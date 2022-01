Neustadt: Einbruch in die Kita Mussbach

Neustadt an der Weinstraße – Großer Schreck in der Kita Mussbach am ersten Öffnungstag nach den Feiertagen. In der Zeit zwischen dem 23. Dezember 2021 und 3. Januar 2022 haben bisher Unbekannte die Balkontür der Kita eingeschlagen und das Büro verwüstet.

„Wir sind heute Morgen gegen 6.45 Uhr eingetroffen und haben sofort das ganze Chaos gesehen“, sagt Kitaleiterin Susanne Orth. Gestohlen wurde nichts, die Polizei ist informiert. Die Höhe des Sachschadens ist noch offen, die zerstörte Tür wurde provisorisch mit einer Holzplatte verschlossen.

Zeugenhinweise nimmt die Kita gerne unter der Telefonnummer 06321/66112 entgegen.