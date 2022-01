Kriminelle erbeuten Werkzeug Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle mehrere Werkzeuge aus einem Baumarkt in der Otto-Röhm-Straße entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die ungebetenen Gäste im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (29.12.) und Montag (3.1.) unter Gewalteinwirkung Zutritt in den Markt. Hieraus entwendeten sie diverse Werkzeuge, unter anderem eine Bohrmaschine.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Schulwand mit Farbe beschmiert – Polizei nimmt drei 14-Jährige vorläufig fest

Bickenbach (ots) – Nach gemeldeten Farbschmierereien auf einem Schulgelände in der Straße “Am Hintergraben”, konnte die Polizei am vergangenen Freitagabend (31.12.) drei 14-jährige Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Ein Anwohner alarmierte gegen 22 Uhr die Polizei und teilte mit, dass sich mehrere Jugendliche auf dem Schulgelände aufhalten und mit Farbe eine Wand besprüht haben.

Sofort begaben sich mehrere Streifen der Pfungstädter Polizei zum Einsatzort. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife drei 14-jährige Tatverdächtige auf dem Gelände stoppen und vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Kontrolle stießen die Ordnungshüter auf Farbsprühdosen, die einer der Tatverdächtigen mit sich führte.

Die drei 14-Jährigen wurden im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Ersten Schätzungen zufolge, beläuft sich der Schaden auf rund 2.000 Euro.

Unfall zwischen Fahrzeug und Fußgänger mit Personenschaden auf der B26

Griesheim (ots) – Am Freitag (31.12.21) kam es gegen 17:00 Uhr auf der B26 zwischen Griesheim und Wolfskehlen zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw.

Nach ersten Ermittlungen wollte der 65-jährige Griesheimer die Bundesstraße 26 zu Fuß überqueren und schätzte vermutlich die Entfernung des heranfahrenden Pkw falsch ein. Der Pkw-Fahrer touchierte den Fußgänger beim Überqueren der B26 mit seinem Fahrzeug.

Der Fußgänger wurde anschließend schwer verletzt in das Klinikum Darmstadt verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der B26 teilweise eingeschränkt.

Geldbörse aus Fiat gestohlen

Münster-Altheim/L3095 (ots) – Nachdem unbekannte Kriminelle bereits am vergangenen Donnerstag (30.12.) die Geldbörse aus einem Fiat, der auf einem Parkplatz bei der Landstraße 3095 zwischen Altheim und Richen abgestellt war, erbeuteten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ersten Ermittlungen zufolge, machten sich die Kriminellen zwischen 10 und 13 Uhr an dem orangefarbenen Wagen zu schaffen.

Im Anschluss entwendeten sie einen Geldbeutel, in dem sich unter anderem persönliche Ausweispapiere befanden. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei erneut:

Versichern Sie sich, dass beim Verlassen Ihres Wagens, alle Türen und Fenster ge- und verschlossen sind.

Geben Sie Kriminellen keine Chance und lassen sie keine persönlichen Wertgegenstände, auch nur bei kurzer Abwesenheit, im Fahrzeug liegen.

Restaurant im Visier Krimineller

Pfungstadt (ots) – Ein Restaurant in der Straße “Zu den Sportplätzen” geriet in der Nacht zum Samstag (1.1.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten kurz nach Mitternacht unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zur Gaststätte.

Dort entwendeten sie unter anderem einen Laptop und mehrere Spirituosen. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Pfungstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Groß-Gerau

Streife nimmt flüchtenden Autofahrer fest – Polizeihubschrauber im Einsatz

Rüsselsheim/Bischofsheim (ots) – Einen jungen Autofahrer wollten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Silvesterabend (31.12.), gegen 20.20 Uhr, in der Alzeyer Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer gab daraufhin Gas und versuchte anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor den Ordnungshütern zu flüchten. Teils befuhr er den Innenstadtbereich mit weit über 100 km/h und missachtete mehrfach das Rotlicht an Ampeln.

Hierbei verfehlte er einen Radfahrer, der bei Grün die Fahrbahn querte, nur knapp. Zudem geriet der Flüchtende wiederholt auf die Gegenfahrbahn und nötigte entgegenkommende Fahrzeuge zum Ausweichen.

Die Fahrt endete schließlich gegen 20.30 Uhr in Bischofsheim im Bereich Dörrwiese/An der Kreuzlache. Der mit osteuropäischen Kennzeichen ausgestattete Wagen geriet von der Fahrbahn und landete im angrenzenden Feld.

