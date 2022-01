Lambrecht: Nachbarhilfeverein „Bürger helfen Bürgern“ ist umgezogen hat neue Adresse und neue Telefonnummer

Lambrecht – Seit Anfang des Jahres 2022 hat der Lambrechter Nachbarhilfeverein „Bürger helfen Bürgern“ sein neues Domizil im 2. OG des Rathauses in der Wallonenstraße 11 gefunden. Diese Veränderung war notwendig, da bis Ende 2021 das Büro im Mehrgenerationenhaus am Friedrich-Ebert-Platz aufgegeben werden musste.

„Für Sie, die unsere Hilfe in irgendeiner Form benötigen steht unser bewährtes Team, ab dem 10. Januar 2022, in gewohnter Weise zur Verfügung. Einzige und wichtige Änderung ist, dass wir eine neue Telefonnummer haben.“

Sie erreichen den Nachbarhilfeverein ab dem 10. Januar 2022, zu den bekannten Bürozeiten, Montag und Donnerstag zwischen 09:00 und 11:00 Uhr unter der neuen Rufnummer 06325 / 954125.

“Ab diesem Jahr wird die ehrenamtliche Unterstützung abgeändert und den Gegebenheiten angepasst. Es ist geplant, dass der Dienstagnachmittag der Tag ist, an dem Ihnen unser Team mit den gewünschten Fahrten zwischen 13.oo und 17.oo Uhr zur Verfügung steht.

Folgender Ablauf ist geplant. Sie rufen uns während den Bürozeiten an und vereinbaren einen Termin für den Dienstagnachmittag. Sie werden zuhause abgeholt zu ihrem Wunschziel gefahren und nach einer vereinbarten Abholzeit wieder nach Hause gebracht.

Wir unterstützen Sie mit Fahrten zum Einkaufen, zum Arztbesuch, zum Friedhofsbesuch und bei Behördengängen. Ob und sollten von uns weitere gewünschte Ziele angefahren werden erfahren Sie beim Gespräch mit unseren Büromitarbeitern.

Unsere geleisteten Unterstützungen und die neue Telefonnummer werden in unseren Flyer eingearbeitet, der bei den Ärzten, Apotheken und den öffentlichen Einrichtungen ausgelegt wird.“