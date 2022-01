Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Einbrecher mit falschem Impfausweis erwischt

Offenbach (ots)-(fg) – Einen mutmaßlichen Einbrecher nahmen Beamte des Polizeireviers Offenbach am frühen Dienstagmorgen in einem größeren Firmengebäude in der Siemensstraße vorläufig fest. Ein Zeuge meldete kurz nach 3 Uhr Geräusche aus dem Bürogebäude, weshalb sich mehrere Streifen auf den Weg in die Siemensstraße machten. Gegen 3.15 Uhr nahmen Beamte dann den mutmaßlichen Einbrecher, der sich noch im Gebäude befand, vorläufig fest. In einem offenbar bereitgestellten Rucksack waren bereits mehrere Laptops verstaut.

Der Eindringling hebelte zuvor wohl zwei Fenster auf und gelangte hierüber in das Innere des Gebäudes. Im Inneren war der Mann in mehreren Räumlichkeiten zugange, suchte nach Diebesgut und verursachte einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Bei seiner Festnahme wies sich der Mann mit einem Impfausweis aus. Da sich Zweifel über die persönlichen Angaben im vorgezeigten Impfausweis ergaben, überprüften die Beamten die Fingerabdrücke des Mannes. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um einen 39 Jahre alten Mann und nicht um die im Impfausweis angegebene Person handelte.

Zusätzlich ergaben die Ermittlungen, dass der 39-Jährige per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Er sitzt derzeit noch im Polizeigewahrsam und soll anschließend wieder in eine entsprechende Fachklinik gebracht werden. Beamte des Kommissariats 21 ermitteln nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls.

Schule mit Graffitis besprüht – Heusenstamm

(aa) Unbekannte beschmierten zwischen Samstagvormittag (10 Uhr) und Sonntagnachmittag (16 Uhr) in der Leibnizstraße eine Schule mit roter Farbe. Die Täter hinterließen an den Fenstern, den Fassaden mehrerer Gebäude des Gymnasiums und an zwei Tischtennisplatten insgesamt zwölf Graffitis mit unterschiedlichen Aufschriften. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Festnahme nach körperlicher Auseinandersetzung – Langen

(aa) Ein Streit unter zwei Männern am Montagabend in der Friedensstraße endete für einen 48-Jährigen mit einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus und für einen 39-Jährigen mit einer vorläufigen Festnahme. Nach ersten Erkenntnissen soll der 39-Jährige den Älteren kurz nach 20 Uhr auf der Straße in Höhe der Hausnummer 16 unvermittelt geschlagen und ihm eine Schnittverletzung zugefügt haben.

Beide sollen sich kennen und waren wohl schon zuvor in Streit geraten. Der Beschuldigte soll zunächst geflüchtet sein. Er wurde jedoch von Polizeibeamten am Bahnhof vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

