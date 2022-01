Gießen: Schusswaffe sichergestellt

Bei einer Kontrolle, die bereits am 31.12.2021 durchgeführt wurde, fanden Polizeibeamte mehrere Patronen und eine Schusswaffe. Die Beamten hatten den 31-jährigen Fahrer eines PKW sowie seinen Beifahrer am frühen Freitagmorgen in der Philipp-Scheidemann-Straße angehalten und kontrolliert.

Während der Überprüfung fanden die Beamten zunächst die Patronen. Bei der weiteren Durchsuchung des PKW stießen die Polizisten dann auf die Schusswaffe, die im PKW versteckt wurde. Der mutmaßliche Besitzer wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen festgenommen.

Langgöns/Butzbach: Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht – Unfall im Kreisverkehr

(ots) – Einer Kontrolle entzog sich der Fahrer eines BMW mit Gießener Kennzeichen. Eine Zivilstreife der Gießener Polizei wollte den PKW am Sonntagmorgen (gegen 02.30 Uhr) bei Langgöns kontrollieren. Als der Fahrer des PKW die Streife bemerkte, drückte er aufs Gaspedal. Der PKW war dann, teils mit deutlich über 100 km/h, in Langgöns, in Niederkleen und in Oberkleen unterwegs. Über Pohl-Göns ging die Fahrt dann weiter über die B 3 und Butzbach in Richtung Bad Nauheim.

Im Bereich Nieder-Mörlen (Wetteraukreis) verloren die Beamten dem BMW, der trotz mehrerer Nebelbänke auf der Landstraße etwa 160 km/h auf dem Tacho hatte, aus den Augen.

Wie sich am nächsten Morgen herausstellte, kam es offenbar während der Fahrt des BMW zu einem Unfall. In Butzbach fuhr der BMW-Fahrer während seiner Flucht offenbar entgegengesetzt in einen Kreisel an der Südumgehung.

Ein entgegenkommender Nissan-Fahrer musste ausweichen, fuhr über die Verkehrsinsel und kam am Gehweg zum Stehen. Der 61-Jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am PKW entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Möglicherweise hat der BMW auf der Fahrt weitere Autofahrer gefährdet. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Handy aus Jackentasche gestohlen

Gießen (ots) – Opfer von Handydieben wurde Sonntagnachmittag 2.1.2022 eine 26-Jährige aus Großen-Buseck. Passiert ist das gegen 16 Uhr am Bahnsteig 2 des Gießener Bahnhofs. Bislang Unbekannte hatten das Smartphone zunächst unbemerkt aus der Jackentasche der Frau gestohlen. Erst wenig später stellte die 26-Jährige den Verlust ihres Mobiltelefons fest.

Anschließend erstattete die Großen-Buseckerin Strafanzeige im Bundespolizeirevier Gießen. Bei dem Gerät handelte es sich um ein Smartphone der Marke “Xiaomi”. Die Schadenshöhe wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen: Sporthalle beschmiert

Im Heegstrauchweg haben Unbekannte in der Nacht zum Montag einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Die Täter hinterließen an einer Fassadenseite mehrere Graffitis mittels Spraydose. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: 20 Minuten reichen zum Fahrraddiebstahl

In der Ringallee haben Unbekannte noch im alten Jahr einen Zeitraum von 20 Minuten ausgenutzt, um ein E-Bike zu entwenden. Die Täter hatten das über 3.000 Euro teure Rad der Marke Cube am Donnerstag, 30.12.2021, gegen 18.00 Uhr, entwendet. Offenbar hatten die Langfinger das Schloss des grauschwarzen E-Bikes entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Bierflasche im Auto

In der Rooseveltstraße wurde zwischen Mittwoch und Sonntag ein Seat aufgebrochen. Vermutlich ließen die Täter im Inneren des Ibiza eine Bierflasche liegen. Zuvor hatten sie eine Tür aufgebrochen und einen kleinen Betrag an Münzgeld mitgehen lassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Auf 28-Jährigen eingeschlagen und eingetreten

