Bargeld aus Kasse gestohlen

Edermünde-Besse (ots) – 02.01.2022, 02:29 Uhr – Aus einem 24-Stunden-Selbstbedienungsladen in der Klappgasse stahl ein unbekannter Täter Bargeld aus einer Kasse. Der Täter betrat das unverschlossene Geschäft und brach dort eine Kasse auf. Aus der Kasse entnahm er das enthaltene Bargeld und flüchtete damit aus dem Geschäft.

Von dem männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist von kräftiger Statur und trug zur Tatzeit eine Jeans, weiße Turnschuhe, eine olivfarbene Daunenjacke, schwarze Handschuhe und über dem Kopf eine schwarze Skimaske.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Einbruch in Schützenhaus

Wabern-Hebel (ots) – 01.12.2021, 00:01 Uhr bis 01.01.2022, 15:00 Uhr – Eine Wildkamera und ein Stromaggregat stahlen unbekannte Täter aus dem Schützenhaus “An der Lehmgrube”. In den letzten Tagen, vermutlich in der Silvesternacht, brachen unbekannte Täter in das Schützenhaus ein, indem sie verschlossene Türen aufbrachen. Aus dem Vereinsheim stahlen die Täter die Kamera und das Aggregat.

Zudem rissen die Täter eine befestigte Bank unter einem Vordach aus der Verankerung. Spuren deuten darauf hin, dass die Täter am Tatort eine Silvesterfeier durchgeführt haben. Der entstandene Sachschaden beträgt 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Corona-Kontrollen im ÖPNV hinsichtlich der 3G-Regelung

Homberg/Borken (ots) – Am Mittwoch 29.12.2021 von 10-14:00 Uhr, wurden am Busbahnhof der Stadt Homberg sowie der Stadt Borken durch Kräfte der Polizeistation Homberg, der regionalen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Schwalm-Eder sowie den Ordnungsämtern der Städte Homberg und Borken, Corona-Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der Maskenpflicht und der 3G-Regelung im ÖPNV durchgeführt.

Die hessische Polizei führt selbstverständlich im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung selbstständig Überprüfungen hinsichtlich der Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Schutzmaßnahmen durch. Es werden geeignete Maßnahmen getroffen, um Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit durch die Verbreitung des Corona-Virus abzuwenden. Grundsätzlich sind nach dem Infektionsschutzgesetz aber die Gesundheitsbehörden sowie nach der Verordnung der Hessischen Landesregierung auch die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig, geeignete Maßnahmen bzw. Kontrollen durchzuführen.

Bei der jüngsten, erneut gemeinsam durchgeführten Kontrolle, wurden insgesamt ca. 40 Fahrgäste einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden die Nachweise hinsichtlich der 3G-Regelung sowie die Einhaltung der Maskenpflicht überprüft. In einem Fall konnte der erforderlichen Nachweise (geimpft, genesen oder getestet) nicht erbracht werden.

Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes wurde daher eine entsprechende Anzeige (Ordnungswidrigkeit) gegen die Person vorgelegt. Vier Personen, die gerade dem Bus zusteigen wollten, konnten ebenfalls keinen der erforderlichen Nachweise erbringen, daher wurde ihnen die Beförderung ihrer Person verwehrt.

Nach Angaben der Einsatzkräfte war die Stimmung bei den Fahrgästen während der Kontrollen gut und einige begrüßten die Kontrollaktion ausdrücklich. Im Schwalm-Eder-Kreis sind weitere gleichgelagerte Kontrollmaßnahmen geplant.

