Gensingen (ots) – Am 27.08.2021 gegen 14:30 Uhr wurde ein 4-jähriges Mädchen in einem Lebensmittelmarkt in Gensingen von einem Mann angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs entblößte er sich vor dem Kind. Das Kind lief zu ihrer Mutter zurück, die den Vorfall daraufhin dem Personal meldete. Der Mann konnte unerkannt entkommen.

Täterbeschreibung:

normale Statur, er war bekleidet mit einer grauen Jacke, einer dunklen Base-Cap und er trug eine Brille.

Die Polizei bittet: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bingen unter Tel. 06721-9050, zu melden.