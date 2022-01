Westpfalz (ots) – In der Westpfalz waren auch Montagabend 03.01.2022 Menschen bei sogenannten Montagsspaziergängen unterwegs. Ihr Protest richtete sich gegen die aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. In Kaiserslautern trafen sich etwa 700-800 Teilnehmer an verschiedenen Örtlichkeiten und zogen durch die Innenstadt.

In Landstuhl waren circa 70 Personen unterwegs.

In Kusel versammelten sich 30 Menschen zu einer Gegenkundgebung. Die Polizei stellte etwa 100 Personen fest, die am dortigen Montagsspaziergang teilnahmen.

In Waldmohr waren es etwa 50 Personen, in Meisenheim waren knapp 70 Menschen unterwegs. In Rockenhausen zählte die Polizei 32 Teilnehmer, in Winnweiler 15.

Circa 200 Menschen zogen am Abend in Pirmasens durch die Innenstadt, in Zweibrücken waren es etwa 80 Menschen. In Dahn schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf ungefähr 60 Personen. In Hauenstein waren 20 Teilnehmer unterwegs.

Die Aktionen verliefen friedlich.

Nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung ist der gemeinsame Aufenthalt nichtimmunisierter Personen im öffentlichen Raum nur alleine, mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie höchstens 2 Personen eines weiteren Hausstands gestattet. Wo die Polizei Verstöße feststellte, wiesen die Beamten die Personen explizit darauf hin und stellten die Identität der Betroffenen fest. |mhm