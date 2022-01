Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 30.12.2021, 10.00 Uhr bis zum 02.01.2022, 13.45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Sonnenwendstraße ein, indem sie die Glasscheibe eines Fensters einschlugen. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Bislang steht noch nicht fest, was gestohlen wurde.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Sonnenwendstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322/9630 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Grünstadt: Geklauter Roller sichergestellt

Grünstadt (ots) – Am Montag, 03.01.2022 gegen 18:00 Uhr wurde eine Funkstreife der Polizei Grünstadt auf einen geparkten Roller in der Fußgängerzone in Grünstadt aufmerksam. Bei dem Roller befand sich ein 35-jähriger Mann, welcher auf Nachfrage angab, dass er der Eigentümer des Rollers sei. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte ermittelt werden, dass der besagte Roller in der Nacht von 17.12.2021 auf 18.12.2021 in Grünstadt in der Bahnhofstraße entwendet wurde. Der Roller wurde sichergestellt. Der nunmehr 35-jährige Beschuldigte zeigte sich daraufhin überrascht und beteuerte, den Roller vor wenigen Tagen von einem Unbekannten gekauft zu haben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Wattenheim: Pkw unter Drogeneinfluss geführt

Wattenheim (ots) – Am Montag, 03.01.2022 gegen 16:10 Uhr wurde der Fahrer eines Kleinwagens durch Kräfte der Polizei Grünstadt im Lauberweg in Wattenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 38-jährigen Fahrer fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv und so wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste er die Beamten zwecks Blutentnahme zur Dienststelle begleiten, wo entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):