Im Asterweg wurde ein 28-Jähriger von mehreren Unbekannten attackiert. Ein Unbekannter hatte den Mann am 01.01.22, gegen 05.20 Uhr, zunächst angesprochen und wenig später, mit weiteren Personen, angegriffen. Dabei soll die Personengruppe auf den 28-Jährigen eingeschlagen haben. Auch als er auf dem Boden lag, traten die Personen auf ihn ein. Ihm gelang es dann, in ein Mini-Car zu steigen und zu entkommen.

Täterbeschreibung:

Einer der Schläger soll etwa 180 Zentimeter groß und ca. 30 Jahre alt sein. Auffällig an ihm soll seine dicke Goldkette mit Anhänger sowie seine Pilotenbrille mit durchsichtigen Gläsern sein. sein. Er soll einen Vollbart und dunklen Teint haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Fernwald: Handgelenk gebrochen

Nach einem Angriff erlitt ein 57-Jähriger am frühen Samstagmorgen in der Borngasse in Annerod vermutlich den Bruch eines Handgelenks. Der Mann war offenbar auf ein Duo, die mit einer Schreckschusswaffe schossen, getroffen.

Nachdem der 57-Jährige die beiden Personen dazu ansprach, sollen sie ihn mit Schlägen zu Boden gebracht haben. Anschließend schlugen und traten beide auf den am Boden liegenden Mann ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Einbrecher im Beuerner Pfad unterwegs

Brachial gingen Einbrecher am letzten Neujahrswochenende im Beuerner Pfad in Alten-Buseck vor. Die Täter hatten zunächst erfolglos an einer Terrassentür gehebelt. Anschließend schlugen sie eine Scheibe der Tür ein. In dem Einfamilienhaus durchsuchten die Täter mehrere Zimmer und verschwanden mit Schmuck, Bargeld und einem Laptop. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Linden: Zigarettenautomat in Leihgestern gesprengt

In der Konrad-Adenauer-Straße haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen einen Zigarettenautomaten mittels Sprengstoff erheblich beschädigt. Durch die Explosion, die durch Zeugen gegen 02.00 Uhr wahrgenommen wurde, wurde die Frontabdeckung komplett herausgerissen. Teile des Automaten wurden bis zu 20 Meter weit geschleudert. Zeugen hatten nach dem Knall zwei Personen wegrennen sehen. Eine Person soll eine helle Hose und eine dunkle Jacke getragen haben. Der angerichtete Schaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Offenbar erbeuteten die Täter Bargeld und Zigaretten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Gaststätte

Mit mehreren Hundert Euro verschwanden Diebe am frühen Sonntagmorgen nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Klinikstraße. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und dann offenbar zielgerichtet nach Bargeld gesucht. Zeugen berichteten, dass sich die Täter offenbar gegen 01.30 Uhr am Werk waren. Ein Täter soll eine Kapuzenjacke getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Entgegen der Einbahnstraße unterwegs

Offenbar unter dem Einfluss von Drogen war ein 21 – Jähriger aus Mainz am Neujahrsmorgen in der Neustadt unterwegs. Den Beamten fiel der Fahrer eines PKW, an dem sich Mainzer Kennzeichen befanden, auf, als er wiederholt gegen die Einbahnstraße fuhr. Bei der Überprüfung stellte es sich heraus, dass der Mainzer offenbar zuvor Drogen genommen hatte.

