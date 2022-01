Ein Zettel an der Windschutzscheibe reicht nicht aus

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 02.01.2022 beschädigte ein 32-Jähriger beim Ausparken aus einer Parklücke am Goerderlerplatz ein anderes Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher hinterließ zunächst nur einen Zettel an dem beschädigten Fahrzeug und verließ die Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren.

Nachdem er von einem Freund erfahren habe, dass dies nicht ausreichend war, ist er sofort wieder zurück an die Unfallstelle gefahren und hat die Polizei informiert. Die Polizei weißt hier noch einmal daraufhin, dass sein Zettel als Hinweis auf eine Unfallbeteiligung nicht ausreicht.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ist kein Kavaliersdelikt. Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 02.01.2022 wurde auf der Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Mannheim und Ludwigshafen eine Kontrollstelle mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen eingerichtet. Im Rahmen der Verkehrskontrollen konnten um 03:45 Uhr beim 41-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades Anhaltspunkte für die Einnahme von Betäubungsmitteln festgestellt werden.

Ein Urintest bestätigte den Konsum. Auch konnte bei dem Mann Amphetamin aufgefunden werden. Dem Mann aus Altrip wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Es wurden Verfahren anlässlich der Trunkenheitsfahrt und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Sachbeschädigung an PKW – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In dem Zeitraum vom 01.01.2022, 20:00 Uhr bis 02.01.2022, 02:00 Uhr, kam es in der Gräfenaustraße/Höhe Hausnummer 30 zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der unbekannte Täter zerkratzte den ordnungsgemäß geparkten PKW der Marke BMW mit einem unbekannten spitzen Gegenstand.

Es entstand ein Schaden von ca. 800 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 zu melden.

Nach Einbruch Haus durchwühlt

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Unbekannte schlugen in der Zeit vom 26.12.2021 bis zum 02.01.2022 die rückwärtig gelegene Balkontür eines Wohnhauses in Maudach, Teichrosenstraße ein. Sie durchsuchten alle Zimmer und entwendeten Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern. Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen.

Wenden Sie sich hierfür an Polizeipräsidium Rheinpfalz, Zentrale Prävention, Bismarckstraße 116 in 67059 Ludwigshafen. Tel.: 0621-963-1151. Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de.

Beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen: