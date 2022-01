Verkehrsunfall legt Internet- und Festnetzanschluss lahm (siehe Foto)

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Samstagmorgen 01.01.2022, in der Zeit zwischen 05:30-06:00 Uhr kam es in Mainz-Hechtsheim auf Höhe der Curiestraße 17 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrer hat mit seinem Opel Astra, so die Auswertung der aufgefundenen Plastikteile, einen Verteilerkasten (Glasfaser für Internet- und Festnetzanschluss) umgefahren. Hierdurch wurde eine Großzahl der Leitungen abgetrennt.

Es konnten vor Ort silberne Lackspuren sowie Plastikteile eines Pkw gesichert werden, welche vermutlich vom Tatfahrzeug herstammen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/ 65-4310 in Verbindung zu setzen.

Brand in Altenpflegeheim – Pflegerin verhindert Schlimmeres

Mainz (cb) – Am frühen Abend des Neujahrstages 2022 wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mainz kurz vor 18 Uhr zunächst durch eine Brandmeldeanlage im Altenpflegeheim im Raupelsweg ein Brand gemeldet. Noch auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte ging ein Notruf über die 112 ein, in dem ein Brand in einem Bewohnerzimmer bestätigt wurde.

Unverzüglich wurden durch die Feuerwehrleitstelle weitere Kräfte nachalarmiert. Auch die Rettungsleitstelle wurde über das Brandereignis informiert, so dass auch seitens des Rettungsdienstes umfangreiche Kräfte alarmiert und zur Einsatzstelle entsandt wurden. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand im Bewohnerzimmer bereits gelöscht.

Der Flur des Wohnbereiches war jedoch durch die offene Zimmertür verraucht. Die Brandreste wurden durch die Feuerwehr mittels Wärmebildkamera kontrolliert und ins Freie gebracht. Ebenso wurden die übrigen Zimmer des Wohnbereiches kontrolliert. Da alle anderen Zimmertüren geschlossen waren, kam es zu keinem Raucheintrag in die Zimmer und die dort befindlichen Bewohner konnten auch dort verbleiben. Die Bewohner befanden sich in ihren Zimmern in sicheren Bereichen, so dass eine Räumung, auch wegen des bereits gelöschten Feuers, nicht notwendig wurde. Der Flur wurde anschließend mittels Überdrucklüfter entraucht.

Die Pflegerin, die den Entstehungsbrand erfolgreich löschen konnte sowie die Bewohnerin des Brandzimmers wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch betreut und anschließend mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Beobachtung in eine Mainzer Klinik verbracht. Auch die übrigen Bewohner des betroffenen Wohnbereiches wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Hier war jedoch kein Behandlungsbedarf von Nöten, so dass die alarmierte Schnelleinsatzgruppe nicht zum Einsatz kommen musste. Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 19:20 Uhr beendet werden.

Vor Ort tätig waren die Berufsfeuerwehr Mainz, der Regelrettungsdienst mit drei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen sowie die Abschnittsleitung Gesundheit mit Organisatorischem Leiter und Leitendem Notarzt und die Polizei mit mehreren Streifenwagen. Die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr Mainz-Stadt sowie die Schnelleinsatzgruppe des Rettungsdienstes mussten nicht tätig werden. Zur Schadensursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Mainz-Bingen

Verkehrsüberwachung Heilig-Kreuz

Bingen (ots) – 02.01.2022 zwischen 16-17:30 Uhr. Bei einer Überwachung des Heilig-Kreuz-Wegs in Höhe des Kriegerdenkmals wurden insgesamt 20 Verstöße geahndet. An Sonn- und Feiertagen herrscht hier ein Durchfahrtsverbot.