Gießen: Offenbar illegales Autorennen im Schiffenberger Weg

Zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen kam es offensichtlich am frühen Montagmorgen im Schiffenberger Weg in Gießen. Der Fahrer eines Daimler und mindestens zwei weitere Autofahrer waren stadtauswärts mit etwa 110 km/h unterwegs. Den Beamten gelang es dann, einen an dem Rennen beteiligten PKW aus dem Verkehr zu ziehen. Auf den 25 – Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Lich: Tierischer Einsatz

Mit einem doch etwas renitenten Schwan hatten es Polizeibeamte am Samstagmorgen im Bereich der Gießener Straße in Lich zu tun. Offenbar hatte das Tier sein gewohntes Lebensumfeld verlassen und wollte gegen 09.40 Uhr auf die Gießener Straße laufen. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Schwan in Richtung des Waldschimmbades “geführt” werden.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Vorbeifahren Ford gestreift

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Ford nach einer Unfallflucht von Freitagnacht (31.Dezember) gegen 01.25 Uhr im Leihgesterner Weg. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Focus auf der linken Fahrzeugseite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Mercedes beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Donnerstag (30.Dezember) gegen 18.15 Uhr und Freitag (31.Dezember) 08.00 Uhr in der Kornblumenstraße einen geparkten Mercedes. Als der Besitzer zu seiner blauen E-Klasse zurückkam, war diese vorne links beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Troppauer Straße

Zwischen Samstag (25.Dezember) gegen 23.00 Uhr und Sonntag (26.Dezember) 08.00 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Troppauer Straße. Dabei touchierte der Unbekannte in Höhe der Hausnummer 32 einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Als der Besitzer zu seinem schwarzen C250 zurückkam, war dieser am hinteren, linken Radkasten beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Schranke angefahren – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (29.Dezember) gegen 21.00 Uhr befuhr ein Unbekannter den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marburger Straße und durchbrach dabei die dortige Schranke. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 5.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auf Parkplatz Audi beschädigt

Nur eine Stunde parkte am Dienstag (28.Dezember) ein Audi auf dem Parkplatz eines Fachmarktes in der Pistorstraße. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr den silberfarbenen A4 an der vorderen Stoßstange. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: Beim Rangieren VW touchiert

Offenbar beim Rangieren beschädigte ein bislang Unbekannter zwischen Mittwoch (29.Dezember) 21.00 Uhr und Donnerstag (30.Dezember) 14.00 Uhr in einer Einfahrt in der Straße “Helgenwald” einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem grauen Passat zurückkam, war dieser auf der rechten Seite beschädigt. Der Unbekannte Fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ein 19-jähriger Mann aus Staufenberg befuhr in einem Ford am Donnerstag (30.Dezember) gegen 17.45 Uhr das Gießener Nordkreuz in Richtung Marburg. Offenbar beschleunigte der Ford-Fahrer auf dem Beschleunigungsstreifen zur Bundesstraße 3 zu stark und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ford drehte sich und prallte gegen die Schutzplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Samstagabend (01.Januar) gegen 19.15 Uhr befuhr eine 73-jährige Frau aus Wetzlar in einem Toyota die Straße “Grüner Weg” und beabsichtigte in den Kropbacher Weg abzubiegen. Dabei übersah die Toyota-Fahrerin offenbar eine 42-jährige Frau in einem VW, die den Kropbacher Weg in Richtung Krofdorfer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Besoffen unterwegs

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Freitag (31.Dezember) gegen 23.45 Uhr die Hungener Straße in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte fuhr dabei auf einen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 46 geparkten VW auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen Ford geschoben. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 19-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,25 Promille. Der Sachschaden wird auf insgesamt 2.850 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: BMW beschädigt

Am Freitag (31.Dezember) gegen 13.00 Uhr beschädigte eine 71-jährige Frau in einem Dacia beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Hüttenberger Straße geparkten BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ein 78-jähriger Mann aus Linden in einem BMW befuhr am Freitag (31.Dezember) gegen 11.40 Uhr die Hauptstraße in Großen-Linden. Offenbar aus medizinischen Gründen verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß in der Bleichstraße

Am Montagmorgen (03.Januar) gegen 10.00 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Lollar in einem Dacia die Lonystraße und beabsichtigte in die Bleichstraße einzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 71-jährigen Gießenerin, die auf der Bleichstraße unterwegs war. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.050 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen