Heidelberg: Stadtnotizen 04.01.2022

Emma und Noah sind auch 2021 die beliebtesten Namen

Emma ist in Heidelberg auf Platz 1 der Mädchennamen, die Eltern als ersten Vornamen für ihr Kind ausgesucht haben. Es folgen Marie auf Platz 2 und Mila auf Platz 3. Bei den Jungen liegt der Vorname Noah auf Platz 1, gefolgt von Leon auf Platz 2 und Emil auf Platz 3. Das Standesamt der Stadt Heidelberg veröffentlicht jährlich die Hitliste der beliebtesten ersten Vornamen für den Nachwuchs, der in Heidelberg auf die Welt kam. Emma und Noah führten diese Liste bereits 2020 an. Die Rangliste bezieht sich ausschließlich auf den ersten eingetragenen Vornamen. Hier die Hitliste des Jahres 2021 – in Klammern jeweils die Anzahl der Kinder mit diesem Namen:

Mädchen:

Platz 1: Emma (52 Mädchen)

Platz 2: Marie (41 Mädchen)

Platz 3: Mila (37 Mädchen)

Platz 4: Emilia, Sophia (jeweils 35 Mädchen)

Platz 5: Ella (33 Mädchen)

Platz 6: Clara, Lina, Mia (jeweils 32 Mädchen)

Platz 7: Sophie (30 Mädchen)

Platz 8: Lea (29 Mädchen)

Platz 9: Lia, Luisa (jeweils 28 Mädchen)

Platz 10: Lara, Lena (jeweils 27 Mädchen)

Jungen:

Platz 1: Noah (48 Jungen)

Platz 2: Leon (43 Jungen)

Platz 3: Emil (42 Jungen)

Platz 4: David (38 Jungen)

Platz 5: Paul (37 Jungen)

Platz 6: Jonathan, Levi (jeweils 33 Jungen)

Platz 7: Ben, Leo, Samuel (jeweils 32 Jungen)

Platz 8: Felix, Luca (jeweils 31 Jungen)

Platz 9: Elias (30 Jungen)

Platz 10: Jonas, Lukas, Max (jeweils 28 Jungen)

Insgesamt kamen im Jahr 2021 in Heidelberg 6.080 Kinder (3.122 Jungen, 2.958 Mädchen, 0 Divers) zur Welt, teilt das Standesamt mit.

Der Großteil der neuen Erdenbürgerinnen und Erdenbürger hat einen Vornamen (3.222 Kinder). 2.540 Kinder haben zwei Vornamen und 310 Kinder haben drei oder mehr Vornamen.

Bürgerämter: Reguläre Öffnungszeiten gelten wieder ab 10. Januar

In den Bürgerämtern der Stadt Heidelberg gelten ab Montag, 10. Januar 2022, wieder die regulären Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten waren im September 2021 geändert worden, weil mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit gewechselt hatten und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bürgerämtern aufgenommen wurden. Die neuen Beschäftigten benötigten für das qualitativ anspruchsvolle und breit gefächerte Aufgabenprofil der Bürgerämter eine längere Einarbeitungsphase. Weitere Informationen im Internet unter www.heidelberg.de/buergerservice.

Der Zugang zu allen Bürgerämtern und Verwaltungsgebäuden ist grundsätzlich nur mit 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) möglich. In allen Bürgerämtern und sonstigen städtischen Gebäuden muss weiterhin eine medizinische Maske getragen werden. Die Stadt bittet darum, FFP2-Masken oder vergleichbare Modelle zu nutzen. In Verwaltungsgebäuden ohne zentrale Eingangskontrolle melden sich Bürgerinnen und Bürger bitte telefonisch vor Zugang bei ihrer Ansprechperson an oder klingeln. Sie werden dann am Eingang abgeholt. Ein Aushang am Eingang informiert über die telefonische Erreichbarkeit.

Die Stadt Heidelberg bittet darum, persönliche Besuche und Vorsprachen auf das Notwendigste zu beschränken. Wo immer es möglich ist, sollten Angelegenheiten schriftlich, telefonisch oder auf digitalem Weg erledigt oder besprochen werden und Unterlagen nicht persönlich, sondern per Post oder E-Mail eingereicht werden. Bei allen Bürgerämtern ist auch ein direkter Post-Einwurf möglich. E-Mail-Adressen und Postanschriften sowie die Öffnungszeiten der Bürgerämter sind im Internet unter www.heidelberg.de/buergeramt zu finden. Ein großer Teil der städtischen Dienstleistungen kann über Online-Services genutzt werden: Zahlreiche Formulare stehen unter www.heidelberg.de/formulare zur Verfügung.