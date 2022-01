Autofahrer überholt Zivilwagen der Polizei mit 171 km/h

Kaufungen (ots) – Ausgerechnet einen Zivilwagen der Verkehrsinspektion der Kasseler Polizei, der mit entsprechender Geschwindigkeitsmesstechnik ausgestattet ist, überholte ein 39-jähriger Autofahrer am Neujahrstag auf der B 7 mit hoher Geschwindigkeit. Die Polizisten waren gegen 13:15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Eschwege unterwegs, als der Audi kurz hinter der Anschlussstelle Papierfabrik mit hohem Tempo an ihnen vorbeifuhr und die Geschwindigkeitsbegrenzung ignorierte.

Mit 160 Stundenkilometern statt der erlaubten 100 km/h war der Pkw deutlich zu schnell unterwegs, wie die hinter ihm fahrende Zivilstreife berichtet. In einem Streckenabschnitt mit erlaubten 80 km/h beschleunigte das Auto sogar noch und wurde mit stolzen 171 Stundenkilometern gemessen. Kurz vor der Abfahrt Kaufungen konnte der Audi gestoppt und der rasanten Fahrt ein Ende gesetzt werden.

Der 39-jährige Fahrer zeigte keine Einsicht und äußerte gegenüber den Polizisten, dass er höchstens ein wenig zu schnell gefahren sei. Da es sich tatsächlich jedoch um eine aufgezeichnete Tempoüberschreitung von 91 km/h handelte, drohen dem Mann aus Kaufungen nun nach Abzug der Toleranz mindestens 700 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Holzstühle an Schule in Brand gesetzt

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 31.12.2022 gestapelte Holzstühle im Innenhof einer Schule im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe in Brand gesetzt. Glücklicherweise war das Feuer an dem Gebäude in der Hunrodstraße aus unbekannter Ursache von selbst ausgegangen, sodass kein größerer Brand entstanden war. Als eine Berechtigte den Brandschaden bei einem Rundgang am Nachmittag des Silvestertages entdeckte, war bereits alles erkaltet.

Wie die an der Brandstelle eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichtet, hatte das Feuer der brennenden Stühle auf die Fassade der Mensa übergegriffen und ließ die Fenster bersten. Die Stühle und ein Plastikmülleimer wurden vollständig zerstört. Zudem waren an der Überdachung und der Hauswand des Gebäudes Schäden durch Verrußung entstanden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro beziffert. Wann genau in der Nacht die Stühle in Brand gesetzt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung führen die Beamten des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die im Bereich Hunrodstraße/ Ringgaustraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Mann stiehlt Kopfhörer aus Buchhandlung

Kassel (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am vergangenen Sonntag ( 2.1.) aus einer Buchhandlung im IC-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zwei kabellose Kopfhörer gestohlen. Mitarbeiter des Geschäfts hatten den Unbekannten, gegen 13:30 Uhr, beobachtet, als er zwei kabellose Kopfhörer aus dem Regal nahm und anschließend aus dem Laden flüchtete. Danach verständigen die Beschäftigten die Bundespolizei. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 EUR geschätzt.

Täterbeschreibung:

Augenscheinlich soll es sich um einen Mann mit osteuropäischer Abstammung gehandelt haben.

Der etwa 20-25 Jahre Mann soll circa 170 cm groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose, einer schwarzen Winterjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln und einer schwarzen Mütze.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 beziehungsweise über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Briefkasten von Studentenverbindung in Brand gesetzt: Zeugen gesucht

Kassel-Wolfsanger (ots) – Unbekannte haben am Silvesterabend den Briefkasten an einem von einer Studentenverbindung genutzten Haus in der Kasseler Wolfsangerstraße in Brand gesetzt. Ein Anwohner hatte gegen 21:25 Uhr wegen des brennenden Briefkastens die Feuerwehr alarmiert. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten wurde der Briefkasten vollständig zerstört. Zudem wurde die Fassade durch Verrußung in Mitleidenschaft gezogen.

Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro beziffert. Wie die vor Ort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatten unbekannte Täter den Briefkasten durch Einwerfen eines unbekannten brennenden Gegenstands, möglicherweise eines Böllers, in Brand gesetzt.

Aufgrund des nicht auszuschließenden politischen Motives der Sachbeschädigung ermitteln nun die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen in diesem Fall. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Zeugen von rasanter Fahrt eines schwarzen Sportwagens an der Trompete gesucht

Kassel-Mitte (ots) – In einem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sucht die Kasseler Polizei Zeugen, die die Fahrt eines auffälligen schwarzen Sportwagens am Mittwoch 29.12.2021 durch die Innenstadt beobachtet haben. Ein Autofahrer hatte sich um 14:40 Uhr über den Notruf wegen der auffälligen Fahrweise des Wagens bei der Polizei gemeldet und das Kennzeichen durchgegeben.

Wie er schilderte, war er auf dem Steinweg auf den in Richtung Frankfurter Straße fahrenden Pkw aufmerksam geworden, dessen Fahrer ständig die Spur wechselte, andere Verkehrsteilnehmer anhupte und es eilig zu haben schien. Im weiteren Verlauf soll der Sportwagen an der Kreuzung Frankfurter Straße/Friedrichsplatz links an dem stehenden Verkehr vorbeigezogen und geradeaus über eine rote Ampel gefahren sein.

An der Trompete sei der Mann am Steuer des schwarzen Autos dann ausgestiegen und habe den Fahrer eines Mini angepöbelt, der vor ihm an der roten Ampel stand. Mit rasantem Tempo soll er anschließend seine Fahrt in Richtung Weinberg fortgesetzt haben, wo sich die Spur des Sportwagens zunächst verlor.

Bei der anschließenden Fahndung entdeckte eine Streife des Polizeireviers Nord den Sportwagen etwa eine Stunde später auf der Ihringshäuser Straße und stoppte ihn. Da bei dem 22-jährigen Fahrer aus Kassel der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren war, entnahm ein Arzt auf dem Revier eine Blutprobe bei dem Mann.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei führen die weiteren Ermittlungen und bitten weitere Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die geschilderte Fahrweise gefährdet wurden, sich zu melden. Insbesondere der unbekannte Fahrer des Mini wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Einbruch

Kassel-Niederzwehren (ots) – Ein Einfamilienhaus in Kassel-Niederzwehren wurde am Wochenende während der Abwesenheit der Bewohner von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht. Nachdem die Täter gewaltsam eine Terrassentür geöffnet hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in der Frankfurter Straße, nahe der Dittershäuser Straße, in der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14 Uhr, ereignet. Durch den Garten näherten sich die Täter der rückwärtigen Terrassentür an, schlugen dort die Scheibe ein und gelangten durch das entstandene Loch in das Haus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Einbrecher vorgefundenes Geld und Schmuckstücke. Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

