Dillenburg: Flucht vor Streife endet mit Blutentnahme – Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Am Donnerstagabend (30.12.2021) lieferte sich ein 39-Jähriger mit einer Dillenburger Polizeistreife eine Verfolgungsfahrt. Letztlich konnten die Ordnungshüter den Passat stoppen und den in Mittenaar lebenden Fahrer festnehmen. Die Ermittler suchen nun nach Verkehrsteilnehmern, die durch die rücksichtlose Fahrt gefährdet wurden.

Gegen 20.15 Uhr fiel den Ordnungshütern der Passat am Jahnknoten auf, als er in Richtung Gymnasium abbog. Die Polizisten entschieden sich den Fahrer zu kontrollieren und gaben entsprechende Anhaltezeichen und schalteten das Blaulicht ein. Sofort beschleunigte der Passatfahrer, um sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen.

Die Fahrt führte über die Mittelfeldstraße in die Tiergartenstraße, von dort wieder zurück zur Jahnstraße. Beim Abbiegen in die Berliner Straße schnitt der Passat im Gegenverkehr einen Radfahrer. Von der Berliner- ging die Fahrt, obwohl mittlerweile das Martinshorn des Streifenwagens angeschaltet war, weiter in die Hof-Feldbach-Straße. In den 30-er Zonen beschleunigte der Passat auf bis zu 70 km/h. Mit dieser Geschwindigkeit passierte der VW das Einkaufszentrum und bog in die Frankstraße ab. Dort gelang es den Polizisten den Wagen zu stoppen und den 39-Jährige festzunehmen.

Der in Mittenaar lebende Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste mit auf die Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Zudem ist der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinflusses sowie wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass Verkehrsteilnehmer durch die rücksichtlose Flucht des Passatfahrers am Donnerstagabend (30.12.2021) gefährdet oder behindert wurden und suchen insbesondere nach dem Radfahrer, der an der Einmündung der Jahn- zur Berliner Straße durch den Passat geschnitten wurde. Betroffene werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Polizeistation Dillenburg zu melden.

Haiger: Sparkassencontainer durchwühlt

Unbekannte Diebe suchten den Sparkassencontainer in der Hauptstraße auf. In der Nacht von Sonntag (03.01.2022) auf Montag (03.01.2022) verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Container und durchwühlten Schränke. Angaben zur Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 500 Euro.

Zeugen, die die Täter vergangene Nacht beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Hauptstraße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Haiger-Haigerseelbach: Diebe scheitern

Auf Beute aus der Fahrzeughalle einer Bäckerei hatten es Diebe im Kalteiche-Ring abgesehen. Die Täter versuchten das Rolltor der Halle aufzubrechen. Sie scheiterten und ließen einen Schaden von rund 700 Euro zurück. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter im Zeitraum zwischen Sonntagabend (02.01.2022), gegen 18.00 Uhr und Montagfrüh (03.01.2022), gegen 04.00 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Oberscheld: Renault gestreift und abgehauen –

Die Dillenburger Polizei bittet nach einer Verkehrsunfallflucht in der Schelde-Lahn-Straße um Mithilfe. Am Montag vergangener Woche (27.12.2021), gegen 20.45 Uhr war der flüchtige Unfallfahrer von Niederscheld kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. In Höhe der Hausnummer 30 streifte er einen dort geparkten Renault Laguna Kombi. Auf der Fahrerseite des Franzosen blieben Blechschäden in Höhe von rund 2.000 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Ehringshausen: Kinderrad und Laufrad verschwunden –

Mit einem 16-Zoll Kinderfahrrad und einem Laufrad der Marke “Puky” machten sich Diebe in der Straße “An der Limpseit” auf und davon. Das hellgrüne Fahrrad mit Lenkertasche und das Laufrad “LR XL” haben einen Wert von insgesamt 400 Euro. Der Besitzer hatte die beiden Räder am Sonntagabend (02.01.2022), gegen 17.55 Uhr für etwa 10 Minuten auf einen Bollerwagen vor einem Wohnhaus abgestellt. In dieser kurzen Zeit schlugen die Unbekannten zu. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der beiden Puky-Räder nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Hermannstein: Metalldiebe auf dem Buderus-Gelände –

Am Wochenende des Jahreswechsels suchten Diebe das Buderusgelände im Dillfeld auf. Dort drangen sie gewaltsam in drei Materialcontainer ein. Eine Liste der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Die Einbrecher ließen Schäden in Höhe von rund 500 Euro zurück. Zeugen, die die Täter zwischen Mittwoch (29.12.2021) und Montag (03.01.2022) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Herborn- Burg: Reifen an Ford zerstochen –

Etwa 100 Euro beträgt der Schaden an einem Reifen, den Unbekannte zwischen Mittwoch (29. Dezember), 11 Uhr, und Freitag, 15.45 Uhr, verursachten. Vermutlich stachen sie mit einem Messer in den Reifen des Mondeo, der auf einem Privatgrundstück in der Burger Hauptstraße parkte. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich an die Polizei in Herborn zu wenden (Telefonnummer 02772/47050).

