrich-Ebert-Straße ein. Anschließend betraten sie die Verkaufsfläche sowie

einen angrenzenden Büroraum. Dort versuchten die Unbekannten einen Tresor

aufzuhebeln. Vermutlich weil ihnen dies nicht gelang, ergriffen die Täter

schließlich ohne Diebesgut die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit

auf rund 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus

sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt unter der Tel.: 0621 33010 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Grundlos geschlagen – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – In zwei Fällen wurden am zwei Männer am Montagabend

in der Innenstadt von Unbekannten geschlagen.

Gegen 20.15 Uhr war ein 36-jähriger Mann zu Fuß vom Hauptbahnhof in Richtung

Tattersall unterwegs. Beim Überqueren der Reichskanzler-Müller-Straße kam ihm

ein unbekannter Mann entgegen und schlug ihm ohne Grund unvermittelt mit der

Faust ins Gesicht.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 185 bis 190 cm groß

Schlanke, sportliche Statur

Kurze Haare

Drei-Tage-Bart

Bekleidet mit brauner Hose

Trug eine braune Jacke mit kleinen gestickten Wellen.

Gegen 21.15 Uhr ereignete sich am Wasserturm ein ähnlicher Fall. Ein 16-Jähriger

hielt sich am Plankenkopf in Höhe des Quadrats P7 auf, wo ihm bei Vorbeigehen

ein unbekannter Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Der

Jugendliche erlitt dadurch Prellungen im Gesicht. Er wurde zur eingehenden

Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der männliche Täter wird von Zeugen und Geschädigtem folgendermaßen beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt

Ca. 185 bis 190 cm groß

Keine Haare

Faltiges Gesicht

Dünn

Drei-Tage-Bart

Trug eine blaue Jacke

Führte einen schwarzen Rucksack mit.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten gegeben ist und ob es sich

möglicherweise um den gleichen Täter handeln könnte, ist Gegenstand weiterer

Ermittlungen.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die auf die Vorfälle aufmerksam geworden sind

und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt-West: Streit zwischen zwei Männern eskaliert – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Ein Streit zwischen einem Unbekannten und

einem 28-jährigen Mann im Stadtteil Neckarstadt-West am Montagabend eskalierte

und wurde handgreiflich. Die beiden Männer gerieten vor einem Café in der

Mittelstraße in Streit geraten, in dessen Verlauf der unbekannte Mann den

28-Jährigen ins Gesicht schlug und anschließend durch die Zehntstraße in

Richtung Riedfeldstraße flüchtete. Der Geschädigte folgte dem Angreifer und warf

ihm im Bereich einer dortigen Baustelle ein Absperr-Element hinterher. Der

Unbekannte kehrte daraufhin zurück und schlug den 28-Jährigen nieder und trat

dem am Boden Liegenden anschließend mehrfach gegen Kopf und Oberkörper. Danach

flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der 28-jährige Geschädigte erlitt

durch die Schläge und Tritte schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche,

Verletzungen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt

Kräftige Statur

Süd- oder südosteuropäische Erscheinung

Trug helle oder weiße Oberbekleidung, evtl. mit Fellbesatz an

der Kapuze

der Kapuze Bluejeans und weiße Socken, trug nach Angabe von Zeugen

vermutlich keine Schuhe

vermutlich keine Schuhe Hatte eine dunkle Kappe auf dem Kopf.

Zeugen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden sind und

sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Veranstaltungsstätte – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen

unbekannte Täter in eine Veranstaltungsstätte im Stadtteil Neckarstadt ein. Die

Einbrecher schlugen den Glaseinsatz einer Eingangstür ein und drangen so in die

Veranstaltungsräume in der Waldhofstraße ein. Im Thekenbereich fiel ihnen eine

Geldkassette in die Hände, die sie aufhebelten und das Bargeld entnahmen. Zudem

hebelten sie die Tür zum Vorverkaufsraum im Erdgeschoss auf und entwendeten aus

der Kasse weiteres Bargeld sowie ein Karten-Bezahl-Gerät.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens lässt sich derzeit noch nicht

abschätzen.

Zeugen, die verdächtiges bemerkt haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Gartenstadt: Einbruch in Schulgebäude – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag, 30.12.2021 und

Montag, 03.01.2022 brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude im Stadtteil

Gartenstadt ein. Die Einbrecher zertrümmerten zunächst das Fenster eines Büros

neben dem Haupteingang des Gebäudes in der Straße „Waldpforte“ ein und stiegen

in den Raum ein. Da die Bürotür verschlossen war, gelang es den Einbrechern

nicht, in die weiteren Räumlichkeiten einzudringen, weshalb sie sich

anschließend zur Gebäuderückseite begaben und dort ein notverschaltes Fenster

öffneten. Durch dieses drangen sie in das Gebäude ein. Hier zertrümmerten sie

mehrere Scheiben, bevor sie die Tür zum Flur mit brachialer Gewalt aufbrachen.

Im Gebäudeinneren versuchten sie schließlich durch Einschlagen von Scheiben in

einen weiteren Raum einzudringen, was ebenfalls misslang. Über die

Notöffnungsfunktion des Haupteingangs verließen die Einbrecher schließlich das

Gebäude. Inwiefern etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar, ebenso lässt

die der entstandene Sachschaden noch nicht beziffern.

Inwiefern ein Zusammenhang mit weiteren, gleichgelagerten Taten besteht, ist

Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.:

0621/77769-0 zu melden.