Bewaffneter Täter überfällt Wettbüro – Kripo sucht Zeugen

Karlsruhe-Grünwinkel (ots) – Ein noch unbekannter Täter hat unter Vorhalt einer Schusswaffe am Sonntagabend 02.01.2022 ein in der Herrmann-Leichtlin-Straße in Karlsruhe-Grünwinkel gelegenes Wettbüro überfallen und Bargeld erbeutet. Der Räuber trug eine schwarze OP-Maske und betrat gegen 20.55 Uhr die Räumlichkeiten.

In der Folge bedrohte er den allein anwesenden 25-jährigen Angestellten mit der Waffe und nahm sich aus der Kasse das vorhandene Scheingeld, welches er in einer mitgeführten Papiertüte mit roter Aufschrift verwahrte. Danach flüchtete er zu Fuß in Richtung des nahe gelegenen Hornbach-Baumarktes. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei unter Einsatz zahlreicher Streifen blieb am Abend ergebnislos.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20-25 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von schlanker Statur. Er war von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet mit einer Schildmütze (sogenannter Basecap), Daunenweste, Kapuzenjacke (sogenanntes Hoodie), Hose und gleichfalls schwarzen Handschuhen.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenmeldungen. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Person nach versuchtem Raub verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter forderte um Mitternacht von Sonntag auf Montag 03.01.2022 im Schlossgarten von einem 22-Jährigen Geld. Im Gerangel wurde der 22-Jährige mit einem bislang unbekannten Gegenstand am Arm verletzt. Das 22-jährige Opfer wurde an einer Straßenbahnhalte von Passanten angetroffen, die die Polizei verständigten.

Der alkoholisierte Mann gab an, vermutlich vor Mitternacht hinter dem Karlsruher Schloss im Schlossgarten von einem Mann angesprochen worden zu sein. Der Unbekannte fordert Geld von ihm. Als das Opfer dieser Forderung nicht nachkam, sei es zu einem Gerangel gekommen. In diesem Zuge sei er wohl am Arm verletzt worden. Diese Wunde wurde ambulant versorgt.

Der Unbekannte entfernte sich ohne Beute nach Norden, der Geschädigte flüchtete in Richtung Innenstadt.

Der Unbekannte war nach ersten Ermittlungen wohl unter 30 Jahren alt und ungefähr 180 cm groß. Er hatte eine eher kräftige Statur, ein südländisches Erscheinungsbild und sprach gebrochenes Deutsch. Der Mann war maskiert mit einem schwarz-weißen Tuch vor Mund und Nase. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, und eine dunkle Jogginghose. Außerdem weiße Turnschuhe und trug einen schwarzen Rucksack. Möglicherweise ist der Tatverdächtige im Gesicht verletzt, weil sich das Opfer im Gerangel zur Wehr setzte.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Tel: 0721/666-5555 entgegen.

Mehrere Einbrüche in Kleingärten zum Jahreswechsel

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am Jahreswechsel in mehrere Kleingärten im Stadtkreis Karlsruhe ein. Der Kleingartenverein Kuhweide in Rintheim war hierbei mit 4 Objekten betroffen, bei denen die Unbekannten jeweils die Fensterscheiben der zwei Vereinsgebäude und zweier Gartenhütten eingeschlagen haben. Hier liegt der Sachschaden bei geschätzten 1.000 Euro.

In Beiertheim-Bulach waren insgesamt zehn Gartenhütten des dortigen Kleingartenvereins im Visier von Langfingern, die allesamt aufgebrochen worden sind. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurden bei beiden Tatörtlichkeiten keine Gegenstände entwendet. Die Schadenshöhe lässt sich hier nicht genauer abschätzen. Ob alle Taten auf das Konto derselben Täter gehen, ist noch unklar.

Polizei sucht Zeugen nach Angriff mit zerbrochener Flasche

Karlsruhe-Südstadt (ots) – Nach einer Auseinandersetzung dreier alkoholisierter Personen in der Silvesternacht an der Ecke Werderstraße/Wilhelmstraße bittet das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt um Zeugenmeldungen. Anscheinend kam es kurz nach Mitternacht unter den 3 Betrunkenen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, nachdem 2 jüngere Männer von einem 40-Jährigen beleidigt wurden.

