Umgefallener Baum blockiert Fahrbahn und Bahngleise (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Am späten Sonntagabend 02.01.2022 gegen 23:30 Uhr, meldete ein Zeuge bei der Kaiserslauterer Polizei, dass ein umgestürzter Baum den Blechhammerweg sowie Teile der parallel laufenden Bahngleise blockiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein ca. 10-12 Meter hoher Baum den kompletten Blechhammerweg im Bereich der Einmündung Danziger Straße blockiert.

Des Weiteren ragten Teile des Baumes ins Gleisbett auf dem unter anderem die Lautertalbahn unterwegs ist. Auf Grund dessen wurde der Schienenverkehr kurzfristig gestoppt, bis die Feuerwehr Kaiserslautern den Gleisbereich freiräumen konnte.

Die Fahrbahn konnte in der Nacht nicht vom Baum befreit werden, sodass eine Vollsperrung im Bereich der Einmündung Danziger Straße, von der Berliner Straße kommend, eingerichtet wurde.

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Aufräumarbeiten werden im Laufe des Montagvormittags 03.01.2022 durchgeführt. |pvd

Fahrstuhl-Dilemma an Neujahr

Kaiserslautern (ots) – Einen etwas verunglückten Start ins neue Jahr hatten 4 Menschen am Samstagabend im St.-Quentin-Ring: Sie blieben in einem Mehrfamilienhaus mit dem Fahrstuhl stecken und mussten von Feuerwehr und Sicherheitsdienst befreit werden.

Gegen 19 Uhr ging die Mitteilung bei der Polizei ein, dass der Fahrstuhl des Hauses mit mehreren Personen besetzt im ersten Obergeschoss stehen geblieben sei und sich die Türen nicht öffnen lassen. Eine Streife rückte aus und schaute sich die Situation vor Ort an.

Um die Türen des Fahrstuhls zu öffnen, wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Parallel traf auch der Sicherheitsdienst ein, den die Betroffenen aus dem Fahrstuhl heraus alarmiert hatten. Alle vier konnten unverletzt befreit werden. |cri

Unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Neujahrstag am späten Nachmittag in der Ländelstraße unterwegs waren. Ein 56-Jähriger machte am 01.01.2021 einen Sparziergang und war gegen 17.30 Uhr gerade in der Ländelstraße unterwegs. Jemand der von hinten kam, klopfte ihm auf die Schulter. Als er sich umdrehte schlug ihm ein Fremder unvermittelt ins Gesicht und stieß ihn danach zu Boden.

Anschließend flüchtete der Täter. Der 56-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht sowie an der Schulter. Beschreiben konnte er den Angreifer nicht, da es zur Tatzeit bereits dunkel war und alles sehr schnell ging.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Randalierer erhält Platzverweis

Kaiserslautern (ots) – Eine Zeugin hat am Sonntagmittag die Polizei verständigt, weil ein betrunkener Mann auf dem Pfaffplatz randalierte. Die ausgerückten Polizeibeamten trafen gegen 13 Uhr an der beschriebenen Stelle auf einen amtsbekannten 28-Jährigen.

Aus Frust, dass ihm der Zutritt zu einem Hotel verwehrt wurde, beschädigte er die Scheibe eines in der Nähe befindlichen Supermarktes. Mit einer Fahnenstange, die vor dem Geschäft lag, schlug er auf die Scheibe ein. Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen und erhielt einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 1,41 Promille. |elz

Unter Alkohol Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am frühen Sonntagmorgen einen Unfall gebaut. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 40-Jährige kurz nach 6 Uhr mit seinem Ford Focus in der Mennonitenstraße unterwegs, geriet zu weit auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Pkw, der am linken Straßenrand geparkt war.

Die Polizeistreife, die den Unfall vor Ort aufnahm, stellte beim verantwortlichen Fahrer eine lallende Aussprache und leichtes Torkeln fest und bat den Mann zum Atemalkoholtest – Ergebnis: 1,57 Promille. Der 40-Jährige musste daraufhin mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Rausch in Zelle ausgeschlafen

Kaiserslautern (ots) – Zu seinem eigenen Schutz ist ein Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntagnachmittag in Polizeigewahrsam genommen worden. Ein Zeuge hatte kurz nach 16 Uhr die Polizei verständigt und eine hilflose Person gemeldet. Der Mann läge am Fahrbahnrand neben der Bushaltestelle. Gegenüber den eintreffenden Polizisten war der 43-Jährige nicht in der Lage sich richtig zu artikulieren.

Ebenfalls verweigerte einen Gehversuch. Auch einem Platzverweis für die kam er nicht nach. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Ein Arzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit, so dass der 43-Jährige unter Polizeiaufsicht seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen konnte. Die “Übernachtung” wird ihm in Rechnung gestellt. |elz

Kellerräume gewaltsam geöffnet

Kaiserslautern (ots) – Am Silvestermorgen ist aus der Straße “Am Heiligenhäuschen” ein Einbruch in Kellerräume angezeigt worden. Anwohner eines Mehrfamilienhauses stellten fest, dass sich unbekannte Täter Zugang zum Kellergeschoss verschafft und an mehreren Kellerabteilen die Türen gewaltsam geöffnet haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurden aus den Abteilen ein Koffer, zwei Seitenschneider sowie diverse Lebensmittel gestohlen. Gefunden wurde hingegen ein Päckchen Tabak, das keinem Anwohner zugeordnet werden konnte und möglicherweise vom Täter stammt.

Die Tatzeit kann bislang lediglich auf den Zeitraum zwischen dem 29. Dezember, 19 Uhr, und dem 31. Dezember, 9 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Mülltonne abgebrannt

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Brandes sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Montag ins südliche Stadtgebiet ausgerückt. Kurz vor 2 Uhr ging die Meldung ein, dass in der Straße “Auf der Pirsch” eine Mülltonne brennt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Abfallbehälter brannte jedoch vollständig ab.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Fest steht bislang nur, dass die Mülltonne nicht zu dem Anwesen gehörte, vor dem sie abbrannte. Offenbar wurde sie von unbekannten Tätern an einem anderen Gebäude mitgenommen, vor dem Hoftor des Hauses Nummer 23 abgestellt und angezündet. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, die zwischen Mitternacht und 2 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri