Neckargemünd/Schriesheim: Wiederholt unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Neckargemünd/Schriesheim (ots) – Aus Fehlern nichts gelernt hat offenbar ein

30-jähriger Eberbacher, der bei einer Fahrzeugkontrolle des Polizeireviers

Neckargemünd am Montagabend wieder unter Drogen stand.

Der Mann wurde kurz vor 22 Uhr im Bereich der Kümmelbacher Kurve angehalten und

kontrolliert. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss

fuhr. Ein erster Test verlief positiv auf Amphetamin. Eine Blutprobe war deshalb

fällig.

Dieses Procedere dürfte dem 30-Jährigen noch geläufig gewesen sein. Schließlich

war er bereits am 10. November 2021 gegen 15.40 Uhr in Schriesheim einer Streife

aufgefallen, als er in der Talstraße unter Drogeneinfluss Auto fuhr. Darüber

hinaus wurden damals noch geringe Mengen Amphetamin und zwei Ecstasy-Tabletten

sichergestellt. die Beschlagnahme der Drogen und eine Blutentnahme waren die

Folge.

Die Ermittlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Auch eine Bewertung der

führerscheinrechtlichen Maßnahmen durch die zuständige Führerscheinstelle sind

noch nicht abgeschlossen und dürften nach der neuerlichen Drogenfahrt nur acht

Wochen später einer eingehenden Beurteilung erfahren.

B37/Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht an der Ländergrenze – Zeugen und Geschädigte gesucht!

Bergstraße (ots) – Bereits am 21.12.2021 gegen 3 Uhr kam es auf der B37 zwischen

Hirschhorn und Eberbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher

zunächst unerkannt flüchtete. Das Fahrzeug war auf der Bundesstraße in einer

Rechtskurve kurz vor der baden-württembergischen Landesgrenze über die

Mittellinie geraten und hatte dort sechs Warnbaken beschädigt. Wenig später bog

der Unfallfahrer in der Uferstraße in Eberbach in Richtung der Hirschhorner

Landstraße ab, geriet in den Gegenverkehr und beschädigte ein Verkehrszeichen,

welches aus der Verankerung gerissen wurde. Die Ermittler konnten

zwischenzeitlich einen schwarzen BMW feststellen, welcher als

unfallverursachendes Fahrzeug in Frage kommt. Da sich am Fahrzeug weitere

Unfallspuren befinden, welche aus einem anderen Verkehrsunfall stammen könnten,

bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, welchen der PKW zur Tatzeit

aufgefallen ist. Von Bedeutung sind außerdem Hinweise auf weitere – durch den

BMW verursachte – Unfallstellen oder eine Beschreibung des Fahrers bzw. der

Fahrerin. Sofern weitere Personen durch das Fahrerverhalten des BMWs gefährdet

wurden, werden diese, wie alle anderen Zeugen gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/9210-0 in Verbindung zu setzen.

Dossenheim: Frontalzusammenstoß auf B 3; ein Verletzter, zwei total beschädigte Fahrzeuge; Ursache unklar; Zeugen gesucht;

Dossenheim (ots) – Ein 20-jähriger BMW-Fahrer war am Dienstagvormittag auf der B

3, aus Richtung Schriesheim kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er kurz

nach der Kreuzung Schwabenheimer Straße, aus bislang unbekannten Gründen, nach

links auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem 75-jährigen Audi-Fahrer

zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der BMW nach ins

Gleisbett und blieb dort total beschädigt liegen.

Während der 20-Jährige den Unfall unverletzt überstand, erlitt der 75-Jährige

leichte Verletzungen, weshalb er zur Untersuchung in eine Klinik transportiert

wurde.

Der Schienenverkehr der Linie 5 war etwas mehr als eine Stunde in beide

Richtungen unterbrochen.

Die B 3 wurde zum Abtransport der beiden total beschädigten Fahrzeuge

-Sachschaden rund 15.000.- Euro- ab 10.30 Uhr für rund 30 Minuten voll gesperrt.

Kurz nach 11 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar.

Die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim war mit zehn Mann zur Absperrung der

Unfallstelle und Reinigen der Fahrbahn im Einsatz.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, insbesondere Insassen von

Fahrzeugen, die hinter dem jungen BMW-Fahrer fuhren, als der Unfall geschah,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 in

Verbindung zu setzen.

L 723 / Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: 18-Jähriger verursacht Verkehrsunfall; Polizei ermittelt wegen Alkohol und Drogen am Steuer

L 723 / Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Montagmorgen gegen 05:30

Uhr verständigte eine Polizeibeamtin, die privat unterwegs war, ihre Kollegen,

nachdem sie Zeuge eines Verkehrsunfalls auf der L 723 wurde. Demnach hatte ein

18-jähriger Porsche-Fahrer kurz zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren,

als er auf Höhe des „Hasso-Plattner-Ring“ nach links von der Fahrbahn abkam. In

der Folge überfuhr der junge Mann einen hohen Bordstein, sodass der Unterboden

des PKWs aufriss und nicht mehr fahrbereit war. Der 18-jährige Fahrer und sein

17-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Als die Einsatzkräfte des Polizeireviers Wiesloch vor Ort eintrafen, stellten

sie im Rahmen des Kontrollgesprächs deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des

18-Jährigen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab dabei rund 1 Promille.

Weiterhin wies der junge Mann stark geweitete Pupillen auf, sodass zusätzlich

der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen bestand. Daraufhin wurde eine

freiwillige Urinprobe bei dem 18-Jährigen erhoben. Der anschließende

Drogenvortest reagierte dabei positiv auf THC. Der junge Mann wurde zur weiteren

Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Erst nach Erhebung einer Blutprobe

und der Beschlagnahme seines Führerscheins konnten der 18-Jährige und dessen

Begleiter wieder den Heimweg antreten. Beide wurden in die Obhut ihrer

Erziehungsberechtigten gegeben. Diese wurden zuvor durch die Polizei

verständigt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der

18-Jährige muss neben strafrechtlichen Konsequenzen auch mit

führerscheinrechtlichen Folgen rechnen.

