Friedberg: Die Polizei-News

Langgöns/Butzbach: Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht – Unfall im Kreisverkehr

Einer Kontrolle entzog sich der Fahrer eines BMW mit Gießener Kennzeichen. Eine Zivilstreife der Gießener Polizei wollte den PKW am Sonntagmorgen 02.01.2022 gegen 02.30 Uhr bei Langgöns kontrollieren. Als der Fahrer des PKW die Streife bemerkte, drückte er aufs Gaspedal.

Der PKW war dann, teils mit deutlich über 100 km/h, in Langgöns, in Niederkleen und in Oberkleen unterwegs. Über Pohl-Göns ging die Fahrt dann weiter über die B 3 und Butzbach in Richtung Bad Nauheim. Im Bereich Nieder-Mörlen (Wetteraukreis) verloren die Beamten dem BMW, der trotz mehrerer Nebelbänke auf der Landstraße etwa 160 km/h auf dem Tacho hatte, aus den Augen.

Wie sich am nächsten Morgen herausstellte, kam es offenbar während der Fahrt des BMW zu einem Unfall. In Butzbach fuhr der BMW-Fahrer während seiner Flucht offenbar entgegengesetzt in einen Kreisel an der Südumgehung. Ein entgegenkommender Nissan-Fahrer musste ausweichen, fuhr über die Verkehrsinsel und kam am Gehweg zum Stehen. Der 61-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am PKW entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Möglicherweise hat der BMW auf der Fahrt weitere Autofahrer gefährdet. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555 oder die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Büdingen: Vandalismus-Schäden in der Silvesternacht

Vandalen haben in der Neujahrsnacht mehrere Verkehrszeichen in der Friedrich-Fendt-Straße beschädigt. So waren dort insgesamt drei Schilder verbogen worden, wobei eines gar auf den angrenzenden Gehweg ragte. Eine verständigte Polizeistreife konnte das Hindernis am Morgen beseitigen. Der Tatzeitraum lässt sich derzeit auf 1.30 Uhr bis 8.30 Uhr eingrenzen.

Zeugen hatten dort gegen 1.30 Uhr eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen im Alter von ungefähr 15 bis 18 Jahren bemerkt. Inwieweit diese für die entstandenen Schäden in Höhe von circa 1.000 Euro verantwortlich sind, ist bislang unklar. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise möglicher weiterer Zeugen unter Tel. 06042/96480.

Limeshain: Pfefferspray eingesetzt

Verletzungen durch den Einsatz von Pfefferspray erlitten vier Gäste eines Lokals in der Neujahrsnacht in Rommelshausen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte gegen 2.30 Uhr ein junger Mann in Begleitung weiterer Personen an der Eingangstür der Gaststätte in der Händelstraße Drogen zum Verkauf angeboten.

Offenbar da man ihm den Zugang verweigerte soll er ein Reizstoffsprühgerät eingesetzt und dann mit seinen Begleitern geflüchtet sein. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen, Tel. 06042/96480.

Karben: Anwohner verhindern Diebstahl

Anwohner verhinderten in der Nacht zu Sonntag einen Diebstahl in der Friedensstraße. Gegen 0.30 Uhr waren sie durch einigen Lärm auf einen 27-Jährigen aufmerksam geworden, der gerade dabei war, Wertsachen aus einem dortigen Schuppen zu stehlen, darunter ein Trekkingrad, Gartengeräte sowie Angelzubehör. Sie hinderten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen einer herbeieilenden Polizeistreife an der Flucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Butzbach: Wertsachen aus Autos gestohlen

Im Fahrzeug zurückgelassene Wertsachen stahlen Diebe in der Nacht zu Samstag in Ostheim. Zwischen Mitternacht und 11 Uhr hatte man eine Autoscheibe eingeschlagen und neben Kleidung auch einen Laptop aus dem in der Rathausstraße parkenden Auto mitgenommen. Am Römerberg traf es zwischen 3 Uhr und 8 Uhr einen schwarzen BMW. Auch hier schlug man eine Scheibe ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Langfinger dann Münzgeld.

Eine Transporttasche für Katzen verschwand zwischen 3 Uhr und 9 Uhr auf identische Art und Weise aus einem schwarzen Seat, der in der Herderstraße parkte. Hinweise zu den genannten Fällen erbittet die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Kefenrod: Ein Schwerverletzter nach PKW-Überschlag

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht zu Samstag auf der Landstraße zwischen Kefenrod und Wenings. Am Steuer seines grauen Ford kam ein 35-Jähriger gegen 0.45 Uhr von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Hinzugerufene Feuerwehrkräfte befreiten den Verletzten aus dem Fahrzeugwrack; Rettungskräfte brachten ihn mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Unfallfahrzeug sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Da zunächst unklar war, ob sich der nicht ansprechbare Mann alleine im Fahrzeug befunden hatte, war die Unfallstelle großflächig nach weiteren Personen abgesucht worden. Dabei kam kurzzeitig auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Büdingen zu melden,

Tel. 06042/96480.