Während zwei Frauen, die mit dem Mann im Auto unterwegs waren, an der Unfallstelle blieben, suchte ihr Chauffeur zunächst zu Fuß das Weite. Im Rahmen der anschließenden Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, wurde der 19-Jährige vorläufig festgenommen. Er ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der 19-jährige Mann wird sich nun in Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben. Sein Auto wurde von der Polizei sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rüsselsheim (ots) – Am Samstag 01.01.2022 um 13:04 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich L3040/ Astheimer Straße/K159 in Königstädten ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 41-jährige Rüsselsheimerin mit ihrem PKW Opel Corsa die L3040 aus Richtung Rüsselsheim kommend in Richtung Nauheim. Der 34 Jahre alte Fahrer aus Frankfurt befuhr indes mit seinem PKW Opel Adam die Astheimer Straße in Richtung L3040 und beabsichtigte die o. g. Kreuzung in Richtung K159 zu passieren.

Hierbei übersah dieser die von rechts kommende und durch Zeichen 206 vorfahrtsberechtigte 41-jährige, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 60.000 Euro.

Beide Wagenlenker wurden durch die Kollision leicht verletzt und nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht. Mehrere Streifenwagen, Rettungswagen und die Feuerwehr Königstädten waren eingesetzt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr um die Unfallstelle umgeleitet werden.

Unfall mit 6 Verletzten

Büttelborn/B42 (ots) – Auf der B42, in Höhe der Anschlussstelle zur A67, kam es am Abend des 01.01.2021, gegen 19:45 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall als ein ortsfremder Pkw besetzt mit 4 Personen, der auf die B67 auffahren wollte, mit einem entgegenkommenden Pkw, besetzt mit 2 Personen aus Weiterstadt, kollidierte. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei geht von über 12.000 EUR Sachschaden aus. Alle Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und durch hinzugerufene Rettungswagen vorsorglich in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Im Zuge der anschließenden Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B42 zeitweise einseitig gesperrt werden.

Kreis Bergstraße

Starke Rauchentwicklung durch Dekorations-Granulat

Mörlenbach (ots) – Eine 37-jährige Frau wurde mit Rauchgasvergiftung am Sonntagnachmittag 02.01.22 mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, nachdem sich in ihrer Wohnung in der Kohlwiese im Ortsteil Weiher dichter Rauch entwickelt hat. Die Frau hat nach ersten Erkenntnissen tief und fest auf der Couch geschlafen, als gegen 15 Uhr ein Glas mit Teelichter und Dekorationsgranulat umfiel.

Das Granulat entzündete sich und erzeugte die starke Rauchentwicklung, die sich schnell in der Wohnung im ersten Obergeschoss verteilte. Nachbarn wurden durch Rauchmelder auf die Situation aufmerksam. Als dann noch Rauch durch die Katzenklappe entwich, wurde die Feuerwehr Weiher alarmiert, die mit entsprechender Schutzkleidung die Wohnung betrat.

Durch den Ruß, der sich nahezu in der kompletten Wohnung verteilte, ist ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.

Grünes Pedelec aus Garage gestohlen

Birkenau (ots) – Aus einer Garage in der Straße “Am Mühlbusch” in Reisen wurde zwischen Freitagmittag (31.12.), 12 Uhr und Samstagnachmittag (01.01.), 17.30 Uhr ein grünes Pedelec im Wert von über 3.000 Euro gestohlen.

Die Polizei (K 41) in Heppenheim ermittelt wegen des Diebstahls. Anwohner und Zeugen, die im Tatzeitraum Personen mit dem Pedelec des Herstellers Cube, Typ Reaction Hybrid Race 625, gesehen haben oder Hinweise zum derzeitigen Abstellort geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0.

Einbrecher nehmen Schmuck und Bargeld mit

Viernheim (ots) – In der Silvesternacht (31.12. – 01.01.) waren Einbrecher aktiv und haben aus zwei Wohnungen circa 500 Euro und Schmuck im Wert von etwa 250 Euro erbeutet.

Zwischen 22 Uhr und 1.15 Uhr gingen die Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Zwingenberger Straße und brachen dort im zweiten Obergeschoss Stock eine Wohnung auf. Aus der Wohnung wurde überwiegend Modeschmuck, Silberringe und eine Herrenarmbanduhr gestohlen.

In der Heddesheimer Straße lag der Fokus der Täter auf Bargeld. Die verschlossenen Türen des Sechsfamilienhauses wurden nach erster Spurenauswertung mithilfe eines Schraubenziehers geöffnet. Die Tat, die am Neujahrsmorgen (01.01.) im ersten Obergeschoss entdeckt wurde, kann bis zum Mittwochnachmittag (29.12.) zurückliegen.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0.

