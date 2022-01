Geldbörse aus Pkw entwendet

Limburg, Offheimer Straße 60 Sonntag, 02.01.2022, 23:45 Uhr – Montag, 03.01.2022, 08:15 Uhr

(aa) In der Nacht von Sonntag, den 02.01.2022, auf Montag, den 03.01.2022 wurde in Limburg eine Geldbörse aus einem verschlossenen Pkw entwendet. Der braune Suzuki Vitara stand auf der Offheimer Straße und wurde auf bislang ungeklärte Art und Weise geöffnet. Der oder die unbekannten Täter hinterließen keine erkennbaren Spuren am Tatort. In der Geldbörse befanden sich unter anderem eine Bankkarte, Bargeld und ein Führerschein. Teile des Inhaltes wurden durch eine aufmerksame Passantin in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 um Hinweise.

Auffahrunfall – drei verletzte Personen, Limburg, Offheim, Kapellenstraße, Auf der Heide, Montag, 03.01.2022, 15:55 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es in Limburg-Offheim zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw, bei dem drei Personen leichtverletzt wurden und ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand. Gegen 16:00 Uhr befuhr eine 54-jährige Twingo-Fahrerin die Kapellenstraße aus Richtung Offheim in Richtung Dietkirchen. Zeitgleich hielt ein 68-Jähriger mit seinem VW Tiguan auf der Kapellenstraße in gleicher Fahrtrichtung an einem Kreisel in Höhe „Auf der Heide“. Den eigenen Angaben zufolge gelang es der Twingo-Fahrerin aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht rechtzeitig zu bremsen, sodass sie in das Heck das Tiguan fuhr. Die Unfallverursacherin selbst sowie zwei Mitfahrerinnen des Tiguan-Fahrers wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser eingeliefert, nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht schwerwiegender verletzt.

Grundstückszaun bei Fahrerflucht beschädigt, Limburg, Lindenholzhausen, Fallbornstraße, Feststellungszeitpunkt: 30.12.2021

(he)Am 30.12.2021 wurde in Lindenholzhausen festgestellt, dass es in der Fallbornstraße zu einer Fahrerflucht gekommen war, bei der eine Grundstücksumzäunung beschädigt wurde und ein Schaden von circa 500 Euro entstanden war. Mutmaßlich war eine Fahrerin oder ein Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und hatte anschließend auf Höhe der Hausnummer 18 den dortigen Maschendrahtzaun touchiert. Dieser wurde dabei beschädigt. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug liegen nicht vor. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

Versammlungen von Coronaregel-Kritikern, Limburg, Weilburg Montag, 03.01.2022,

(he)Am Montagabend kam es in Limburg und Weilburg zu Ansammlungen von Coronaregel- bzw. Impfkritikern. In Limburg waren ab 18:00 Uhr in der Spitze schätzungsweise bis zu 200 Personen in Kleingruppen unterwegs. Besondere Vorkommnisse wurden nicht bekannt. Gegen 20:00 Uhr waren keine Personengruppen mehr festzustellen. In Weilburg waren circa 40 Personen vor Ort. Eine Personalienfeststellung durch die Polizei wurde durch Unbeteiligte gestört. Schlussendlich wurden sechs Platzverweise ausgesprochen.