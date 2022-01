Einbruch in Wohnung

Speyer (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum vom 18.12. bis zum 02.01. in eine Wohnung im 1. Obergeschoss Im Hafenbecken ein und durchwühlten diese. Es liegen keine Täterhinweise vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern. Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen.

Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz, Zentrale Prävention, Bismarckstraße 116 in 67059 Ludwigshafen. Tel.: 0621-963-1151.

Beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck.

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de.

Kontrollstellen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Stadtgebiet Speyer zwei Kontrollstellen eingerichtet. Während von 23:30 Uhr bis Mitternacht 4 von 10 kontrollierten Fahrzeugführenden in der Spaldinger Straße keine Dokumente vorzeigen konnten, kam es bei einer Kontrollstelle in der Wormser Landstraße von 00:00 Uhr bis 00:30 Uhr ebenfalls zu 4 Verwarnungen bei 12 Verkehrskontrollen.

Die Verkehrsteilnehmenden führten keine Warnweste mit bzw. wiesen deren Fahrzeuge Beleuchtungsmängel auf. Die Fahrzeugführenden wurden aufgefordert, die Mängel zu beseitigen und die fehlenden Dokumente vorzuzeigen.

Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Speyer (ots) – Am Freitag 31.12.2021, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Franz-Schöberl-Straße. Der unbekannte Täter drang vermutlich durch Einschlagen der Balkontür in die Wohnung ein und durchwühlte diese. Durch das Einschlagen der Balkontür dürfte der Täter entsprechend Lärm verursacht haben.

Mögliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter der 06232-1370 entgegen.

Mofa-Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Von einer Polizeistreife im Otterstadter Weg kontrolliert wurde am Sonntag 02.01.2022 gegen 20:00 Uhr ein 42-Jähriger Mofa-Fahrer. Schnell stellten die Beamten fest, dass der Mann augenscheinlich alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Drogen stand. Durchgeführte Tests bestätigten den Verdacht.

Während ein Alkoholtest 1,8 Promille ergab, reagierte ein Drogentest positiv auf Amphetamin. In der Folge war die Fahrt für den 42-Jährigen beendet. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Speyerer auf die Polizeidienststelle verbracht. Da er zudem eine geringe Menge von Amfetamin bei sich hatte, erwartet ihn nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.