Die beiden Mittzwanziger sollen hierbei den Älteren geschubst und gegen sein Fahrrad getreten haben. Daraufhin habe ihr Kontrahent mit einer abgeschlagenen Sektflasche versucht, die Männer am Oberkörper zu treffen. Anwohner unterbanden schließlich die Auseinandersetzung. Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 666-3411 beim zuständigen Revier Südweststadt zu melden.

Vor einfahrendem Zug Gleise überquert

Baden-Baden (ots) – Am Mittag des 31.12.2021 hat ein Mann am Bahnhof Baden-Baden vor einem einfahrenden Zug die Gleise überquert und damit eine Notbremsung ausgelöst. Gegen 14:30 Uhr fuhr der ICE 72 am Bahnhof Baden-Baden auf Gleis 4 ein. Durch den Lokführer konnte der 47-jährige rumänische Staatsangehörige im Gleis stehend erkannt werden. Daraufhin leitete der Bahnmitarbeiter eine Notbremsung ein und gab ein akustisches Achtungssignal ab.

Der Tatverdächtige fuhr im Anschluss mit dem betroffenen Zug in Richtung Karlsruhe Hauptbahnhof. Dort konnte er durch eine Streife der Bundespolizei gestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Was den Mann zu der Gleisüberschreitung bewogen hat, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang immer wieder davor, Gleise an nicht dafür vorgesehenen Stellen zu überqueren.

Nicht selten verkürzt ein solches Vorgehen anstelle des Weges eher die eigene Lebenszeit. Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Kreis Karlsruhe

Bauzaun auf Fahrbahn gestellt – 5 Jugendliche werden angezeigt

Ettlingen (ots) – Am frühen Montagmorgen 03.01.2022 fiel einer Dame auf der K 3546 zwischen Ettlingen-Oberweier und Ettlingenweier ein Bauzaun auf, der quer zur Fahrbahn aufgestellt war. Eine Autofahrerin musste wegen dem Bauzaun stark abbremsen und konnte noch eben einen Unfall vermeiden, als sie gegen 02.30 Uhr auf der K 3546 zwischen den beiden Ortschaften unterwegs war.

Die Fahrerin verständigte die Polizei, die auch noch an 2 weiteren Stellen Hindernisse und herausgerissene Leitpfosten fanden und wegräumen konnten. Polizeibeamte des Polizeirevier Ettlingen konnten die Jugendlichen direkt nach der Tat ermitteln und ihnen Platzverweise erteilen.

Im Zuge der Fahndung wurden 5 Jugendliche kontrolliert, die nach eindringlicher Befragung schließlich die Tat zugaben. Die Jugendlichen werden angezeigt. Bislang haben sich keine weiteren geschädigten oder gefährdeten Autofahrer gemeldet.

Geldbeuteldiebstahl in Warteschlange – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Diebstahls wurde ein 80-jähriger Mann am Silvestertag in der Warteschlange vor einer Bäckerei in der Brettener Innenstadt. Der Senior stand gegen 13 Uhr vor einer Bäckerei in der Friedrichstraße und wartete, bis er an der Reihe war. Seine Geldbörse hatte er in der vorderen linken Hosentasche. Als er in der Bäckerei bezahlen wollte, war seine Geldbörse verschwunden.

Diese wurde abends auf einem Firmengelände aufgefunden, lediglich ein hoher Bargeldbetrag fehlte. Der hinter ihm stehende Mann verhielt sich ihm gegenüber auffällig, indem er ihn angrinste. Der

Mann war zwischen 45-50 Jahre alt und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Auffällig waren seine schlechten Zähne.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen hat oder anderer Hinweise hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252/50460 in Verbindung setzen.

37-Jähriger stellt Dieb und wird mit Stichwerkzeug bedroht

Philippsburg (ots) – Ein 37-jähriger Mann hat am Samstag 01.01.2022 gegen 07.15 Uhr vor seiner Wohnung in der Philippsburger Söternstraße einen jungen Mann gestellt, der seinen Pkw durchstöberte. Bei einem folgenden Gerangel ließ der Dieb 3 aus dem Pkw gestohlene Sonnenbrillen zu Boden fallen und bedrohte den Eigentümer mit einem Messer oder Schraubendreher. Danach flüchtete der Täter über die Wallgärtenstraße in Richtung der Burda-Anlage.

Der Mann wird auf 20-30 Jahre alt und 185 cm groß geschätzt. Er trägt einen Vollbart, sei von südländischer Erscheinung und trug Jeans sowie eine dunkle Jacke.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.