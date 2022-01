Autofahrt unter dem Einfluss von Cannabis

Altrip (ots) – Am Sonntagnachmittag 02.01.2022 gegen 16:15 Uhr, wurde ein PKW auf einem Wirtschaftsweg im Bereich der Straße “An der Fähre” einer Verkehrskontrolle unterzogen, da der Beifahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Während der Kontrolle konnten bei dem 22-jährigen Fahrer drogentypische Anzeichen für einen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Cannabis.

Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer durch eine Ärztin Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Angehörigen übergeben. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß §24a StVG, gegen den Beifahrer wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurts eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 03.01.2022 gegen 02.20 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Bobenheim -Roxheim mit seinem Pkw die B9 von Worms kommend in Richtung Frankenthal. Hierbei wurde er auf Höhe der Abfahrt Petersau von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer mit einem dunklen, vermutlich 3er BMW, zunächst überholt und dann geschnitten.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 26-Jährige sein Fahrzeug stark ab und kollidierte mit der rechte Leitplanke und einem Verkehrsschild. Hierbei entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von geschätzten 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.