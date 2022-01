Mittelhessen (ots) – Bei den Versammlungen im Kontext der Kritik an den Corona-Maßnahmen sowie bei den angemeldeten Gegendemonstrationen am Montagabend 03.01.2022 zählte die Polizei insgesamt rund 3.000 Teilnehmer. Die Polizei registrierte einige wenige Verstöße gegen die Versammlungsauflagen und leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen ein.

Insgesamt verliefen die Versammlungen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Gießen:

Die zwei angemeldeten Versammlungen in Allendorf (Lumda) und Fernwald sowie die nicht angemeldete Versammlung in Grünberg verliefen friedlich und störungsfrei.

Eine nicht angemeldete Versammlung fand zudem in Gießen statt. Der Versammlungsbehörde stellte sich kein Versammlungsleiter zwecks Absprachen und Auflagen zur Verfügung. In der Folge löste die Versammlungsbehörde diese auf und verbot zudem jegliche Ersatzversammlungen im Gießener Stadtgebiet. Die Polizei gab die Auflösung mittels Lautsprecherdurchsagen bekannt. Mehrere Personen ignorierten die Verbotsverfügung. Polizeibeamte führten acht Identitätsfeststellung zwecks Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren durch.

Insgesamt zählte die Polizei rund 400 Versammlungsteilnehmer im Landkreis Gießen.

Marburg-Biedenkopf:

Die Polizei begleitete nicht angemeldeten Versammlungen in Marburg, Gladenbach und Biedenkopf. Es erfolgten Absprachen zur Durchführung der Versammlungen sowie zu den Auflagen. Dazu gehörte das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, sobald der Mindestabstand zwischen Personen aus unterschiedlichen Haushalten nicht einzuhalten war. Die insgesamt etwa 380 Versammlungsteilnehmer hielten sich an die Absprachen.

Wetterau:

Sieben nicht angemeldete Versammlungen fanden in der Wetterau statt. Die zuständige Versammlungsbehörde war in Altenstadt, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Butzbach, Friedberg, Karben und Nidda vor Ort. Die Teilnehmer hielten sich größtenteils an die Absprachen. In Bad Vilbel kontrollierten Polizeibeamte sechs Personen, da sie gegen die Versammlungsauflagen verstießen. Die Beamten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Die angemeldeten Gegenveranstaltungen in Bad Nauheim und Bad Vilbel mit rund 200 Teilnehmern verliefen problemlos. Insgesamt nahmen rund 1.100 Personen an den nicht angemeldeten Versammlungen teil.

Lahn-Dill:

Angemeldete Versammlungen fanden in Herborn, Wetzlar und Solms statt. In Haiger trafen sich Montagsspaziergänger ohne versammlungsrechtliche Anmeldung. Die Versammlungen mit insgesamt knapp 900 Teilnehmern verliefen friedlich, davon nahmen in der Spitze etwa 600 Personen am Aufzug in Herborn teil.