Verkehrsunfallflucht mit beschädigter Lichtzeichenanlage

Viernheim (ots) – Am 02.01.2022 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem beschädigten Ampelmast. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr die Heddesheimer Straße aus Richtung Viernheim kommend in Fahrtrichtung Heddesheim.

An der Kreuzung zur dortigen Abfahrt auf die A 659 in Fahrtrichtung Mannheim stieß der Fahrzeugführer aus bisher unbekannter Ursache gegen den dortigen Ampelmast und beschädigte diesen stark. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06206/9440-0 bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

Odenwaldkreis

Dieb springt über Holzzaun

Erbach (ots) – Ein ertappter Dieb flüchtete am Sonntagabend (02.01.), nachdem er in einem fremden Auto erwischt wurde, über einen Holzzaun. Der Mann spazierte frech über die offenstehende Hofeingangstür in den Innenhof des Anwesens in der Brückenstraße.

Dort öffnete er gegen 22.20 Uhr das unverschlossene Auto und suchte nach Wertsachen. Nachdem er bemerkte, dass er beobachtet wird, rannte er ohne Beute weg.

Der gesuchte Mann hat helle Haare und trug an dem Abend eine dunkle Kappe. Wegen des versuchten Diebstahls ermittelt jetzt die Polizei in Erbach (K 41). Hinweise werden unter der Rufnummer 06062 / 953-0 entgegengenommen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Zeugenaufruf

Michelstadt (ots) – Am Montag (03.01.) gegen 11:30 Uhr befuhr eine 31-jährige Erbacherin mit ihrem grauen Kleinwagen die B45 in Michelstadt in Fahrtrichtung Bad König. Auf dem dreispurigen Bereich zwischen der Kreuzung Hammerweg und der Kreuzung Bahnhofstraße überholte sie auf der linken Spur einen nicht unfallbeteiligten unbekannten Pkw und wechselte danach wieder auf die mittlere Spur.

Ein roter Kleinwagen mit ERB-Zulassung befuhr diesen mittleren Fahrstreifen. Zwischen dem grauen und dem roten Kleinwagen kam es zum Kontakt. Das rote Fahrzeug wurde nach bisherigem Ermittlungsstand mutmaßlich von Fahrerin geführt. Diese setzte die Fahrt in Richtung Michelstadt Steinbach fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Der Sachschaden am Fahrzeug der Erbacherin dürfte bei ca. 250 EUR liegen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

Einbrecher an gut gesichertem Fenster und Türen gescheitert

Oberzent (ots) – Ein guter Einbruchsschutz hat sich für die Bewohner eines Hauses in der Odenwaldstraße in Beerfelden wohl ausgezahlt. Einbrecher konnten nicht in das ausgewählte Haus eindringen und gaben ihren Tatplan schließlich auf. Zuvor mühten sich die Kriminellen zwischen Mittwoch (29.12.) und Samstagabend (01.01.) erfolglos an einem Fenster und der gut gesicherten Terrassentür ab.

Damit auch Ihr Heim sicher vor Kriminellen ist, gibt die Polizei folgenden Rat: Lassen Sie sich zum eigenen Schutz von Ihrer Polizei kostenlos und unverbindlich beraten. Informationen zur Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung und über geeignete Wertbehältnisse erhalten Sie bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen. Gerne kommen die Fachberater der Polizei auch zu Ihnen nach Hause, um zu überprüfen, welche Sicherungsmaßnahmen für Ihr Heim geeignet sind. Unser telefonischer Kontakt: 06151 / 969 – 40402.

Fahndung nach Unfallflucht

Erbach (ots) – Am 02.01.22 zw. 17.45 h und 18.45 h wurde in Erbach/Odw. in der Friedhofstraße ein geparktes Fahrzeug (VW, Golf), durch ein bisher unbekanntes KFZ an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Aufgrund von aufgefundenen Trümmerteilen des Außenspiegels des flüchtigen Fahrzeugs, konnte ermittelt werden, daß es sich bei dem Verursacher, um einen ca. 20 Jahre alten silberfarbenen BMW, der 3 er oder 5 er-Reihe handeln dürfte.

Wem ein entsprechendes KFZ mit beschädigtem Außenspiegel zur Tatzeit, aufgefallen ist, möge sich mit der Polizei in Erbach unter 06062/9530 in Verbindung setzen.