B37/Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht an der Ländergrenze – Zeugen und Geschädigte gesucht!

B37/Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am 21.12.2021 gegen 3 Uhr kam es

auf der B37 zwischen Hirschhorn und Eberbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem

der Unfallverursacher zunächst unerkannt flüchtete. Das Fahrzeug war auf der

Bundesstraße in einer Rechtskurve kurz vor der baden-württembergischen

Landesgrenze über die Mittellinie geraten und hatte dort sechs Warnbaken

beschädigt. Wenig später bog der Unfallfahrer in der Uferstraße in Eberbach in

Richtung der Hirschhorner Landstraße ab, geriet in den Gegenverkehr und

beschädigte ein Verkehrszeichen, welches aus der Verankerung gerissen wurde. Die

Ermittler konnten zwischenzeitlich einen schwarzen BMW feststellen, welcher als

unfallverursachendes Fahrzeug in Frage kommt. Da sich am Fahrzeug weitere

Unfallspuren befinden, welche aus einem anderen Verkehrsunfall stammen könnten,

bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, welchen der PKW zur Tatzeit

aufgefallen ist. Von Bedeutung sind außerdem Hinweise auf weitere – durch den

BMW verursachte – Unfallstellen oder eine Beschreibung des Fahrers bzw. der

Fahrerin. Sofern weitere Personen durch das Fahrerverhalten des BMWs gefährdet

wurden, werden diese, wie alle anderen Zeugen gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/9210-0 in Verbindung zu setzen.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Brandausbruch in Kleingartenanlage – Polizeikräfte verhindern Übergreifen der Flammen

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend rückten Polizei und

Feuerwehr aus, nachdem es in einer Kleingartenanlage in der Straße „Großer

Krautgartenweg“ zu einem Brandausbruch gekommen war. Ein Anwohner verständigte

gegen 22:30 Uhr die Einsatzkräfte, weil er das Feuer kurz zuvor entdeckt hatte.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand die Überdachung einer Gartenlaube sowie

das darunter befindliche Inventar bereits in Flammen. Mithilfe von vor Ort

aufgefundenen Eimern und Wasser aus einer Regentonne gelang es den

Polizeikräften, bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen, ein

Übergreifen der Flammen zu verhindern. In unmittelbarer Nähe zum Brandort

befanden sich, unter anderem, ein größerer Baum sowie mehrere Garagen. Verletzt

wurde glücklicherweise niemand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein

Heizstrahler in Kombination mit einem darunterliegenden Kunstrasen

brandursächlich gewesen sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit

noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Dossenheim: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall; Pressemitteilung Nr. 1

Dossenheim (ots) – Wegen eines Verkehrsunfalls in der Kreuzung B3/Schwabenheimer

Straße kommt es derzeit im innerörtlichen Bereich von Dossenheim zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen. Davon betroffen ist auch die Bahnstrecke mit der

OEG-Linie 5.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kollidierten gegen 9.45 Uhr im

Kreuzungsbereich zwei Fahrzeuge miteinander. Über den Unfallhergang und das

Ausmaß -Anzahl der Verletzten- liegen noch keine Informationen vor. Eines der

unfallbeteiligten Fahrzeuge soll auf den Gleisen der OEG-Linie stehen und so den

Bahnverkehr der Linie 5 blockieren.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto im Vorbeifahren gestreift und einfach weitergefahren – Polizei sucht Zeugen!

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen

Sonntag, 15:00 Uhr, und Montag, 16:45 Uhr, in der Seestraße. Ein bislang

unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am

Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi und entfernte sich anschließend einfach vom

Unfallort, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden

beträgt rund 4.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer

06221-34180, zu melden.

Weinheim-Ritschweier/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen!

Weinheim-Ritschweier/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen

Samstag, 12 Uhr, und Montag, 09 Uhr, in der Frühlingsstraße im Ortsteil

Ritschweier. Bislang unbekannte Täter überwunden die Umzäunung eines

Einfamilienhauses und hebelten die Haustür auf um ins Innere des Hauses zu

gelangen. Im Hausinneren wurden sämtliche Räume, sowie der Keller durchsucht und

Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der

Ermittlungen, ebenso der genaue Sachschaden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf den bzw.

die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter

der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

BAB 6, Hockenheim: 28-jähriger Fahrzeugführer muss gleich mit mehreren Anzeigen rechnen

BAB 6, Hockenheim (ots) – Am Montagnachmittag kurz vor 14 Uhr kontrollierten

Beamte der Autobahnfahndung Walldorf einen 28-jährigen Audi-Fahrer auf der BAB 6

auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West. Als der PKW-Führer sein Fahrzeug

öffnete, stellten die Polizisten direkt deutlichen Marihuanageruch fest. Die

daraufhin durchgeführte Durchsuchung führte zum Auffinden von Amphetaminresten,

geringen Mengen Haschisch und rund 60 Gramm Marihuana. Die Beamten nahmen den

PKW daraufhin genauer unter die Lupe und bemerkten dabei, dass darauf ein

gestohlenes Kennzeichen angebracht war. Da bei dem 28-Jährigen auch noch

Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel vorlagen, musste er auf

dem Revier eine Blutprobe abgeben. Gegen den Mann wird nun wegen

Kennzeichendiebstahls, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz, Trunkenheit im Verkehr und Drogenbesitz ermittelt.