Eschenburg- Eiershausen: Einbruch in Einfamilienhaus –

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Diebe in ein Haus in der Teichstraße. Zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch (29. Dezember) und 16.30 Uhr am Donnerstag durchsuchten sie im Anschluss das Einfamilienhaus. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor, der entstandene Schaden beträgt 800 Euro. Die Polizei in Dillenburg, Telefonnummer 02771/9070, bittet um Zeugenhinweise.

Dillenburg- Niederscheld: Auto zerkratzt –

Die linke Seite eines geparkten weißen Opel zerkratzten Unbekannte zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch (29. Dezember) und 4.15 Uhr am Donnerstag. Am Corsa entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Die Polizei in Dillenburg, Telefonnummer 02771/9070, bittet um Zeugenhinweise.

Wetzlar: Terrassentür aufgehebelt –

In der Straße Hundspfädchen gelangten Diebe über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus und stahlen dort Kleidung, Werkzeug und Holzfiguren. Der Schaden an der aufgehebelten Tür beträgt 150 Euro, das Diebesgut hat einen Wert von rund 400 Euro. Zeuge des Einbruchs werden gebeten, die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/9180) zu informieren.

Wetzlar-Dalheim: Zwei Einbrüche –

Durch ein aufgehebeltes Fenster kamen Diebe in ein Reihenhaus in der Straße Berliner Ring. Zwischen 15 Uhr am Freitag (31. Dezember) und 19.20 Uhr am Samstag entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. In einem anderen Reihenhaus in der gleichen Straße hebelten Diebe zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr am Samstag (1. Januar) eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus.

Nach bisherigen Ermittlungen flüchteten sie ohne Beute. Der Sachschaden beträgt in beiden Häusern jeweils etwa 250 Euro. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/9180) bittet um Zeugenhinweise: Wem sind am Samstag verdächtige Personen im Berliner Ring aufgefallen?

Mittenaar- Offenbach: Brennende Mülltonnen –

Vier Mülltonnen auf einem Grundstück brannten am Samstag (01. Januar) gegen 2 Uhr in der Lubergstraße. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte die Tonnen ansteckten und ermittelt wegen der Sachbeschädigung. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Herborn (Telefonnummer 02772/ 47050) entgegen.

Wetzlar- Blasbach: Auto angesprüht –

Eine unschöne Überraschung erlebte der Besitzer eines Hyundai, als er Neujahr gegen 2 Uhr zu seinem Fahrzeug in der Hauptstraße zurückkehrte. Unbekannte hatten den Tucson an drei von vier Seiten mit Farbe besprüht. Da sich die Farbe nicht einfach entfernen lässt, entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/9180) bittet um Hinweise: Wem ist am Samstag zwischen 0.45 Uhr und 2 Uhr in der Hauptstraße etwas Verdächtiges aufgefallen?

Wetzlar: Mit Promille am Steuer das Jahr gestartet –

Eine Polizeistreife kontrollierte am Samstag (1. Januar) gegen 5.35 Uhr einen 49-Jährigen Autofahrer in der Moritz-Hensoldt-Straße. Der Atemalkoholtest zeigte 1,8 Promille an, so dass ihn die Beamten mit zur Polizeistation nahmen. Nach erfolgter Blutentnahme durfte er wieder gehen, jedoch ohne seinen Führerschein.

Wetzlar- Steindorf: Einstiche im Reifen –

Mehrere Einstiche im Reifen eines Audi hinterließ ein Unbekannter am Sonntag (2. Januar) zwischen 20.45 Uhr und 21.30 Uhr. Der lilafarbene A4 stand geparkt am Feuerwehrhaus im Bürgerweg, der entstandene Schaden beträgt etwa 70 Euro. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/9180) bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Sinn: Täter ohne Beute –

Nach einem Einbruch in eine Firma in der Straße “Unterm Ruhestein” flüchteten die Unbekannten bisherigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute. Durch das Aufhebeln eines Fensters kamen sie zuvor zwischen 7 Uhr am Donnerstag (30. Dezember) und 12.45 Uhr am Sonntag in das Gebäude hinein.

Dort suchten sie erfolglos nach Diebesgut, verursachten aber einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei in Herborn (Telefonnummer 02772/ 47050) bittet um Zeugenhinweise: Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige, fremde Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts aufgefallen?

Ehringshausen – A45: Spielautomat aufgebrochen –

An der A45-Raststätte “Katzenfurt” entwendeten Unbekannte Zigaretten und Geld aus einem Spielautomaten. Am Mittwoch (29. Dezember) gelangten die Diebe zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr in das Gebäude, hebelten dort einen Spielautomaten auf und entwendeten das Münzgeld. Außerdem entwendeten sie Zigaretten aus einem Verkaufsregal.

Die genaue Menge und der Wert des Diebesguts stehen noch nicht abschließend fest, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Zudem entstand ein Sachschaden in ähnlicher Höhe. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Mittelhessen (Telefonnummer 06033/ 7043-5010) zu melden.

