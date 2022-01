Brand in Mehrparteienhaus

Worms (ots) – Gegen 17:30 Uhr am 03.01.2022 wird der Feuerwehr Worms ein Wohnungsbrand in der Karl-Hofmann-Anlage in Worms gemeldet. Das 5-stöckige Wohnhaus wird sofort mit starken Kräften der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes angefahren. Die Bewohner werden, teils mittels Drehleiter, aus ihren Wohnungen befreit. Bei mehreren der 29 Bewohnern kommt es zu, meist leichten, Verletzungen durch eingeatmetes Rauchgas.

Zwei Bewohner erleiden schwerere Verletzungen. Darunter auch der Mieter der in Brand geratenen Wohnung. Der Brand kann durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden und somit ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert werden.

Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Durch die Kriminalpolizei werden die Ermittlungen aufgenommen.

Kreis Alzey-Worms

PKW überschlägt sich

A 61/Gundersheim (ots) – 2 Leichtverletzte und ein überschlagener PKW waren die Bilanz eines Reifenplatzers am 01.01.2022 in Höhe der Anschlussstelle Gundersheim in Richtung Koblenz. Bei der Unfallaufnahme gab der 23-Jährige Fahrer des PKW an, dass ihm ein Reifen geplatzt sei und er dadurch die Kontrolle über seinen PKW verlor.

Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Böschung. Der 23-Jährige Fahrer und sein ebenfalls 23-jähriger Beifahrer wurden mit Verdacht auf leichte Verletzungen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim